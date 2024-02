Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de febrero de 2024

Piscis

Te llega dinerito extra, controla tu carácter algunas veces explotas demasiado pronto. Deja de meterte dónde no te llaman, algunas veces caes en situaciones muy tontas por tratar de resolver la vida de los demás, trata de ir por tus cosas y preocuparte por lo tuyo, no tiene caso gastar energías en algo que no te dejará nada más que un sinfín de problemas.

Es un momento ideal para fortalecer el vínculo con tu alma gemela. Dediquen tiempo a hablar sobre planes y metas que deseen alcanzar juntos. Esta conversación les ayudará a consolidar su relación y a fortalecer aún más su conexión emocional. En el ámbito laboral, es importante que sigas adelante con determinación y no permitas que terceros te influencien. Pronto serás recompensado/a por tus esfuerzos y recibirás el reconocimiento que tanto esperas por parte de tus superiores. Mantén el rumbo y confía en tus habilidades. Esta semana es fundamental que te esfuerces por controlar tu alimentación. Evita consumir dulces en exceso y busca alternativas saludables para calmar la ansiedad. Cuidar tu dieta te ayudará a mantener un equilibrio físico y emocional durante este período.

Acuario

Ten cuidado con guardar rencores con personas del pasado, si te hicieron algún daño aprende a perdonarlos pero ponte firme para no volver a caer ni confiar en ellos. Es probable que te enteres de un chisme el cual te pondrá de muy mal humor, ni te preocupes, recuerda que lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal pero que hablen. Nuevos amores se avecinan y la llegada de una amistad con la que habías tenido problemas.

Este es el momento perfecto para dejar de lado las dudas y entregarte por completo al amor sincero y puro. Confía plenamente en tu alma gemela y verás cómo juntos pueden superar cualquier obstáculo y fortalecer su relación día a día. Hoy, es importante que seas prudente con el dinero extra que recibirás. No es el momento más adecuado para invertirlo, así que guárdalo para tiempos más estables económicamente. Paciencia y precaución son clave en estos momentos.

Prepárate para enfrentar algunos recuerdos del pasado que pueden traer consigo una sensación de melancolía. Sin embargo, no te dejes abrumar por ellos. Trata de cambiar tu estado de ánimo buscando actividades que te hagan sentir bien y rodeándote de personas que te brinden apoyo y alegría. Al final del día, te sentirás más ligero/a y en paz contigo mismo/a.

Capricornio

Es probable que en próximas fechas recibas una noticia bastante buena que te va re-animar y hacer sentir muy bien. La vida te llenará de oportunidades en muchos ámbitos sin embargo por atender otras cuestiones podrías dejar ir una oportunidad muy buena en lo que respecta al amor. No permitas que otras personas jueguen con tus sentimientos o te hagan menos, recuerda de dónde vienes y quien eres.

¡Prepárate para una renovada chispa de pasión que pronto entrará en tu vida amorosa! Aprovecha este momento para reconectar con tu pareja y disfrutar de una noche especial juntos en la comodidad de tu hogar. Es posible que en tu familia surjan tensiones debido a cuestiones financieras. En lugar de dejar que el estrés los abrume, mantengan la calma y busquen juntos soluciones prácticas para resolver el problema que están enfrentando. Trabajando en equipo, podrán superar cualquier obstáculo que se presente en el camino. Es hora de dejar de lado el dramatismo y adoptar una perspectiva más ligera ante la vida. Recuerda que tus amigos están ahí para apoyarte y ofrecerte nuevas formas de ver las cosas. Aprovecha su compañía para encontrar soluciones a tus preocupaciones y disfrutar de momentos de alegría y diversión juntos.

Sagitario

Ten cuidado con lo que sale de tu boca, no te metas tanto en chisme ni en problemas que no son tuyos ni te corresponden. Hay momentos en que desearías mandar todo bien lejos pero te detienes pues sabes que actúas por impulso ya que al poco tiempo se te pasa la bipolaridad que te andas manejando. Momento de pensar bien hacia dónde te diriges y cómo lograrás tus metas y sueños, no pongas las manos al fuego por nadie pues podrías terminar quemándote, te esperan momentos muy gratos con una persona que llegará a tu vida en próximas fechas.

Es hora de relajarte porque pronto encontrarás a esa persona que te hará sentir plenamente amado/a. Te alejará de las dudas y la vulnerabilidad desaparecerá cuando estés junto a ella. En tus negociaciones, asegúrate de tener claras tus exigencias para lograr los resultados deseados. Si es necesario, espera por un momento más favorable para realizar transacciones importantes. La paciencia será clave para alcanzar tus metas. Es momento de optar por una alimentación más equilibrada. Investiga sobre el naturismo, algo que te interesa mucho, y comienza a aplicarlo en tu vida diaria. Cuanto antes integres hábitos más saludables, mejor te sentirás física y emocionalmente.

Escorpio

Tu carácter fuerte podría asustar a quienes te rodean, se te da mucho decir las cosas como son y eso no les parece a muchas personas y podría traerte muchos problemas. Nuevos amores se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor. Es importante que confíes más en tu capacidad para lograr tus metas, no permitas que la negatividad de otras personas te haga caer en situaciones complejas o cuestiones que no te corresponden. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día.

