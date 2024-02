Biden condena de “estúpido” y “vergonzoso” el comentario de Trump sobre la OTAN

A pesar de que ya había fijado su postura contra Trump, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a condenar este martes de “estúpido” y “vergonzoso” el comentario sobre la OTAN que hizo el pasado sábado el exmandatario Donald Trump, favorito para ser el candidato republicano para las elecciones de noviembre.

“Ningún otro presidente en la historia ha cedido así ante un dictador ruso. Permítanme decir esto lo más claro posible. Yo nunca haré eso. Por el amor de Dios, es estúpido, vergonzoso, peligroso y no es propio de un estadounidense”, manifestó Biden en un discurso en la Casa Blanca.

El sábado pasado, Trump arremetió contra la OTAN y dijo que permitiría que Rusia hiciera lo que quisiera, incluso atacar a los miembros de la Alianza que no destinan el 2% de su PIB a defensa, el objetivo establecido por la organización transatlántica y que una veintena de miembros no cumplen.

Biden se refirió a esos comentarios de Trump con cierta indignación: “¿Pueden imaginarse, un expresidente de Estados Unidos diciendo eso? Todo el mundo lo escuchó. Y lo peor es que lo dice en serio”.

“Donald Trump ve la OTAN como una carga. Cuando mira a la OTAN, no ve la alianza que protege a Estados Unidos y al mundo. Ve algún tipo de estafa. No entiende que la OTAN se basa en principios fundamentales de libertad, seguridad y soberanía nacional. Para Tump, los principios no importan. Todo es transaccional”, criticó el mandatario.

Trump ha enfrentado fuertes reacciones negativas desde sus comentarios, principalmente al quejarse frecuentemente de la cantidad de dinero que otras naciones de la OTAN estaban gastando en su defensa.

Tales comentarios llegan justo cuando Biden pidió a la Cámara, controlada por los republicanos, que apruebe el paquete de ayuda de 95 mil millones de dólares avalado por el Senado ese mismo día para brindar asistencia a Ucrania, Israel y Taiwán.

Sin embargo, el presidente Mike Johnson, republicano por Luisiana, ha dicho que no llevaría la legislación a la Cámara de Representantes.

Biden subrayó que Estados Unidos no puede abandonar a Ucrania porque, dijo, “eso es a lo que apuesta Putin”.

“Si no detenemos el apetito de Putin por el poder y el control en Ucrania, no se limitará sólo a Ucrania, y el costo para Estados Unidos y nuestros aliados y socios aumentará”, dijo.

Con ello, Biden, quien durante su carrera, primero en el Senado y luego como vicepresidente de Barack Obama (2009-2017), se ha distinguido por su apoyo a la OTAN, mantiene su promesa de que mientras él esté en la Casa Blanca, Estados Unidos defenderá “cada rincón” del territorio de la Alianza.

Caso contrario al exmandatario, quien, durante su estancia en la Casa Blanca, criticó con frecuencia a la OTAN y a miembros como Alemania, acusándolos de no pagar lo suficiente para su propia defensa y de depender de Washington para protegerlos.

Además, cuestionó abiertamente el principio de defensa colectiva, establecido en el Artículo 5 del tratado fundacional de la Alianza, que establece que un ataque a un miembro es un ataque contra toda la organización.

Bajo ese contexto, Biden insistió que “cuando Estados Unidos da su palabra, eso significa algo”, y calificó como “antiestadounidenses” los comentarios de Trump donde siembra la duda sobre sus compromisos.

