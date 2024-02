Pete Aguilar, un latino de alto rango en el Congreso: la comunidad latina no es un monolito

El representante Pete Aguilar (California) preside el Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes, una de las posiciones de mayor rango en el Congreso, desde donde reconoce la importancia de la población latina y recuerda que ésta “no es un monolito”.

Aguilar también forma parte del Caucus Hispano del Congreso (CHC), el cual describe como el ejemplo perfecto de la diversidad de los latinos en Estados Unidos, lo cual significa un reto sobre prioridades en cada distrito y estado, así como visiones sobre temas complicados, como la frontera.

“Es importante que no se me escape que la comunidad latina en el Caucus Hispano es un reflejo de que no es un monolito”, dijo en entrevista durante la Conferencia sobre Problemas 2024 en Virginia.

Puso como ejemplo la inmigración, donde reconoce que no todos los congresistas latinos tienen la misma visión.

“Algunos de nosotros somos de estados fronterizos, otros no… Cómo vemos la inmigración, cómo vemos el asilo, la forma en que vemos la seguridad fronteriza es diferente entre todos nosotros”, explicó. “Pero ese punto en común de querer hacer esto bien, querer tener la mejor política para que podamos ser el país más inclusivo, darnos cuenta y reflexionar sobre nuestra rica herencia y raíces inmigrantes, darnos cuenta de que los latinos han sido trabajadores esenciales y seguirán siendo trabajadores esenciales, en todos los sectores del país… esas son las cosas por las que estamos luchando”.

Por ello reconoce que fue una falla que en la negociación fallida del Senado por reformas en inmigración no estuviera integrado Alex Padilla (California), quien preside el Subcomité de Inmigración.

“Cuando se trata de cuestiones de inmigración, es importante que el senador del CHC esté en la mesa y creo que tiene sentido desempeñar un papel en eso, pero no estuvimos”, lamentó. “Lo sabemos, la representación importa y estar en la mesa importa”.

“Sé de dónde vengo”

Aguilar fue reelecto en 2022 para representar el Distrito 33 de California, pero su historia política se remonta a varios años atrás, reconociendo la labor del ahora secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, quien ocupó la presidencia que ahora Aguilar asume, así como su mentora, la excongresista Lucille Roybal Allard.

“Es un gran honor”, dijo. “Cuando llegué al Congreso, era el presidente Xavier Becerra, quien estaba guiando esta conferencia temática, es un latino de alto rango y ahora mismo secretario del gabinete, pero también pienso en los mentores y las personas que me han ayudado a formarme, como Lucille Roybal Allard”.

El congresista, conocido por su empuje sobre acuerdos bipartidistas, reconoce la responsabilidad de su posición al frente del Caucus Demócrata.

“No se me escapa la importancia de eso, pero obviamente, ya sabes, sé de dónde vengo”, expresó.

El presidente Biden, el líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, y Pete Aguilar, presidente del Caucus Demócrata. Crédito: Andrew Harnik | AP

El temor por la democracia

El diálogo en la Conferencia Demócrata, ocurrida del 7 al 9 de febrero, estuvo dominado por el proceso electoral y lo que eso significa, así como la importancia del voto latino.

“Creo que todo votante debe ser, ya sabes, esto no se trata solo de convencer a latinos, se trata de recordarles lo que hemos hecho… quiénes somos, qué representamos y que velamos por sus intereses y los intereses de su comunidad”, dijo Aguilar. “Esta elección para los latinos es proteger la democracia”.

Aguilar alertó sobre lo que el expresidente Donald Trump defiende, su expresión de que actuaría como un “tirano”.

“Nuestra preocupación es que lo que el expresidente defiende y hace campaña sobre el miedo y la retribución actuando como un tirano”, indicó. “Tenemos grandes preocupaciones sobre cómo será el futuro de la democracia si perdemos estas elecciones, y esa es la importancia de proteger la Cámara, recuperarla y garantizar que el presidente Biden tenga éxito este noviembre”.

El representante Pete Aguilar (centro), es presidente del Caucus Demócrata del Congreso. Crédito: JESÚS GARCÍA | Impremedia

Un mensaje para su distrito

La biografía oficial de Aguilar destaca su representación por las familias de clase media de San Bernardino y su enfoque en una agenda económica.

“Este año queremos terminar el trabajo; queremos cumplir con nuestras comunidades, crear empleos bien remunerados, ya sabes, asegurarnos de que todos tengan éxito en esta economía”, expuso. “Para los latinos, se trata de una mejor calidad de vida, aire limpio, agua limpia y escuelas de buena calidad para nuestros niños”.