Esta semana es un buen momento para explorar nuevas formas de conexión emocional con tu pareja. Si sienten que necesitan ayuda para hacerlo, no duden en buscar apoyo externo, como terapia de pareja, para fortalecer su relación desde otro ángulo. Si te encuentras en la situación de tener que firmar un contrato importante, no te apresures. Es preferible que esperes y busques asesoramiento adecuado para tomar la mejor decisión en otro momento. Consulta con alguien de confianza y asegúrate de avanzar por el camino correcto sin prisas ni presiones innecesarias. Aprovecha este tiempo para disfrutar de la calidez de tu hogar junto a tu familia. Sin embargo, recuerda no descuidar las responsabilidades cotidianas que tienes pendientes. Encuentra el equilibrio entre el disfrute familiar y el cumplimiento de tus deberes para mantener armonía en todos los aspectos de tu vida.

Libra

Cambios y nuevos horizontes se visualizan, es importante tomes el toro por los cuernos y no permitas que nadie se interponga en tus planes, tienes todo pa estar bien y ser feliz pero concentras mucho tus energías y tu tiempo en cosas vanas que solo te ponen peor. Hay cambios en tus actitudes y mucha maduración, recuerda que después de la tormenta viene la calma.

Si hay un tema que te preocupa en tu relación, este no es el momento adecuado para discutirlo con tu pareja. Espera al día siguiente y busca el momento oportuno para hablar tranquilamente junto a tu alma gemela, llévala a un lugar lindo, que sabes que le gusta y allí hablen. La comunicación abierta y sincera fortalecerá su vínculo y resolverán juntos cualquier problema que surja. En cuanto a tus finanzas, es probable que enfrentes algunos inconvenientes monetarios en estos días. No pospongas la resolución de estos problemas. Es importante que actúes hoy mismo y encuentres soluciones para evitar complicaciones mayores. Organiza tus gastos y prioridades para salir adelante sin contratiempos. Dado que estás pasando más tiempo en casa, aprovecha para prestar atención a tu salud. Supervisa de cerca tu dieta y evita los excesos que puedan ser perjudiciales para tu bienestar. Mantén un equilibrio en tus comidas y hábitos alimenticios para cuidar de tu salud física y emocional.

Virgo

No permitas que nadie afecte tu círculo y cada sueño que tienes, estas en la mejor etapa de lograr cuanto te propongas. Recibirás noticias del extranjero. Mantén tu orgullo tranquilo pues dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros pues se visualiza una mejora. Tu buen corazón es un arma muy poderosa que puedes llegar a utilizar para tener a tu lado a quien te dé la gana. Ten cuidado con poner en pedestales a simples mortales pues podrías llevarte grandes sorpresas.

Si quieres mejorar las cosas con tu pareja, es hora de ser sincero/a sobre tus sentimientos. Deja de ocultar lo que realmente sientes y exprésalo abiertamente. La comunicación honesta fortalecerá tu relación y te acercará más a tu alma gemela. En lo económico, antes de tomar cualquier decisión, asegúrate de definir claramente tus objetivos. Esto te ayudará a mejorar tus ingresos y a disfrutar de una mejor calidad de vida. Con un plan bien definido, podrás avanzar con confianza hacia tus metas financieras. Es un buen momento para hacer cambios significativos en tu rutina. Sin embargo, asegúrate de no exigir demasiado a tu cuerpo. Busca actividades que te gusten y te motiven, y así podrás mantenerte en forma sin excederte en el esfuerzo.

Leo

Es importante que mentalices bien el tipo de persona que quieres en tu vida pues tu fuerza y energía logrará atraerla. Ten mucho cuidado con tu boca pues podría hacerte cometer grandes errores, estas en una etapa en la cual tu sinceridad estará a flor de piel, aprende a controlarte y no soltar la sopa o lo que sabes antes de tiempo, necesitas estar muy seguro o segura de lo que dirás pues las palabras podrían regresar a ti multiplicadas por tres.

Es momento de ser más constante en tus relaciones amorosas. Si has estado descuidando a tu pareja, es probable que recibas reclamos justificados. Haz un esfuerzo por revertir esta situación y dedicar más tiempo y atención a tu alma gemela.

Si tenías en mente emprender un negocio en familia, te conviene reconsiderarlo. Podrías encontrarte con problemas que afecten tanto a lo económico como a lo familiar. Es mejor ser precavido/a y evaluar todas las posibilidades antes de tomar decisiones importantes. Para relajarte por las noches, aprovecha el tiempo con tus hijos viendo una película o serie juntos. Es una manera excelente de distraerte y disfrutar en familia. Además, recuerda la importancia de descansar lo suficiente y acostarte temprano para rendir mejor durante el día.

Cancer

Ten presente que vida solo tienes una así que aprende a disfrutarla al máximo y no quedarte con ganas de nada. Es momento de dejar atrás el pasado y comenzar a ver más por ti, hay muchas cuestiones de tu presente que tienes que resolver a la brevedad, ten cuidado a quien le cuentas tus cosas pues podría meterte en problemas. Vienen tiempos difíciles en la economía así que trata de no gastar en cuestiones que no necesitas.

