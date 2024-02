Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de febrero de 2024

Piscis

Tienes todo para lograr un buen trabajo y una vida plena sin embargo algunas veces te entretienes demasiado en cosas que no te dejan nada de provecho. Deja de buscar amor donde solo te ofrecen una amistad. No te confundas en tus sentimientos y trata de ver más por ti antes de querer solucionarle la vida a otras personas.

Mira, sé que a diario tienes a alguien en tu mente y en tu corazón, pero es hora de dejar de estar colgada y tomar cartas en el asunto. Tienes a esa personita que te trae de cabeza y no sabes qué piensa de ti, pues no te quedes con las ganas de saber más, ¡es momento de hablar claro y con el corazón en la mano!

Además, mi querida, tienes una habilidad increíble para comunicarte, ¡así que no temas expresar lo que sientes! Aprovecha tu don de palabra y entrégate a esa conversación con toda la sinceridad que te caracteriza. Recuerda que no necesitas ser explícita en todo, si esa personita es inteligente, ¡te captará enseguida!

Pero ojo, después de abrir tu corazón, es importante estar preparada para cualquier respuesta. Si no es la que esperas, no te desanimes. A veces, una retirada a tiempo es una victoria en sí misma. Cierra esa puerta con dignidad y sigue adelante con la frente en alto. ¡Tú vales mucho, querida, y mereces lo mejor en el amor y en la vida!

Acuario

Hay probabilidades de cambios en el amor pues si ya tienes una pareja es posible que haya ciertos problemas debido a cuestiones de celos e inseguridades que se estarán presentando en próximos días. No temas a ir por eso por lo que has soñado desde hace tiempo, recuerda que la vida te pondrá grandes oportunidades en tu camino y solo dependerá de ti el tomarlas o dejarlas ir. No te permita caer ni fracasar por nadie, recuerda quién eres y lo que vales.

Pues les cuento que, aunque el amor les vaya de maravilla a diario, hoy es un día perfecto para demostrarle a esa personita especial lo que sienten por ella. ¿Qué tal si se animan a hacer alguna pequeña locura juntas para romper la rutina y avivar la pasión en su relación? No solo les hará sentir bien emocionalmente, sino que también les ayudará a desestresarse un poco. ¡Atrévanse a darle un toque de alegría y pasión a su día!

Ahora, mi querida Acuario, sé que tienes muchas preocupaciones y a veces te olvidas de cuidar de ti misma. ¡Pero eso tiene que cambiar! Hoy es el día perfecto para recordarte lo importante que eres y hacer algo que te haga feliz. No te olvides de consentirte y darte un tiempo para relajarte. ¿Qué tal si te das un baño relajante, te lees ese libro que tanto te gusta o simplemente te das un paseo por tu lugar favorito? ¡Te lo mereces, mi reina. Recuerda que tienes muchas opciones y personas sabias a tu alrededor que pueden ayudarte a tomar decisiones. No tengas miedo de pedir consejo a esas personas que tanto te importan y en quienes confías. A veces, solo necesitamos detenernos un momento y pensar con calma para encontrar la solución correcta. Confía en ti misma y en la sabiduría de quienes te rodean, ¡que juntas pueden enfrentar cualquier desafío que se les presente!

Capricornio

Te vienen cambios en muchas áreas de tu vida, la suerte estará de tu parte en juegos de azar y una posibilidad en un viaje se hará presente. Podrías perder una gran amistad por tu falta de tiempo y dedicación. No dejes que el trabajo te quite tu vida, tus amistades y tu familia, date el tiempo para organizarte y poder con todo lo que se te presenta, al final el trabajo seguirá y quizás sea ya tarde para acercarte a tus seres queridos. No permitas que otras personas pasen sobre ti. Es posible que familiar que tenías tiempo de no ver aparezca y trate de acercarse a ti. Hoy es un día especial, ¡a pesar de ser el inicio de la semana! Algo que han deseado desde hace tiempo se va a hacer realidad en el trabajo, así que prepárense para recibir buenas noticias y brillar con todo su esplendor. A veces, hasta los martes pueden sorprendernos, ¿verdad? Ahora, en cuestiones del corazón, les traigo unas novedades bien emocionantes. Si están solteras, podrían descubrir que alguien que les gusta también está interesado en ustedes. ¡Qué emoción! Y si ya están comprometidas, prepárense para una sorpresa especial de su chico. Podría ser una petición inesperada pero hermosa, así que estén listas para recibir mucho amor y cariño en esta víspera de San Valentín.

Por último, manténganse abiertas a las oportunidades que se presenten hoy, ya sea en el trabajo o en el amor, estén listas para dar lo mejor de ustedes y recibir con los brazos abiertos todo lo bueno que la vida les tiene preparado. Recuerden que la preparación es la clave para aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten. ¡A brillar, mis lindas!

Sagitario

Te vienen oportunidades buenas en lo laboral y en el amor sin embargo hay cuestiones negativas que no te permiten avanzar pues cargas con karmas de tu pasado que a la larga pesarán mucho en tu vida. Hay una amistad que te ha tomado mucho cariño e incluso a comenzado a sentir cierta atracción por ti; sino es lo que buscas no te detengas y no hagas sufrir a esa persona. Cuídate al salir de casa pues están propensos accidentes y perdidas de objetos o dinero. Si tienes pareja ponte las pilas y no trates de buscar en otras personas lo que ya tienes con el o con ella. Les cuento que su romanticismo está más a flor de piel que nunca, ¡sobre todo ahora que se acerca San Valentín! Así que aprovechen este día para compartir momentos geniales con su amorcito y sus amigos más cercanos. Una salida relajada para pasear, tomar algo y echarse unas risas será la clave para llenarse de esa energía positiva que tanto necesitan. ¡Se la van a pasar de lujo y crearán recuerdos que durarán para siempre!

Ahora, hablando de la importancia de compartir con amigos, les recomiendo que no subestimen el poder de una buena convivencia. Sí, sí, aunque estén en pareja, salir con sus amistades es una manera fantástica de combatir la monotonía y mantener la relación fresca y emocionante. Así que organicen esas salidas divertidas, porque además de pasarla bien, les ayudarán a olvidar las preocupaciones y sentirse reconfortadas. ¡No hay nada como el apoyo y la diversión de los amigos! Aquí un consejito para encender la pasión en su relación, una vez que regresen a casa, aprovechen la intimidad con su amorcito al máximo. Sí, sí, disfruten plenamente de su conexión y de esa pasión que los une. No dejen que la rutina apague la llama del amor, ¡al contrario, avívenla con momentos íntimos llenos de amor y pasión! ¡Ustedes merecen disfrutar al máximo de su relación, mis queridas!

Escorpio

Entras en un ciclo lleno de luz, nuevas oportunidades y mejoras económicas. Si tienes algo de tu pasado que no te deja avanzar en las próximas semanas comenzarás a soltar todo eso y comenzarás una vida bastante plena. Te encanta la buena vida, los viajes, la comodidad y el dinero y gracias a eso atraerás todo lo que deseas y más. Tu carácter, tu fuerza y tu tenacidad serán las claves perfectas para que logres cada una de tus metas y tus sueños se hagan realidad, comenzarás a ver de otra manera la vida y la felicidad te va alcanzar donde sea que te encuentres.

Es momento de que se decidan cómo quieren que sea su vida a partir de ahora. Sí, sí, dejen de posponerlo y empiecen a planteárselo desde hoy mismo. A veces les da un poco de pena pensar en las cosas que desean vivir, pero ¿por qué no atreverse? Trabajan duro todo el año, ¡pero también merecen disfrutar de la vida! Así que no tengan miedo de ampliar sus horizontes y pensar más allá de las obligaciones de trabajo. ¡Es hora de ser un poquitín más egoístas y perseguir su felicidad!

Ahora, hablando de futuro, les traigo una sugerencia: cuando piensen en lo que viene, no se limiten solo a pensar en el trabajo. ¡Amplíen sus miras, mis lindas! La vida está llena de experiencias maravillosas que van más allá del ámbito laboral. Así que permítanse soñar en grande y visualizar esas metas y sueños que las hacen sonreír. Recuerden, ustedes merecen todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Eviten los conflictos por cuestiones de trabajo. Sí, sí, sé que a veces el trabajo puede meterse hasta en la sopa, ¡pero no dejen que arruine su San Valentín! Recuerden que la armonía en las relaciones sentimentales es fundamental, así que no permitan que los problemas laborales interfieran en su felicidad amorosa. Mantengan la calma, la comunicación y el amor en primer lugar. ¡Ustedes pueden con todo, mis guerreras!

