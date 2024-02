Robert Dante Siboldi técnico de Tigres inconforme con la suspensión de tres partidos

El director técnico de los Tigres el uruguayo Robert Dante Siboldi se mostró inconforme por la suspensión de tres juegos y multa económica que le impuso la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, para castigar la conducta violenta en que incurrió contra el zaguero de Cruz Azul, el colombiano Willer Ditta.

Después de conocer la suspensión Siboldi salió a dar la cara ante los medios de comunición donde expuso que estaba inconforme por la sanción, pero al mismo tiempo indicó que no le quedaba otro recurso que asumir el peso de la sanción y tratar de no incurrir en este tipo de sucesos en el futuro.

“Lo que me corresponde es aclarar lo del partido contra Cruz Azul, primero que nada quiero que quede bien claro que nunca quise agredir a nadie, mi postura desde que empezaron los forcejeos y el conato fue de querer intervenir para separar y calmar”, destacó.

Siboldi enfatizó que nunca quiso agredir a nadie y menos al zaguero colombiano, sobre todo porque su intención siempre fue calmar los ánimos y no encender la llama de la polémica en esa acción en los minutos finales del duelo contra Cruz Azul correspondiente a la fecha seis del torneo Clausura 2024.

“Mi error fue meterme, no debí haberme metido ni salir de mi zona, invadido la cancha, es imposible, soy muy pasional, trato de apaciguar y calmar, no me fijé en eso, no recordé que no podia invadir la cancha, quería calmar a los jugadores como Sepúlveda, a quien le ofrezco una disculpa que lo abracé un poco de más”, mencionó.

La polémica con Willer Ditta

Respecto al asunto con Willer Ditta, el técnico de la UANL dijo que: “Después veo que Ditta está enojado y quiero calmarlo, no se puede, se vuelve a generar otro conato y ahí participo, busco intervenir para ayudar a calmar pero di un paso largo, quedé con un pie de apoyo y me desestabilice, agarré de Rotondi y no me caí de milagro con la intención de apaciguarlo”, señaló.

En su exposición insistió que nunca agredió al defensa colombiano y que por esa razón se le hace injusta la sanción, pero reitero que no le quedaba otro camino que asumir este error por el calor y la pasión del juego.

“Quiero ofrecer disculpas al club, al cuerpo técnico, jugadores, no por lo que pasó sino lo que viene, ofrecer disculpas a mi afición porque no voy a poder estar en mi lugar de trabajo y es lo que más me molesta, acato el castigo de la Comisión Disciplinaria, no la comparto pero la acato como miembro del fútbol mexicano pero no siento que haya hecho nada malo, algo que perjudicar o agredir a alguien, simplemente es un aprendizaje para mi, lección aprendida”, confesó Siboldi.

Finalmente el estratega charrúa señaló que es la primera ocasión en que se ve inmiscuido en una situación de esta índole, “por lo cual creo que existe incomprensión contra mi persona y me sentí juzgdo como delicuente”, concluyó.

El técnico uruguayo Robert Dante Siboldi se mostró inconforme por la suspensión de tres partidos que le impusieron y señaló que se sintió tratado como delincuente. Foto: Manlio Contreras/Imago7

