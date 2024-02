Pitbull estrena su disco ‘Trackhouse: Daytona 500 Edition’

El cantante cubano-americano Pitbull lanzó el pasado, 16 de febrero de 2024, su nuevo disco Trackhouse: Daytona 500 Edition, un trabajo compuesto de 7 canciones en el que contó con invitados especiales como Dolly Parton, Nile Rodgers y Tim McGraw, entre otros artistas.

El nuevo álbum esta dedicado a su gusto y pasión por las carreras de autos y a la clásica carrera Daytona 500 que se realiza en Daytona Beach, Florida, en la que el rapero realizará un espectáculo previo este domingo, 18 de febrero.

El álbum disponible a través de su disquera Mr.305 Records, el sello del cantante inicia con el energético “There It Is”, ¡un solo que recuerda a la interpretación de Pitbull en “Whooomp! (There It Is)”, mientras que “Get Get Get Down” al lado del cantante de música country Tim McGraw y la cantante cubano-ecuatoriana de latin -pop Vikina y Good Life, con el músico, compositor y guitarrista Nile Rodgers, temas en las cuales mezcla algunos estilos para llegar a nuevas audiencias.

El tema Tequila, una colaboración con Vikina, la canción Powerful Woman, en la que participa la estrella del género country Dolly Parton, quien “ofrece un inspirador tributo” a las mujeres fuertes, Thank God & Jimmy Buffet, y la “viral” Guantanamera (She’s Hot), lanzada originalmente en 2010, cierran este magnífico disco, que hace poco tiempo fue impulsada sumando más de 400 mil posteos en TikTok y más de 500 mil streams diarios en Spotify.

Este fin de semana, Pitbull, dará el banderazo de salida de la edición 66 de las 500 Millas de Daytona, en Florida. El Daytona International Speedway abre la carrera el próximo domingo con un espectáculo previo protagonizado por Pitbull, de 43 años.

“No hay mejor manera de hacer fluir la energía que con Pitbull realizando nuestro concierto previo a la carrera de las 500 Millas de Daytona”, dijo en un comunicado el presidente del Daytona International Speedway, Frank Kelleher. La icónica Dolly Parton fue invitada para interpretar junto a Pitbull el tema “Powerful Women”, donde se la puede escuchar con letras como “Todas merecen un trono, mantenga sus cabezas altas y sean fuertes”.

Pitbull y su fanatismo por la carreras de la NASCAR

El año pasado, Armando Christian Pérez, mejor conocido como Pitbull lanzó la serie de álbumes Trackhouse, como su primer álbum en cuatro años, y con él, el single de 12 minutos homónimo. Con ese estreno se ubicó en el #1 en iTunes Top Latin Album y marcó su fanatismo por la NASCAR, lo que lo hizo convertirse en co-propietario de Trackhouse Racing en 2021, con la idea de fusionar música y deportes como nunca antes se ha visto.

La carrera está programada para el 18 de febrero y Ricky Stenhouse Jr. espera defender su victoria de 2023. Pitbull actuó anteriormente como el gran juez de las 500 Millas de Daytona de 2021, dando el banderazo de arrancar motores.

La conexión de Pitbull con el mundo de las carreras de stock cars es más profunda de lo que el aficionado ocasional pueda imaginar, ya que es copropietario del equipo Trackhouse Racing. El artista de padres cubanos, también conocido como Mr. 305 y Mr. Worldwide, realizó en otoño pasado la gira The Trilogy Tour por 19 ciudades de Norteamérica con Enrique Iglesias y Ricky Martin.