Libra

Persona morena o morena clara podría constituir un obstáculo para tu progreso. Es probable que recibas un detalle en poco tiempo de una persona muy especial. Recuerda bien de dónde vienes y hacia dónde te diriges pues podrías perder tu rumbo por ir detrás de una persona que no vale la pena. Procesos legales que te van a salir a favor. Noticias de personas de tu pasado. Persona de piel blanca y ojos claros podría aparecer en cualquier momento y cambiar tu forma de pensar sobre ciertas cosas que te preocupan. Hoy podría caerles un mensajito sorpresa de alguien del pasado, sí, sí, de ese amorcito que creían ya ni se acordaba de ustedes. Pero ¡sorpresa! Resulta que ha estado pensando en ustedes diario. Si están solteras, ¿por qué no le dan otra oportunidad? A lo mejor ahora las cosas pueden florecer de una manera diferente. Recuerden los buenos ratos que pasaron juntos y si sienten que puede haber algo más, ¡adelante, no pierden nada con intentarlo! Ahora, si tienen pareja, les cuento que hoy es un día perfecto para hablar de cómo quieren que sea su nidito de amor. Sí, sí, aprovechen para planear esas salidas que tanto les gustan, como la Semana Santa o el próximo fin de semana. La comunicación es clave en la relación, así que no duden en expresar sus deseos y sueños juntas. ¡Así mantendrán viva la llama del amor!

Reflexionen sobre esos planes de dieta y ejercicio que tenían en mente. Si no los han llevado a cabo como esperaban, ¡ánimo, que siempre hay tiempo para retomarlos! Recuerden que no se trata solo de verse bien, sino de sentirse bien por dentro. Así que, a ponerse las pilas, ¡que su salud lo agradecerá!

Virgo

Cambio de planes en últimas fechas, probabilidad de una salida cerca de la ciudad. Es probable que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no por amor, sino por el hueco que dejó en tu vida pues ese tiempo que invertías en esa persona ha quedado en el aire. A finales de mes una noticia buena a tu vida que te va alegrar mucho. Rompimiento de relación de una amistad y posibilidad de mejorar en los terrenos de la economía. Hay cambios importantes, se ven mejoras laborales y nuevos compañeros de trabajo. Tu salud se verá afectada en próximas fechas pero sabrás salir adelante, necesitas cuidarte mucho en eses aspectos. Parece que el trabajo está ocupando mucho espacio en tu mente y se ha colado en todos los aspectos de tu vida, pero tranquila, mi chula, no dejes que te agobie demasiado. A veces, preocuparnos en exceso nos impide avanzar como queremos. Tómate un respiro, organiza tus pensamientos y recuerda que también es importante cuidar de tu bienestar emocional.

Ahora hablemos del éxito, mi reina. Sé que tienes muchas ganas de ver tus proyectos triunfar, pero ¿sabes qué? El éxito no solo se trata de prestigio y dinero. Para ti, hay algo más que anhelas experimentar. Así que permítete explorar esos otros aspectos de la vida que también son importantes para ti. El éxito viene en muchas formas y colores, ¡así que abre tu corazón y déjate sorprender!

Ordena tus prioridades, a veces nos enfocamos en cosas que en realidad no son tan importantes y descuidamos lo esencial. Tómate un tiempo para evaluar en qué estás invirtiendo tu energía y asegúrate de darle prioridad a lo que realmente te acerca a tus metas. ¡Verás qué diferencia hace cuando te enfocas en lo que verdaderamente importa!

Leo

Es probable que sientas un poco de intranquilidad y coraje por ciertas personas al ver las injusticias que cometen, no te enfades ni te cargues pleitos que no son tuyos y no te corresponden. Hay muchos cambios en tu vida y posibilidades de emprender nuevos negocios sin embargo traerás dos personas muy pagadas que te quitarán las ganas e intenciones de crecer. Aléjate de quienes no te dejen ser tu y para todo te pongan peros. La vida estará llena de nuevas oportunidades en tu vida, es momento que las aproveches y tomes todo lo que viene que no volverán aparecer. ¿Cómo están esas energías radiantes? Miren, sé que tienen ese corazón enorme y a veces pueden ser un poquito generosas de más, pero recuerden que la vida no siempre es perfecta y que está bien cuidar de ustedes mismas también, a veces hay que poner límites para no quemarse, así que no se exijan tanto y aprendan a disfrutar de los pequeños momentos, sin buscar la perfección en todo. Ahora, hablemos de tomar decisiones. Sé que a veces se sienten un poco indecisas, sin saber bien qué rumbo tomar. Pero escuchen, mis leo, ¡es hora de dar ese primer paso! No se preocupen tanto por tener todo resuelto de inmediato, poco a poco van a ir encontrando su camino. ¡Así que ánimo, valientes Leo, que cada paso las acerca más a sus metas!

Les traigo un consejito para su bienestar emocional: organicen una salida romántica con esa personita especial. Sí, sí, sé que a veces los problemas diarios pueden nublarles la mente, pero una escapadita romántica les hará un bien enorme. Así que aprovechen el fin de semana próximo para relajarse, disfrutar del amor y recargar energías. ¡Se lo merecen, mis Leo queridas!

Cancer

La vida te podrá un gran prueba para que comiences a valorar lo que tienes en casa y a tu alrededor, te la has pasado perdiendo el tiempo en cosas sin importancia y en poco tiempo la vida misma te dará un jalón de orejas para que reacciones sobre esas situaciones. Cambios importantes en muchas cosas pues ya no serás el mismo tonto o tonta de antes, les costará trabajo aprovecharse de ti pues sabrás de que manera defenderte de esas personas. Trata de no confundir tu sentimiento y si esa persona no te interesa no crees sentimientos falsos pues terminarás dañándote tu y a la otra persona. ¿Cómo andan esas emociones? Pues miren, sé que son bien independientes y les gusta hacer las cosas a su manera, pero de vez en cuando, hay que aceptar una ayudita, a veces, se les pone una venda en los ojos y no ven bien el camino a seguir. Así que, si se sienten perdidas, ¡no duden en pedir consejo a su gente cercana! A veces un consejito de alguien de confianza puede hacer la diferencia y sacarlas del embrollo. Ahora, hablando de seguir el camino propio, ¡aquí está la clave! Sí, sí, a veces ven a otras personas triunfando y piensan que ese es el camino a seguir, pero no, mis amigas. Ustedes tienen sus propios talentos, su forma única de hacer las cosas, y ya han demostrado que son capaces de lograr lo que se propongan. Así que, a trazar su propio plan, no se dejen llevar por las modas ni por lo que hacen los demás. ¡Ustedes son únicas y brillantes, y su camino está esperando que lo tracen con fuerza y determinación! Les traigo un consejito de los buenos: cuando necesiten consejo, busquen a alguien con experiencia. Sí, sí, una persona sabia, que les pueda orientar con su conocimiento. No se vayan con cualquiera, tienen gente valiosa a su alrededor que puede darles una mano en momentos difíciles. Así que, si necesitan tomar decisiones importantes, ¡busquen a su consejero de confianza y déjense guiar por su sabiduría!

Géminis

Eres de los signos más misteriosos e intuitivos, sin embargo, cuando debes de darte cuenta de lo que en realidad pasa en tu vida no abres los ojos. Se visualizan nuevas oportunidades y cambios, personas del pasado seguirán dándote lata y afectando tu entorno, el día que deje de importarte la vida de esas personas lograrás avanzar hacia lo que te propongas. Aprende a ir por tu objetivo y no detenerte por nadie, recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento y si tu no pones de tu parte para que se te de lo que quieres y deseas las cosas no van a caer del cielo. Parece que últimamente tu mente está llena de pensamientos que te tienen a mil por hora, ¿verdad? Sobre todo, en el trabajo, ¡aguas con eso! Les aviso que, si no se ponen las pilas, pueden meterse en problemas laborales bien feos. Así que hoy es día de enfocarse al máximo, poner todo el empeño y hacer las cosas bien y con ganas. ¡No dejen que las distracciones les ganen la batalla!

Y ya saben, a veces los problemas personales se nos cuelan en el trabajo y nos sacan de onda. Sí, sí, sé que puede ser difícil, sobre todo cuando sienten que su pareja anda medio distante o ausente. Pero no se pongan a divagar solitas, hoy es día de echarle valor y hablar con él. A lo mejor la razón del distanciamiento no tiene nada que ver con ustedes. ¡Así que a despejar esas dudas con una buena plática! Por último, les traigo la recomendación de que, en las relaciones, la comunicación lo es todo. Sí, mis Géminis, no se queden calladitos si algo les preocupa. Si sienten que algo no está bien, ¡a decirlo con todas sus letras! Así evitarán malentendidos y resolverán los problemas más rápido. Recuerden, el diálogo siempre será su mejor aliado en el amor y en la vida en general. ¡Ánimo, que ustedes pueden con todo!

