Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de febrero de 2024

Piscis

Tu frase del día: “Dios me hizo así, cualquier queja hablen con el…”Recuerda quién eres y hacia donde te diriges, no pierdas tu tiempo ni dediques tu vida a personas que no te valoran o te hacen sentir menos. Es increíble como te has atontado tanto en los últimos meses, ponte ya las pilas para mejorar todo eso que te disgusta o no te parece de tu vida. Se podría presentar un embarazo en cualquier momento dentro de la familia, pero traerá grandes bendiciones. Es momento de comenzar a ver por ti antes que los demás, cuidado con una vecina la cual podría meterte en problemas por chismes y mal entendidos. Días de malentendidos laborales, está bien expresarte y hablar cuando algo no te parece, pero ten cuidado con esa lengua tan suelta que tienes y que te puede meter en serios problemas. Vienen movimientos en tu trabajo muy perros con cambios de horarios o de puestos, ten cuidado con persona de piel blanca, querrá manipularte y hacerte daño. Una amistad te pondrá a prueba con un favor pues últimamente te has mostrado indiferente. Mucha suerte en números con terminación 12, 45 y 89. Tu color será el blanca aprovéchalo y viste de ese tono que te ayudará a depurar energías negativas.

Acuario

Tu frase del día: “La burra no era arisca, la hicieron# Por eso te has hecho bien perra últimamente…Te viene una noticia sobre una persona que te interesa mucho sin embargo la información que llegará a ti no será lo que esperas y podrías decepcionarte mucho. Cuídate de caídas y dolores musculares pues estarás en puerta en estos días. No temas a cambios en tu vida, el área de los dineros se ve muy buena sin embargo necesitarás no gastar en cosas que no necesitas pues podrías enfrentar problemas económicos muy pronto. Te vienen grades oportunidades en los dineros, aprovecha todo lo que caiga para invertirlo o tener una caja de ahorros la cual utilizarás en un futuro cercano. No te dejes llevar por chismes en la familia, esta bien defender tu punto de vista, pero no tiene que surgir un problema grande de eso. Cuidado con andar de calzón flojo porque podrías salir con tu domingo siete y quizás no sabrás ni de quien se trate, zaz culebra. Viene un día cargado de muchos pensamientos pesimistas que lejos de sumarte solo te van a restar, se más positivo y quita de tu cabeza toda esa negatividad. Ten cuidado con los dineros, no gastes dinero que no tienes en cosas que no ocupas. Es necesario pensar un poco más en ti antes de querer resolverle la vida a las demás personas. Mucha suerte en números con terminación 22, 56 y 78. Tu color: el rojo, será el color adecuado este día.

Capricornio

Tu frase del día: “Pu7as las que dan el cul0 y tienen deudas, tú eres EMPRESARIA”. Preocúpate por mejorar tus ingresos y crecer en los aspectos económicos que al final te gusta llevar una buena vida. No te dejes manipular por la familia que buscará sacar algo de provecho y ni las gracias te van a dar. Aprende a decir a que no y a no estar para todo el mundo porque primero están tus prioridades y después la de los demás. Te viene la llegada de un amor del pasado el cual te va hacer ver tu suerte. No confíes en quien ya te traicionó en el pasado. Te va llegar un dinero extra con el que no contabas y te ayudara a pagar ciertas deudas. Amistad saldrá con su Domingo siente en próximos días. Es momento de mandar a la fregada a gente que no te suma y solo te resta, ya deja de pensar en el pasado y es eso que no pudo ser, necesitas darle vuelta a la pagina y darte cuenta de que la vida es muy corta y sino vives y disfrutas siempre estarás de amargada. Date la oportunidad de confiar en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que deseas, no permitas que nadie te quite tu felicidad. Una amistad tuya se comprometerá en cualquier momento y serás pieza clave en ese evento. Cuidado con persona de piel blanca, te ve con mala leche y buscará la manera de dañarte o afectarte de mil maneras. Números de la suerte 24, 36 y 89. Color del día: rosa.

Sagitario

Tu frase del día: “Más perra que bonita”. Te vienen movimientos en tus estados de ánimo, días te sentirás de la chinga%&da y otros querrás comerte al mundo. Viene una salida a tomar con amistades o a chismear con la comadre. Cambios de carácter importantes se visualizan, la llegada de nuevos proyectos y cierre de ciclos de amistades. Las traiciones se harán presentes en próximas fechas, ten cuidado con cuestiones que tengan que ver con pagos y deudas pues podrías cerrar una puerta que necesitarás en tu futuro. Cuidado con las tandas que te inviten porque se podría presentar por ahí un robo o algo que te va a afectar. No te dejes llevar por chismes en el área laboral, tu dinero hay que saber usarlo para lo que se necesita y no andar gastando en los mayates o dándole al macho, que se ponga a jalar si quiere feria. Oportunidad de un viaje en cualquier momento, si estas pensando en arreglar tu vida o algún documento migratorio pues dale con todo que va a salir 10/10 solo es cuestión que te apliques en esas cuestiones. Cuidado con traiciones amorosas y con cambios de casa o vehículos que lejos de beneficiarte te van a afectar. Tus números de la suerte del día son el 2, 46 y 98. Tu color del día será el verde.

Escorpión

Es probable que en estos días surjan ciertos problemas en la familia que te podrían poner de malas, que eso no te afecte, busca la manera de arreglar y solucionar dichos problemas. Ten cuidado con lo que piensas, quieres y deseas pues estas en una etapa donde todo lo que deseas se comenzará a materializar, sobre todo las cuestiones negativas, así que trata de que lo que pase por tu cabeza sean pensamientos positivos. No tengas miedo a cambiar tu rutina pues será la clave para que logres mucho de tus propósitos y sueños. Eres perra de cadena ancina que no permitas que nadie te falte al respeto ni se quieran pasar de lanza contigo, ten cuidado lo que deseas porque se te puede hacer realidad sobre todo las cuestiones negativas. Cuidado con subidas de peso y con cambios en tu temperamento y formas de ver la vida. Siempre logras lo que te da tu gana la cuestión es que algunas veces te dejas llevar por lo que las personas piensan y opinan de ti. Cuidado con caídas y golpes que estarán a la orden del día. Deja de mendigar amor, cariño y atención a gente pendej4 que lejos de sumar a tu vida solo te restan y causan dolores de cabeza. Numero de la suerte del día: 12, 34 y 66. Color del día: Amarillo.

Libra

Frase del día: “Se las vas a dar a otro… porque quien las tiene ya no las merece” Una amistad andará muy pegada a ti pues te quiere bien, sin embargo, estarás demasiado distraído o distraída pensando en quien ni te pela que podrías perder esa gran oportunidad. Deja de pensar en lo que no fue y ya ponte las pilas, basta de ridiculeces y de estarte lamentando por cosas que no pueden ser, necesitas ver más por ti antes de ver por las demás personas, algunas veces sueles desmoronarte por comentarios negativos, necesitas iniciar de cero en todo y darte cuenta de que quien no te busca es porque no le interesas, vienen muchas nuevas oportunidades de viaje y de iniciar nuevas oportunidades en el amor. Es momento de sentirte la última coca del desierto, date tu lugar y no permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres y de lo que vales. Vienen días cargados de cuestiones positivas y de nuevos amores que deberás de aprovechar al máximo. Cuidado con un amor del pasado que podría aparecer en cualquier momento y darte dolores de cabeza. Tienes una amiga que es bien pirujona de centavo, pero pues quién eres tu para juzgar, mejor ni hablar mas que nada. Si estas pensando en hacer dieta pues hazla chula porque así llevas pensándolo desde que inicio el año y nomás no te aplicas, la empiezas muy bien al iniciar el día, pero al finalizar se te olvida. Números de la suerte del día: 11, 37 y 78. Color del día: rosa.

Virgo

Frase del día: “El que piensa que el dinero no da la felicidad, que lo transfiera a mi cuenta” Cuídate de dolores estomacales y perdidos de objetos o dinero. Posibilidades de un viaje o de reencuentro amoroso, no seas tan reservado, ábrete a nuevas posibilidades y expresa lo que sientes pues el día de mañana puede ser muy tarde. Te notarás algo triste o sacada o sacado de onda por personas que no están a tu lado en estos momentos, aprende a soltar y dejar ir, cuando un ciclo se cierra está por iniciar uno nuevo. Ten cuidado con medicamentos caducados que te puedes dar la intoxicación de tu vida. Vienen días en los cuales estarás muy pensativo recordando a personas del pasado, no permitas que amores de una noche se metan en tu corazón porque después andarás con la madre en rastra. Hay una amistad que no te ve con buenos ojos y que buscará la manera de afectarte de muchas formas, cuidado, hay que ponerla en su lugar para que aprenda la perra sin dueño. Oportunidad de emprender un negocio el cual te dejará grandes ganancias nomas que no sean los pasteles de cosco chula. Date la oportunidad de ponerte ahorrar para tus vacaciones y no esperes que venga alguien más a pagarlas porque te vas a quedar esperando ya que eso no va pasar en tu vida. Cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día. Números de la suerte: 22, 46 y 71. Color del día: azul.

