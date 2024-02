El árbitro internacional César Ramos sigue congelado en el Clausura 2024 de la Liga MX

Será el sereno, pero las malditas coincidencias son el vehículo de muchas verdades y en este sentido, el árbitro internacional César Ramos, cumplió su segunda fecha sin ser programado en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX y que, según versiones extraoficiales, se debe a su aparente error en el duelo de la jornada cinco entre América y Monterrey.

Sin duda resulta extraño que César Ramos no aparezca en la programación de los partidos de la jornada siete como tampoco lo hizo en la pasada fecha seis del actual campeonato del balompié nacional.

América vs. Monterrey 🦅

Resumen del partido 👇 pic.twitter.com/pT25WWmezD — Club América (@ClubAmerica) February 4, 2024

De acuerdo a la programación que envió la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol, los silbantes elegidos para los ocho juegos programados son: Adonai Escobedo en el Mazatlán vs Chivas, Fernando Hernández en el Querétaro vs Necaxa, Víctor Cáceres en el Pachuca vs América, Marco Ortiz en el Tigres vs Cruz Azul, Luis Enrique Santander en el Monterrey vs Toluca.

Así como Óscar Mejía en el Atlas vs León, Ismael López en el Pumas vs Santos Laguna y Daniel Quintero en el Atlético de San Luis vs Xolos de Tijuana. Cabe señalar que el partido entre FC Juárez contra Puebla fue aplazado debido al fallecimiento del jugador del equipo de Ciudad Juárez, Diego Chávez.

Las versiones extraoficiales de la ausencia del silbante

Por lo pronto, las versiones que se manejan sobre este asunto que ha causado extrañeza en el medio futbolístico nacional debido a que César Ramos es una de las máximas cartas del arbitraje mexicano y al no aparecer en dos fechas consecutivas, se ha empezado a manejar que la protesta que ingresó el América por mala interpretación de esta jugada en un penal que supuestamente se debió marcar a favor del chileno Diego Valdés, tuvo demasiado impacto en las decisiones de la Comisión de Arbitraje.

Como se recordará la jugada fue analizada en el sistema de revisión de jugadas VAR y en la decisión final, el gafete internacional César Ramos decidió no sancionar con pena máxima dicha jugada en el área de los Rayados.

Obviamente la decisión arbitral generó mucha polémica y versiones dignas de todo crédito aseguraron a La Opinión, que se decidió mantener al margen de la actividad al silbante como medida disciplinaria por parte de los dirigentes de la Comisión de Arbitraje.

El arbitraje mexicano de nuevo en el ojo del huracán por la suspensión de César Ramos https://t.co/FADnnb7FoO — La Opinión (@LaOpinionLA) February 9, 2024

La actividad del silbante César Ramos en el actual torneo

Hasta el momento en las seis fechas que se llevan disputadas en el actual campeonato Clausura 2024, César Ramos solo ha sido programado en dos juegos como juez central, en la fecha cuatro en el empate entre Pumas contra Necaxa 2-2 y en el duelo de la fecha cinco entre América contra Monterrey con empate 1-1 que le costó no aparecer en las designaciones de la fecha seis y ahora de la jornada cinco.

El silbante César Ramos no fue requerido por segunda fecha consecutiva para silbar en el torneo Clausura 2024. Foto Rafael Vadillo/Imago7 Crédito: Imago7

