El mexicano Érick Torres reaparece después de dar positivo en unas prueba de dopaje 

Érick Torres vivía una segunda juventud en el fútbol de Costa Rica. Luego de perderse de vista en el fútbol de Estados Unidos, “Cubo” demostró que aún tiene condiciones en el balompié de Costa Rica. Sin embargo, el mexicano recientemente dio positivo por clostebol en una prueba de dopaje. Después de varios días de silencio, el azteca habló sobre ello.

El veterano futbolista mexicano mejoró considerablemente su nivel en el fútbol costarricense. Esto llevó a Érick Torres a cambiar al Guanacasteca por el Herediano, uno de los clubes más grandes de la nación. Sin embargo, su positivo en la prueba de dopaje le ha apartado de las canchas.

“He tenido altas y bajas en mi carrera, pero sin duda es uno de los momentos más fuertes que me ha tocado vivir. Es uno de los momentos que más me ha hecho crecer y sí, se podría decir que es de los momentos más complicados, he perdido finales, pero este sí me tiene un poco más ansioso“, dijo Torres en una entrevista con ESPN.

Erick 'Cubo' Torres habla en exclusiva con ESPN sobre la investigación por dopaje que hay en su contra



El mexicano se confesó por completo🤯



Mira todo lo que dijo👉🏻 https://t.co/cF5lzHn5DV pic.twitter.com/3f8cdrU9Mh — ESPN Costa Rica (@ESPN_CR) February 29, 2024

¿Por qué dio positivo el mexicano?

Intentando buscar una respuesta a lo ocurrido, Érick Torres explicó que la existencia de esa sustancia en su organismo se debe a tratamiento médico. El mexicano había sido tratado en uno de sus pies para sanar una uña encarnada que le afectaba en sus labores dentro del campo.

“Sabemos que nunca pensé en hacer eso, el doctor y la gente de Guanacaste me trató mi uña y cuando te hacen las curaciones no preguntas, yo confié en los doctores por lo que se me hacía en la uña y al final lo que me salió fue mínimo“, explicó.

En este sentido, Érick Torres intentó dar explicación a las cantidades tan bajas de clostebol en su organismo. “Cubo” cree que todo fue parte del tratamiento y por ende no puede ser considerado una “ventaja” intencionada por el uso de sustancias indebidas.

“Cuando tienes un tema de un 50% (de presencia de sustancia prohibida) o no sé, de un químico o una hormona en el organismo es obvio que algo no está bien, pero cuando sale lo mínimo de lo mínimo no es que el jugador esté tratando de sacar ventaja”, agregó.

En los últimos 22 partidos del “Cubo” Torres, el mexicano dejó números realmente impresionantes. El azteca marcó 11 goles y concedió 3 asistencias en el fútbol costarricense. Sin duda alguna era el resurgir de su carrera. El jugador de 30 años espera la resolución de su caso, pero insiste en que sacar ventaja por el uso de sustancias no está en sus valores.

“A mí siempre me han inculcado el tema del antidopaje o de las apuestas y en mi consciencia está lo que hemos expuesto ante la Comisión de Antidopaje, lo que expusimos en las audiencias con nuestra defensa es eso que nunca se busca la intención de sacar provecho ante los rivales o ser mejor por cosas extra cancha para sacar ventaja, es una cosa que no es así y por eso me siento tranquilo de la conciencia, mi alma está tranquila porque nunca haría algo por dañar el deporte o por querer sacar ventaja sobre los rivales“, concluyó.

