Lando Norris admite superioridad de Max Verstappen y “Checo” Pérez: “Estamos lejos de Red Bull”

Las prácticas oficiales de la pretemporada que se llevaron a cabo el fin de semana en Bahréin le permitieron a los equipo poner a pruebas las mejoras en sus monoplazas de cara al comienzo de la temporada 2024 de la Fórmula 1 el próximo fin de semana, así como también sirvió para apreciar una pequeña muestra del nivel que se espera.

Y tal y como se esperaba, Red Bull demostró que será el rival a vencer. Así lo consideró el piloto de la escudería Williams, Lando Norris, quien admitió la superioridad que tienen en la actualidad el tricampeón de la F1, Max Verstappen y su compañero el mexicano Sergio “Checo” Pérez, quienes estarán al mando del RB20 que ha generado muy buenas sensaciones.

“¿Si creo que hemos dado un paso adelante? Por supuesto que si ¡Creo que hemos mejorado muchas cosas? Sí”, respondió contundentemente el piloto británico antes de reconocer que a la escudería McLaren todavía le falta para estar a la par del equipo de la bebida energética y Ferrari, la otra que demostró su poderío en Bahréin.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez caminando junto a su compañero de equipo en Red Bull, el neerlandés Max Verstappen durante la pretemporada que se realizó en Bahréin. (Frank Augstein/AP Photo) Crédito: Frank Augstein | AP

Lando Norris, de 24 años y quien terminó en el sexto puesto de la clasificación de pilotos de la pasada temporada de la F1, aseguró que todavía tienen mucho trabajo por delante para poder llegar en óptimas condiciones a la campaña que arrancará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Bahréin, primero de un calendario con 24 carreras.

“Hemos dado algunos pasos en la dirección correcta, pero todavía estamos muy lejos de Red Bull y de Ferrari. Así que tenemos mucho trabajo por delante, pero también muchas cosas que hemos aprendido en los últimos días para poner en práctica antes de la próxima semana”, analizó el británico quien reconoció que hay aspectos a corregir en el MCL38.

“Al final nunca se sabe dónde estamos en comparación con el resto de los equipos. Creo que estamos en una buena posición. Teníamos un coche decente al final de la temporada pasada. Sí, sólo algunos contratiempos aquí y allá en los últimos días. No es el fin del mundo, desde luego, pero siempre quieres un día perfecto”, consideró el británico.

El piloto británico de la escudería McLaren, Lando Norris, durante un momento de las prácticas de pretemporada que se realizaron a cabo en Bahréin. (Darko Bandic/AP Photo). Crédito: Darko Bandic | AP

Pero más allá de lo que se pudo aprovechar en este fin de semana en Bahréin, Lando Norris no quedó del todo satisfecho con la información que pudieron recabar para brindarle a los ingenieros del equipo con e fin de seguir mejorando el monoplaza.

“El jueves por la noche no pudimos hacer ninguna tanda larga con mucho combustible y el viernes por la mañana seguimos sin conseguirlo. No era exactamente lo que quería, pero aprendí muchas cosas y quería hacer muchas cosas. Estuve contento en su mayor parte, pero hay un par de cositas que me hubiera gustado hacer más”, cerró.