El reto principal esta semana podría ser dejar atrás los celos y aprender a confiar plenamente en tu pareja. Esto podría requerir un cambio de mentalidad y una comunicación abierta y honesta con tu ser querido. Recuerda que cada persona es única y merece ser tratada como tal. Los desacuerdos en el trabajo pueden presentarse como un obstáculo importante. Sin embargo, llegando a un acuerdo con tus colegas, podrás demostrar tu capacidad de liderazgo y resolver los conflictos de manera constructiva. Mantén la calma y busca soluciones que beneficien a todos. Debes vencer la tendencia al sedentarismo. Proponerte mover tu cuerpo por las mañanas, aunque sea con actividades simples como limpiar la casa, puede ayudarte a romper con esa rutina y mantener una vida más activa y saludable. Establece metas realistas y comprométete a seguirlas día a día.

Géminis

Cuida más tu salud sobre todo cuestiones que tienen que ver con colitis y gastritis pues podrías presentar ciertos malestares. Estarás muy pensativo en estos días, hay muchas cuestiones que te preocupan de tu trabajo y no sabes qué camino seguir, ten presente que todo cambio es bueno, aprende a confiar en tu corazón y en tu capacidad para hacer las cosas, la vida te recompensara todo lo que haces. Persona del pasado comenzará a desvanecerse en tu vida aunque las mismas situaciones de tu día a día podrían ponértelo frente a frente muchas veces más.

Es hora de priorizarte a ti mismo/a. Si estás soltero/a, no te apresures en buscar pareja; la persona adecuada llegará en el momento justo para hacerte feliz en el amor. Confía en el proceso y disfruta de tu propia compañía mientras tanto. No permitas que nada ni nadie detenga tu crecimiento profesional. Aunque alguien intente frenar tu progreso laboral, confía en tus habilidades y capacidades para superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino. Mantén tu determinación y enfoque en tus metas. Dedica tiempo a hacer cosas que te traigan paz y tranquilidad, busca actividades que te relajen y te ayuden a desconectar de las responsabilidades diarias. Si no lo haces, podrías enfrentarte a una crisis emocional y física. Es importante cuidar tu bienestar.

Tauro

Aprende a convivir más con tu familia, no descuides ese círculo tan importante, recuerda que al final ellos son los que siempre estarán ahí apoyándote en todo. Existe la posibilidad de un viaje y de que te reencuentres con familia a la que tienes tiempo de no ver. No confundas tus sentimientos y no des terceras oportunidades porque te volverán a jugar el dedo en la boca. Cuidado con pérdidas materiales, un viaje que planeabas no te saldrá como tu espera. Si tienes pareja y esta se ha alejado un poco de ti investiga un poco más ese aspecto y no lo dejes pasar, recuerda que algunas veces lo que no tienen en casa salen a buscarlo en otros lugares.

Hoy, tu pareja te pedirá que seas más consciente de tus acciones. Controla esos impulsos al relacionarte con ella y verás cómo mejora la comunicación entre ustedes. Es importante escuchar sus preocupaciones y esforzarte por comprender sus necesidades para fortalecer la relación. En cuanto a tus finanzas, antes de invertir en ese proyecto, busca asesoramiento. Consulta con expertos para evaluar los riesgos y las oportunidades. Tomar decisiones informadas te ayudará a evitar pérdidas significativas y a mantener tu estabilidad financiera. Además, en cuestiones de salud, es momento de reducir el consumo de café y carbohidratos en tu dieta. Prioriza alimentos nutritivos y equilibrados que te proporcionen energía y vitalidad. Cuidar de ti mismo/a es fundamental para sentirte bien física y emocionalmente. ¡Tómate el tiempo para cuidar de ti, Tauro!

Aries

Algunas veces antes de dormir te deprimes mucho y piensas cosas que ni existen, ten cuidado con esos pensamientos que lejos de ayudarte y beneficiarte te retraen en tus metas y sueños. Es momento de iniciar de cero, si hubo problemas que te detuvieron, empieza nuevamente, ten cuidado con lo que quieres y deseas en tu vida pues se te podrían hacer realidad sobre todo las cuestiones negativas. Un nuevo amor de piel morena-aperlado podría llegar en cualquier momento recuerda no dejarte llevar por la envoltura sino por lo que hay dentro del o ella.

Hoy es el momento perfecto para encontrar paz interior. Haz una llamada a ese familiar con el que hace tanto tiempo no hablas. Seguro que te alegrará el corazón y te dará una dosis extra de felicidad al reconectar con ellos. En cuanto a tus finanzas, si estás considerando pedir un aumento, sería mejor esperar un poco. La economía del país está pasando por un momento difícil, así que no es el mejor momento para este tipo de conversaciones. Mantén la calma y espera por una oportunidad más propicia. Por la noche, después de un día agotador, recuerda tomarte un merecido descanso. Cena con tu familia y desconéctate del trabajo y las preocupaciones. Te lo mereces, Aries. ¡Relájate y disfruta de este tiempo de calidad con tus seres queridos!