Leo

Frase del día: “el que avisa no es traidors” Ancina que no te la compliques, deja bien en claro las consecuencias de los actos de quienes te rodean y si aun así quieren dañarte o afectarte que le den contra el muro que no tienes un pelo de pendja. Vienen cambios en la economía que te ayudarán a salir de una racha económica que no te dejaba avanzar. El amor no se visualiza en un terreno cercano, necesitas aprovechar este tiempo para quererte, cuidarte y ver más por ti, pues cuando logres ese balance en tu vida llegará la persona que esté dispuesta apostar por ti. Se visualizan fiestas o borracheras, podrías encamarte con una amistad. Disfruta cada día como si fuera el último, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Es momento de avanzar y de no quedarte estancado en nada, comienza por llevar a cabo tus sueños y metas y no ir por el mundo dándole explicaciones a las personas. Oportunidad de cambio de trabajo y de comenzar a pensar en tus cosas antes de querer resolverle la vida a las demás personas. Hay una amistad tuya que tiene intenciones amorosas contigo, cuidado, no confundas los sentimientos porque al final quien saldrá lastimada serpa esa persona. Aprende a decir que no y a no esperar nada de nadie. Viene un divorcio en puerta y será de una persona cercana la cual hace poco fue engañada y hasta robada. Si estas planeando salir de viaje dale con todo porque podrían presentarse gastos innecesarios de ultima hora. Números de la suerte: 02, 25 y 56. Color del día: negro.

Cáncer

Frase del día: “La vergüenza solo sirve para perder oportunidades” ancina que te valga mauser y vete como gorda en tobogán en eso que quieres hacer la gente comoquiera va a ladrar hagas las cosas bien o mal. No tengas miedo a sentir nuevamente, si tu corazón fue lastimado no permitas que ese error te siga afectando la existencia, pon todo de tu parte pues estás a días de conocer a una persona que será muy importante para ti. Hoy en día estás en una etapa muy perra de tu vida, te sentirás algo confundido confunda sin saber qué rumbo sigues o qué esperas de la vida, ten en cuenta que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, sigue tu rumbo y no permitas que nadie te detenga. Podrías andar achicopalado al extrañar a personas que en estos momentos no están en tu vida, date la oportunidad de visitarlo o al menos hacerles una llamada. Cuidado con confiar tanto en las personas pues te llevarás grandes sorpresas porque después te van a traer en chismes de vecindad y no sabrás ni que hacer. Vienen días en los cuales debes juntar dinerito para gastos que querrás hacer en próximas fechas y que tienen que ver con viajes, cambio de coche o de casa. Date la oportunidad de invertir en tu salud y de preocuparte por ella, un examen de rutina podría venir ayudarte a saber que pasa en tu organismo y porque estas presentando ciertos achaques. Cuida tu alimentación porque podrías estar consumiendo mucha comida chatarra. Numero de la suerte del día: 39, 50 y 96. Color del día: naranja.

Géminis

Frase del día: “Nomas las moscas regresan a comer la misma mierd@” Ancina que el recalentado ni pensar y menos en estas fechas. Cuídate de la monotonía en caso de tener una relación, pues será tu enemiga puede lograr distanciamiento con tu pareja, al punto de aburrirse y comenzar con problemas de infidelidad. No tengas miedo a probar cosas distintas en tu relación pues ahí está la clave para lograr llegar a otro nivel y consolidarla. Aguas con aventuras con personas que no conoces pues podrías exponerte a sufrir alguna infección recuerda de siempre cuidarte y protegerte a la hora de dar la caricia. Es momento de cambiar tu manera de pensar y ver más por ti. Cuidado con una amistad tuya que podría estar metiéndose en tu vida y ocasionando ciertos problemas. Vienen días en los cuales deberás de enfocarte en cuestiones que en realidad te dejen algo de provecho. Amores del pasado retornan y con ello te vas a confundir mucho en tus sentimientos y más si tienes una relación hoy en día. Cuida un poco más tu salud porque se pueden presentar algunos problemas en el estómago en cualquier momento por infecciones, deja de tragar en la calle que solo estás subiendo de peso de okis. Cuidado con hacer malos comentarios de amistades, son bien rencorosas las perras y podrías meterte en camisa de once varas por tus comentarios fuera de lugar. Relájate un poco y lleva la vida más allá ligera sin tener que preocuparte por lo que sucede a tu alrededor. Amores de una noche presente y cambios en tu economía que te ayudarán hacer una compra que tenías pensada desde hace algún tiempo. Numero de la suerte del día: 24, 46 y 89. Color del día: Morado.

