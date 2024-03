Macy’s recibe nueva oferta de compra por unos $6,600 millones de dólares

Luego de que la cadena de tiendas por departamentos Macy’s rechazara recientemente la oferta por parte de dos firmas de inversión alegando “falta de valor convincente”, las compañías Arkhouse Management y Brigade Capital Management volvieron a poner sobre la mesa una segunda propuesta esta vez por unos $6,600 millones de dólares.

La semana pasada la cadena anunció que cerraría unas 150 tiendas en todo el país en los próximos tres años entre otras cosas debido al bajo rendimiento y la disminución de gastos. Según Tony Spring, director ejecutivo de Macy’s los cierres estabilizarán las ventas y ayudará a la compañía a enfocarse en la expansión de sus marcas de lujo: Bloomingdale’s y Bluemercury.

“Nuestro umbral para mantener una tienda abierta se ha vuelto más estricto. En el pasado, es posible que hubiéramos seguido operando una tienda con un flujo de caja positivo. Ahora el listón se ha elevado”, dijo Spring.

Ante la situación de Macy’s, los inversionistas le ofrecieron en una primera negociación $5,800 millones de dólares, pero para este último acuerdo proponen hasta $24 dólares cada uno por las acciones restantes que las empresas aún no poseen.

Hasta los momentos las acciones de Macy’s alcanzan los 3.4%, el plan del minorista presentado en enero es revitalizar el negocio con el cierre de algunas ubicaciones e invirtiendo más en mejores líneas de productos y servicio al cliente.

Para el cierre de este domingo, Macy’s señaló que efectivamente recibió la propuesta de las dos firmas de inversión la cual no había sido solicitada; no obstante, no descartó que su directorio revisará en las próximas semanas la oferta.

Desde el año pasado muchas cadenas minoristas han optado por el cierre de varias de sus ubicaciones, principalmente por la transición al comercio electrónico, el aumento de los robos en tiendas y en algunos casos por bancarrota.