Tauro

Pon un alto a esos comentarios negativos de tus amistades, necesitas hacer recorte de personal en ese ámbito pues en próximas fechas podrían traicionarte y será dolorosa la traición. Se visualizan amores de una noche, cambios en tus estados de ánimo, posibilidad de encamamiento y cuestiones que tienen que ver con perdidas de objetos o los dineros. Ya no temas a cambios, date la oportunidad de innovar y cambiar todo eso que te crea conflicto o te detiene en tus planes, la vida te pondrá grandes oportunidades para reinventar pero ponte alerta para que las sepas aprovechar.

Hoy toca ponerse las pilas con la pareja. Sí, sí, ya sé que a veces se les va volando el tiempo y se olvidan de lo importante. Pero hoy es día de poner atención a esos detallitos que hacen grande al amor. ¡Su media naranja quiere que las valoren por lo que son, no solamente por lo que tienen o lo que hacen por ustedes! Así que agarren esos oídos y escuchen bien lo que el corazón les dice. Y sí, miren, no se hagan las desentendidas, porque ese amorcito suyo anda ahí, esperando que le echen más cariñito. A veces, entre tanto ajetreo, se les pasa por alto darle su lugar en la agenda. Pero no hay excusas hoy, es momento de reflexionar sobre esas pequeñas cositas que hacen la diferencia en la relación diaria. Un mensajito de amor, una cena sorpresa o simplemente un abrazo largo y apapachador pueden hacer maravillas. ¡A darle ese toque especial a la relación! Y, por último, pero no menos importante, les traigo el recordatorio de que, en el amor, mi chulitas, nadie nos regala nada. Sí, así como lo oyen. Todo se construye con esfuerzo, dedicación y mucho, pero mucho amor. No se queden ahí esperando que las cosas caigan del cielo. Es momento de agarrar el toro por los cuernos y labrar su propio destino en el amor. Con cada gesto, con cada detalle, están sembrando semillitas de amor que cosecharán en su momento. Así que a echarle ganas y a hacer brillar ese amor tan lindo que llevan dentro, ¡porque ustedes lo valen, guerreras!

Aries

Deja que la vida te sorprenda pero tampoco te quedes encerrado en casa por que sin duda ahí tampoco llegará. El amor ha de llegar cuando tenga que ser, ni antes ni después, si lo apresuras buscando en cada esquina a esa persona solo lograrás equivocaciones y saldrás más y más lastimado o lastimada. Necesitas salir y divertirte con amistades, date la oportunidad de viajar y conocer nuevas cosas, la soltería no es mala, al contrario te ayuda a conocerte mejor y disfrutar los placeres de la vida.

Estas en el momento perfecto para sacar la garra y negociar lo que sea que esté en su mente. ¿Quieren más lana en el trabajo? ¡Pues a echarle ganas y hablar con el jefe! Pero también es momento de poner las cartas sobre la mesa en casa, hablar sobre reglas y chismear sobre planes con la pareja o amigos. ¡Nada de quedarse calladas, eh! Siempre con respeto, pero con firmeza. Ahora, ¿cómo van esas finanzas? ¡No se dejen caer! Es momento de reflexionar cómo pueden subirle el nivel al ahorro o generar más dinero. Seguro les va a venir una idea de aquellas que nacen en la cama. ¿Qué tal si revisan sus gastos y ven en qué pueden recortar? ¡Eso sí que les va a dar un buen respiro a su bolsillo! Y hablando de darle con todo, ¿qué onda con el ejercicio, mi reina? ¡No vale ser flojas, eh! Es momento de ponerse las pilas y ser más constantes. Nada de “lo tomo y lo dejo”, ¡a darle con todo! Una caminata diaria o un rato de trote les va a dejar el ánimo por las nubes y la mente despejada para todas esas ideas que andan rondando. Y para agregarle sabor al ejercicio, ¿por qué no buscan una actividad en grupo? Así conocen más gente, se motivan entre ustedes y ¡hasta pueden descubrir una nueva pasión! ¡Vamos, a echarle ganas y sacar lo mejor de ustedes!