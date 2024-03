Millie Bobby Brown reveló que hizo sus propias acrobacias en Damsel

Este viernes a Netflix Damsel, película de fantasía y aventura protagonizada por Millie Bobby Brown. Recientemente, la actriz de 20 años de edad reveló que ella misma hizo sus escenas de acción, sin dobles.

Esta semana, Brown asistió a The Drew Barrymore Show, donde habló sobre la nueva película de Netflix y cómo realizó todas acrobacias.

“Durante el rodaje pregunté: ‘¿Realmente vamos a hacer ese truco?’ Y me dijeron: ‘Sí, ponte el arnés’, y yo simplemente hice el truco como si no fuera, ya sabes, algo del nivel de Tom Cruise. Me sentí como Tom Cruise”, contó entre risas.

Luego de realizar las escenas con éxito la estrella de Stranger Things aseguró que se sintió como la versión femenina de Tom Cruise.

“En esta película, me sentí como la versión femenina de Tom Cruise. Hice todas mis propias acrobacias de principio a fin. Y tengo mucho miedo de hacer mis propias acrobacias. Las acrobacias dan miedo… Eres como ‘No estoy físicamente capacitada para hacer esto’”, dijo.

Planes de boda

En medio de la promoción y grabación de sus próximo proyectos, Millie Bobby Brown también está planificando su boda con Jake Bongiovi. Y contrario a lo que pensaba, el proceso ha sido divertido y lo ha disfrutado.

En una entrevista con Entertainment Tonight en la premiere de Damsel, la actriz de 20 años de edad reveló que en los últimos meses ha hecho malabares para dividir su tiempo entre las grabaciones de Stranger Things y planificar su boda.

“Ha sido realmente emocionante”, dijo Brown. “Me siento muy, muy bendecida y muy afortunada”, agregó.

La actriz contó que gran parte de que de que disfrutará proceso de planificación de su boda es que su prometido, Jake Bongiovi, y su familia la han acompañado y apoyado en cada paso. “Son mi mayor sistema de apoyo”, aseguró.

Millie aseguró que su boda no se parecerá en nada a la de la princesa Elodie, personaje que interpreta en su nueva película. “No, su boda no es mi vibra”, dijo.

El año pasado, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se comprometieron tras dos años de relación.

Seguir leyendo: