3 signos del zodiaco arruinarán su cita en San Valentín: descubre por qué

El Día de San Valentín es un valioso momento para festejar el amor, sin embargo, para algunos signos del zodiaco el 14 de febrero de 2024 puede convertirse en una pesadilla.

Y es que predicciones de la astrología señalan que ellos mismos pueden arruinar sus citas de San Valentín.

¿Por qué tan oscura predicción? De acuerdo con la astróloga Reda Wigle, la obsesión con la figura de una expareja puede jugar en su contra y ensombrecer sus salidas románticas.

En un reporte para el sitio online del New York Post, reveló cuáles son estas señales.

Como signo cardinal que rige la cuarta casa de la nostalgia y las raíces emocionales, Cáncer tiene tendencia a romantizar el pasado.

Una ruptura puede convertir rápidamente a un ex mundano en un amor perdido exaltado a los ojos de Cáncer.

Cuando se enfrenta a desafíos en su relación actual o lo provocan recordatorios de su ex, Cáncer tiende a anhelar lo que alguna vez fue.

Pueden encontrar consuelo guardando recuerdos como la ropa de su ex, aferrándose a recuerdos que alimentan su nostalgia, comentó la astróloga.

Si esta obsesión queda al descubierto con su cita de San Valentín, probablemente termine más rápido de lo planeado.

El recuerdo de sus exparejas puede afectar en las relaciones actuales de Cáncer, Escorpio y Piscis. Crédito: Shutterstock

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Para Escorpio, la línea entre el amor y el odio suele ser borrosa y ambos extremos tienen el mismo poder sobre ellos.

Ya sea que estén consumidos por pensamientos de traición, planeando formas de recuperar a su ex o buscando venganza, los Escorpio parecen no poder deshacerse del dominio que su ex ejerce sobre ellos.

Obsesivo e implacable, los sentimientos de Escorpio hacia su ex son profundos y pueden verse enredados en una red de emociones no resueltas mucho después de que la relación haya terminado, explicó Wigle.

Para no arruinar su cita en San Valentín, Escorpio necesita dejar el pasado atrás y aceptar que lo hecho, hecho está.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

En cuanto a Piscis, la astróloga comentó que es conocido por su naturaleza romántica y soñadora por lo que a menudo lucha por dejar atrás relaciones pasadas.

A pesar de experimentar dolor y angustia, Piscis puede seguir aferrándose a la esperanza de la reconciliación o idealizar a su ex como un alma incomprendida.

Es posible que se encuentren creando listas de reproducción o teniendo fantasías sobre su ex, anhelando una conexión que tal vez ya no exista.

Sin embargo, es esencial que Piscis reconozca que pensar en el pasado le impide aprovechar nuevas oportunidades de amor y crecimiento.

