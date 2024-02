La desesperada llamada de ayuda que hizo una niña palestina de 6 años y su trágico final

La voz al otro lado de la línea era un débil susurro. Era la voz de una niña de 6 años, apenas audible en un teléfono móvil desde Gaza.

“El tanque está a mi lado. Se está moviendo”.

Sentada en el centro de llamadas de emergencia de la Media Luna Roja Palestina, Rana intentaba mantenerse tranquila.

“¿Está muy cerca?”

“Muy, muy cerca”, respondió la pequeña. “¿Vendrás a buscarme? Estoy muy asustada”.

Rana no podía hacer nada excepto seguir conversando.

Hind Rajab, de seis años, quedó atrapada bajo fuego en la ciudad de Gaza y suplicaba ayuda, escondida dentro del coche de su tío, rodeada de los cuerpos de sus familiares.

La voz de Rana era su único vínculo frágil con el mundo que conocía.

Hind había salido de su casa en la ciudad de Gaza ese mismo día con su tío, su tía y sus cinco primos.

Era el lunes 29 de enero. Esa mañana, el ejército israelí había ordenado a la población que evacuara las zonas del oeste de la ciudad y se dirigiera hacia el sur por la carretera de la costa.

La madre de Hind, Wissam, recuerda que hubo un intenso bombardeo en su área. “Estábamos aterrorizados y queríamos escapar”, dijo. “Huíamos de un lugar a otro para evitar los ataques aéreos”.

La familia decidió dirigirse al Hospital Ahli, al este de la ciudad, con la esperanza de que fuera un lugar más seguro para refugiarse.

Wissam y su hijo mayor comenzaron a caminar hacia allá. A Hind le dieron un lugar en el coche de su tío, un Kia Piccanto negro.

“Hacía mucho frío y llovía”, explicó Wissam. “Le dije a Hind que fuera en el auto porque no quería que sufriera bajo la lluvia”.

Dijo que tan pronto como el auto salió, escucharon fuertes disparos provenientes de la misma dirección.

Mientras el tío de Hind conducía hacia la famosa Universidad al-Azhar de la ciudad, se cree que el coche se encontró inesperadamente cara a cara con tanques israelíes.

Se detuvieron en la cercana gasolinera Fares por motivos de seguridad y, al parecer, fueron atacados.

Dentro del vehículo, la familia pidió ayuda a sus familiares. Uno de ellos se puso en contacto con la sede de emergencia de la Media Luna Roja Palestina, a 80 kilómetros de distancia, en la ocupada Cisjordania.

Eran alrededor de las 14:30 (12:30 GMT): los operadores del centro de llamadas de la Media Luna Roja en Ramala llamaron al teléfono móvil del tío de Hind, pero en su lugar contestó su hija de 15 años, Layan.

“Estaba temblando, triste, pidiendo ayuda”, recordó Rana. “Nos dijo que (sus familiares) estaban muertos. Pero luego los describió como ‘durmiendo’. Entonces le dijimos ‘déjalos dormir, no queremos molestarlos'”.

“En un momento, ella me dijo que estaba oscureciendo”, le dijo Rana a la BBC. “Estaba asustada. Me preguntó a qué distancia estaba mi casa. Me sentí paralizada e impotente”.