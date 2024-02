La escritora Marianne Williamson suspende su improbable campaña presidencial demócrata

La escritora de libros de autoayuda Marianne Williamson anunció su salida de la carrera presidencial demócrata para las elecciones de 2024.

“A partir de hoy suspendemos nuestra campaña”, escribió el miércoles por la tarde en un mensaje a sus seguidores.

“Si bien el nivel de nuestro fracaso es obvio para todos, un nivel de éxito es real”, escribió. “Articulamos verdades más profundas y auténticas que las reconocidas habitualmente por el establishment político”.

Williamson fue una de los pocos rivales demócratas del actual presidente Joe Biden, junto con el representante de la Cámara de Representantes Dean Phillips, demócrata por Minnesota. Tanto ella como Phillips obtuvieron consistentemente márgenes de un solo dígito en las encuestas.

Williamson también publicó una carta anunciando su retirada de la carrera en su página de ActBlue, la plataforma que los demócratas utilizan para recibir donaciones políticas.

Los continuos problemas de Williamson para recaudar fondos ya habían desembocado en una campaña endeudada por la que rotaron decenas de empleados descontentos que se salieron de su círculo o que fueron despedidos.

El Comité Nacional Demócrata decidió no organizar ningún debate de primarias y su candidatura no supuso nunca una amenaza para la reelección del presidente de EE.UU., Joe Biden, que ya ha cosechado triunfos rotundos en las primarias demócratas de Nevada donde obtuvo aproximadamente el 90% de los votos, en Carolina del Sur con el 96% de los votos y en Nuevo Hampshire con el 64%.

“El otro día leí una cita que decía que los atardeceres son la prueba de que los finales también pueden ser hermosos”, afirmó Williamson en un video adjunto al comunicado.

Esta era la segunda campaña a la presidencia de la escritora, que ya lo intentó en las anteriores elecciones. No ha dicho si volverá a presentarse, pero este próximo mes de mayo regresa al mundo editorial con el libro ‘The Mystic Jesus: The Mind of Love’.

Williamson, de 71 años, dijo que se postulaba para la presidencia para “corregir el rumbo” del daño causado por el expresidente Donald Trump y evitar que ganara un segundo mandato.

Pero la nativa de Texas entró en la carrera principalmente para ser una alternativa a Biden, en un momento en que las primeras encuestas mostraban que el presidente estaba rezagado en temas clave como la economía y perdiendo apoyo entre los principales bloques de votantes demócratas, como los votantes latinos.

