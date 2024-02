Javairo Dilrosun, el fichaje del Club América que sólo conocía su escudo

Las Águilas del América realizaron una curiosa contratación para el Clausura 2024. No es usual que los futbolistas europeos lleguen a la Liga MX para ocupar una plaza de extranjero. Pero Javairô Dilrosun se atrevió y lo hizo, a pesar de que solo conocía el escudo del Club América.

El joven extremo de 25 años llega a la Liga MX proveniente del Feyenoord de Países Bajos. El futbolista neerlandés fue tentado por el Club América y rápidamente llenó un vacío dejado por Leo Suárez. Pero esta es una apuesta arriesgada para ambos, incluso porque Dilrosun conoce muy poco del torneo y el club.

“No (conocía) mucho, conocía por supuesto el logo porque es un logo famoso pero no sabía mucho del club. Al principio estaba un poco dudoso porque yo soy europeo e ir a México a Norteamérica era muy lejos de donde yo soy. Pero cuando hablé con algunos compañeros de equipo, con algunos amigos que han jugado en América o jugado en México para este club, me dijeron que es el equipo más grande de México y que cuando tuviera la oportunidad de venir tenía que hacerlo”, dijo Javairô Dilrosun en una entrevista con TUDN.

Javairô Dilrosun llega con muy buenos pergaminos al fútbol mexicano. El extremo de 26 años fue formado en las categorías inferiores del Manchester City, el Ajax de Ámsterdam, jugó en Alemania con el Hertha Berlín y en Francia con el Burdeos. Todos estos pasos fueron previos a su etapa en Países Pajos con el Feyenoord de Santiago Giménez.

Javairô Dilrosun siente la presión del Club América

Las Águilas del América son uno de los clubes más grandes de todo el fútbol mexicano. Javairô Dilrosun reveló que ha sentido la presión de los aficionados tras su llegada. El cupo de extranjero es muy preciado en el fútbol mexicano y solo quienes marquen una verdadera diferencia se mantienen en el torneo.

“Por supuesto que sientes presión cuando la gente te sigue, te envían mensajes de texto diciéndote que es el club más ganador y que tienes que adaptarte para seguir ganando. Pero para mí es positivo que la gente crea tanto en mí y que haya que mostrarlo en la cancha ahora”, explicó.

A pesar de la enorme responsabilidad que tiene Dilrosun sobre su espalda, el neerlandés también reconoció que recibió el apoyo de los aficionados azulcrema. No todo ha sido presión sobre el extremo europeo. El recibimiento de los aficionados mexicanos ha sido caluroso sobre la nueva adquisición del balompié de Países Bajos.

“Al llegar fue un sentimiento realmente bueno, muchos fans también en Instagram me mensajearon y eso me dio un sentimiento positivo sobre el club. Así que fue un sentimiento muy lindo y no puedo esperar a verlos en el estadio”, concluyó.

Sigue leyendo:

· André Jardine respalda a Emilio Lara a pesar de la derrota del Club América

· Álvaro Morales criticó al Club América por fortalecer a los Pumas de la UNAM

· La Liga MX tiene a un nuevo líder: el Club Pachuca mira a todos desde arriba

· Cruz Azul es elogiado por su resurgir en la Liga MX