Christian Horner pasó ocho horas en las oficinas de Red Bull defendiéndose de las acusaciones

El director de la escudería Red Bull, Christian Horner, pasó ocho horas presentando su versión de los hechos en el marco de la investigación que lleva el equipo de la bebida energética luego de que se conocieran las acusaciones en contra del británico por un supuesto comportamiento indebido.

El mandamás de Red Bull se encuentra en el ojo del huracán luego de que revelara que había sido denunciado por una empleada del equipo por tener un “comportamiento de control coercitivo” hacia su persona lo que ha tomado por sorpresa al mundo de la Fórmula 1.

Tras conocerse la acusación en su contra, Red Bull anunció que llevaría a cabo una investigación privada para determinar qué había pasado y que esperaba contar con una resolución del caso lo más pronto posible. Sin embargo, de momento no hay una fecha para conocer el resultado de las investigaciones.

El futuro del mandamás de la escudería Red Bull, Christian Horner, está en veremos a la espera de lo que resulte de la investigación privada que lleva a cabo el equipo austríaco. (Toru Hanai/AP Photo)

De acuerdo con el periodista Craig Slater, el proceso que están realizando en contra de Christian Horner duró hasta entrada la noche del viernes cuando el británico pasó ocho horas dando su versión de los hechos ante el abogado en una oficina de Londres, en donde se está realizando el proceso.

Vale la pena recordar que Red Bull tiene pautado para este jueves la presentación de su nuevo monoplaza, el RB20, con el que Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez disputarán la temporada 2024 de la Fórmula 1 que arranca los primeros días de marzo con el Gran Premio de Bahréin.

Por ahora no hay certeza de que se llegue a una decisión sobre el caso antes del jueves por lo que no se sabe si Christian Horner estará en la presentación del auto de la escudería austríaca. Incluso, no se sabe si se conocerá el resultado antes del 2 de marzo, fecha de la primera carrera de la temporada.

El británico Christian Horner se encuentra en el ojo del huracán después de la acusación en su contra por comportamiento indebido hecha por una empleada de la escudería austríaca. (AP Photo) Crédito: Lynne Sladky | AP

Christian Horner mantiene que es inocente de las acusaciones que hay en su contra, pero desde Red Bull se toman muy en serio este tipo de acusaciones por lo que en primera instancia le recomendaron que abandonar su cargo de forma “amistosa” a lo que el directivo declinó el ofrecimiento.

Por ello es una incógnita saber si el británico seguirá a plenitud en sus funciones mientras siga adelante la investigación, un proceso que de un momento a otro generó un terremoto en la escudería que viene de brillar en la pasada temporada de la mano de Max Verstappen quien logró su tricampeonato de la F1.

Red Bull repitió el bicampeonato de constructores y además logró por primera vez en su historia en la Fórmula 1 el 1-2 en la clasificación de pilotos gracias al subcampeonato conseguido por el mexicano Sergio “Checo” Pérez a pesar de haber tenido una temporada de altibajos por la que fue muy criticado.

