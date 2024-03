Karol G contó cómo se siente después de su aterrador incidente en el avión

La semana pasada, Karol G vivió un enorme susto: su avión hizo un aterrizaje de emergencia al poco tiempo de despegar luego de que el piloto informara que había humo en la cabina. Ahora, la cantante colombiana habló de su experiencia.

El miércoles, durante la alfombra roja de los Billboard Women in Music Awards 2024, la cantante de “Provenza” contó a Entertainment Tonight cómo se siente después del incidente.

“Estoy genial, gracias a Dios. Estoy muy feliz de que mi familia esté bien, yo estoy bien y todo está bien”, dijo Karol G, quien recibió el premio a la Mujer del Año.

El pasado jueves 29 de febrero, el avión en el que viajaba la cantante junto a 15 personas de su equipo había despegado del aeropuerto Hollywood Burbank, en Los Ángeles. Al poco tiempo, el piloto de la aeronave informó que debían hacer un aterrizaje de emergencia porque había humo en la cabina.

El avión en el que viajaba Karol G aterrizó en el aeropuerto Van Nuys, a sólo 15 millas de distancia, informó el canal KABC en ese momento.

En ese momento, ABC 7 Los Ángeles compartió imágenes aéreas del aterrizaje del avión y de los pasajeros desembarcando y abrazándose aliviados.

Karol G aseguró que el susto que vivió en el avión ha hecho que se sienta mucho más agradecida por las cosas buenas en su vida como, por ejemplo, el reconocimiento de Mujer del Año.

“Se siente tan diferente. Tengo que decir que se siente súper diferente. Siempre estoy muy agradecida por todas las cosas que he logrado, pero esto lo es especialmente”, dijo.

“Se trata de la pelea, se trata de lo difícil que ha sido, como el camino. No sólo mi camino, creo que el camino de cada mujer que está aquí y ahora. Así que tener ese nombre de título, es mucha responsabilidad, pero lo entiendo. Me encanta trabajar y me encanta esto”, agregó.

El reconocimiento de los Billboard Women in Music llega poco después de que Karol G ganara su primer Grammy. En febrero, la cantante colombiana ganó el gramófono en la categoría a Mejor Álbum de Música Urbana por Mañana será bonito.

Un mes antes, la cantante hizo su debut como actriz. En enero, se estrenó la serie de Netflix Griselda, en la que Karol G participó con un papel pequeño.

En ese momento, la cantante contó que los productores de la serie querían que apareciera más; sin embargo, ella dijo que quería un papel pequeño.

“Creo que vinieron a mí con un personaje diferente (para interpretar)”, dijo la cantante, quien aseguró que –por el momento– no se sentía preparada para interpretar a un personaje más grande.

“Pensé: ‘Espera, esta es la primera vez que hago esto (actuar) y creo que voy a aceptar algo más pequeño”, explicó. “Yo (quería) empezar a aprender primero”, agregó.

La intérprete de “TQG” también habló de su experiencia en el set, cómo se sintió y lo que aprendió. “Fui una pequeña esponja absorbiendo todo en el set y aprendiendo mucho de mis otros compañeros de reparto y estoy súper feliz”, dijo.

“Creo que todo es tan hermoso. Quedó tan hermoso. Estoy muy emocionado por lo que nos depara el futuro”, agregó.

La miniserie de Netflix, protagonizada por Sofía Vergara, sigue la historia de Griselda Blanco, fundadora del cartel de Medellín. En total, tendrá seis capítulos.

Seguir leyendo: