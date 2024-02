Sean ‘Diddy’ Combs enfrenta múltiples acusaciones de abuso sexual en un mes

El reconocido rapero Sean ‘Diddy’ Combs, una de las figuras más destacadas de la industria del hip-hop en Estados Unidos, enfrenta serias acusaciones de violación por parte de una presunta víctima, quien era menor de edad en el momento de los hechos. Esta última denuncia marca la cuarta acusación de este tipo que recae sobre él en menos de un mes. La demanda civil fue presentada este miércoles en un tribunal federal de Nueva York por una denunciante cuya identidad se mantiene en reserva. La acusación se centra en eventos que supuestamente ocurrieron en 2003, cuando la denunciante tenía 17 años.

Según el documento judicial, la joven conoció al artista y productor, también conocido como Puff Daddy, a través de Harve Pierre, socio de Combs, quien la persuadió en Detroit para que viajara en avión privado a Nueva York y se reuniera con el rapero. Sin embargo, antes de tomar el vuelo, Pierre presuntamente obligó a la joven a practicarle sexo oral, cuando ella aún era menor de edad. Una vez en el estudio de Combs, este y varios hombres habrían suministrado drogas y alcohol a la denunciante antes de violarla repetidamente.

El abogado de la denunciante, Douglas Wigdor, quien también representó a la cantante de R&B Cassie en una denuncia previa contra Combs, afirmó que “la depravación de estos actos abominables ha marcado, como es lógico, a nuestra cliente de por vida”. Este caso es solo uno de los cuatro que enfrenta Combs por acusaciones de violación. Todas las denunciantes lo describen como un individuo violento que utilizaba su fama para acosar e intimidar a las mujeres.

La primera denuncia, que atrajo una atención considerable, fue presentada por la cantante Cassie, expareja sentimental del rapero. Esta denuncia se resolvió de manera amigable apenas dos días después de hacerse pública. Además, una ley temporal en Nueva York permitió que Joi Dickerson-Neal denunciara un delito sexual prescrito ocurrido en 1992, donde alegó haber sido drogada, agredida sexualmente y abusada por Combs, quien habría filmado y difundido la grabación como “porno-venganza”.

Otra denunciante, que decidió mantenerse en el anonimato, acusó a Combs y a su colaborador musical Aaron Hall de haberla violado. Combs ha negado vehementemente todas estas acusaciones, y hasta el momento, su abogado no ha emitido comentarios sobre la última demanda presentada el miércoles. En semanas recientes, otra demanda de una antigua asistente acusó a Pierre de abusar de su posición en la discográfica de Combs, Bad Boy Entertainment, una acusación que supuestamente fue pasada por alto.

Sean ‘Diddy’ Combs, de 54 años, fundó Bad Boy Entertainment en 1993 y desempeñó un papel crucial en la comercialización del hip-hop durante las décadas siguientes, siendo mentor de figuras influyentes como Notorious B.I.G. y Mary J. Blige. Sin embargo, estas acusaciones de violación han arrojado una sombra sobre su legado y su reputación en la industria musical.

Diddy vuelve a la actualidad con un Rolex Daytona cargado de joyas

La fiesta de reencuentro académico en la Universidad de Howard (Washington) de la semana pasada adquirió un carácter especial gracias a la destacada presencia del legendario rapero Sean Combs, conocido como Diddy o Puff Daddy. No solo animó las celebraciones con una actuación sorpresa, sino que también realizó una generosa donación de un millón de dólares a la institución.

Tras el lanzamiento en septiembre pasado de su último álbum, “The Love Album: Off the Grid”, Sean Combs está en medio de una muy esperada revitalización de su carrera. Sin embargo, su impresionante donación no fue la única sorpresa que tenía reservada para su alma mater. Además de un generoso regalo de joyas y diamantes de gran tamaño para un hombre que desempeñó un papel fundamental en la creación del hip hop moderno, el fundador de Bad Boy Records exhibió uno de los relojes más codiciados del mundo: el Rolex Cosmograph Daytona “Rainbow”.

El Rolex Cosmograph Daytona es uno de los cronógrafos más populares y coleccionables del mundo. Durante un tiempo, fue incluso el reloj más caro jamás subastado, gracias a la venta en 2017 del legendario modelo propiedad de Paul Newman por 17 millones de dólares (más de 16 millones de euros). La variante con bisel arcoíris, por su parte, se encuentra entre las piezas más exclusivas del catálogo del prestigioso relojero suizo. Con un proceso de solicitud enigmático, una lista de espera considerable y un precio de seis cifras para su adquisición al por menor.

A pesar de estos obstáculos, o quizás debido a ellos, el Daytona arcoíris se ha convertido en un accesorio imprescindible para coleccionistas de renombre, desde John Mayer hasta Post Malone, pasando por el jugador de fútbol americano Pat Mahomes. El modelo exhibido por Diddy es la versión en oro Everose, lanzada en 2018, con una caja fabricada con la exclusiva mezcla de Rolex de oro rosa de 18 quilates, cobre y platino, engastada con 56 diamantes, y un bisel adornado con 36 zafiros talla baguette.