Tauro

Frase del día: “Donde pisa tacón fino, no deja huella chancla barata” No te preocupes por las perras que ladran, al final sabes que siempre estarán detrás de ti porque de frente no tienen los huevos para decirte las cosas. Cuídate de exparejas pues se ve un escenario de venganzas y rencores hacia ti, solo aléjate y no des derecho de réplica pues se puede convertir en el cuento de nunca acabar. Tendrás un sexto sentido que te indicará quienes de las personas que te rodean valen la pena y quien no sirve ni para irse a la china, ponte las pilas y no permitas que se burlen de tu buena voluntad. No te agobies con pensamientos pesimistas pues en la medida en que luches por tus sueños lograrás cumplirlos. Estrés por trabajo o escuela y recibirás chismes sobre una amistad. Hoy el universo te recuerda que eres el capitán de tu propio barco en el terreno laboral, así que ponte a jalar y deja de perder el tiempo en mmdas. Si has estado sintiendo que estás estancado o que las críticas destructivas de los demás te están afectando, es momento de tomar las riendas y poner a cada persona en su lugar que no tienes un pelo de pndeja. Confía en tus habilidades y decisiones, no permitas que las opiniones negativas te detengan. El día trae consigo la oportunidad de brindar apoyo a un amigo cercano que está pasando por un momento difícil en su vida sentimental. No subestimes el impacto positivo que puedes tener al estar presente para ellos y brindarles el gran consejo que siempre das pero que nunca aplicas en tu vida. Un simple gesto de apoyo o unas palabras de aliento pueden hacer una gran diferencia. Imagina que eres la amiga en el que tu amig@ puede apoyarse, como cuando están en el cine viendo una película de terror y te aferras a su brazo cuando la escena se pone intensa. Y, por último, recuerda que debes priorizar tu bienestar personal y emocional, primero tú, después tu y al final tu. No permitas que las influencias negativas te arrastren. Si hay personas que no buscan tu felicidad, simplemente ignóralas y enfócate en lo que te hace sentir bien y en las relaciones que te nutren. Numero de la suerte del día: 34, 59 y 96. Color del día: Celeste.

Aries

Frase del día: “Si ven que la perra es brava para que patean la puerta” … últimamente te cargas un carácter bien fuerte pero es normal, te has hecho insensible y de pocos amigos y en el amor ya no crees en palabras. Si estas soltero o soltera no te agobies y disfruta estos días pues en poco tiempo llegará a ti una persona o te darás cuenta de la existencia de alguien cercano a ti con quien entablarás una relación. En la medida que mandes bien lejos a la gente pesimista que solo te deprime y ensucia tu entorno será en la medida que ya no caigas en depresiones. Si tienes una relación viene una discusión por malos entendidos y problemas del pasado, busca la manera de hablar las cosas de frente y no guardarte nada. Hoy estás en modo de ¡acción total! Es probable que recibas una oferta de trabajo que te emocione mucho. Recuerda tomarte tu tiempo para valorar si este cambio es lo que realmente necesitas y que se ajuste con tus horarios, pero sobre todo tus exigencias de mujer. No te lances de cabeza, pide un poco de tiempo para meditarlo, como cuando estás eligiendo entre dos sabores de helado y necesitas probar un poco de cada uno antes de decidirte, es decir no sueltes lo que tienes hasta asegurar el nuevo y sobre todo que te guste. ¡La clave está en no precipitarse! Además, hoy es un día para reflexionar sobre tus amistades falsas que tienes. Es probable que te des cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes no lo son tanto. ¿Recuerdas aquel amigo que siempre te fallaba en el momento crucial? Bueno, es momento de ponerle un poco de límites es decir mandarlo a la chngada. No todo el mundo merece entrar en tu círculo más íntimo, así que no te sientas mal si decides mantener ciertas cosas para ti mismo, la gente no tiene por qué saber todo de ti. Es como cuando estás repartiendo pizza y guardas el último trozo para ti porque sabes que es tu favorito. Y hablando de concentración, ¡atento! Hoy podrías estar un poco distraido debido a la emoción de la oferta laboral y las reflexiones sobre la amistad. No dejes que eso te impida dar lo mejor de ti en lo que haces. Números de la suerte: 2, 39 y 53. Color del día: blanco.