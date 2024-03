Ricardo Peláez reveló que Alan Pulido le dio la espalda a las Chivas de Guadalajara

Las Chivas de Guadalajara han tenido problemas para volver a ser protagonistas en la Liga MX. Además, al Rebaño Sagrado le ha costado encontrar a un delantero estelar. Uno de los últimos que cumplió con esa función fue Alan Pulido, jugador al que Ricardo Peláez intentó retener, pero que el propio atacante rechazó la opción.

La dirigencia de las Chivas de Guadalajara ha sido muy cuestionada en los últimos años. El club no ha podido retener a sus grandes futbolistas ni contratar a jugadores destacados. Ricardo Peláez estuvo al mando de la dirección deportiva del club y le cayeron muchas críticas.

Sin embargo, el propio Ricardo Peláez explicó las dificultades de realizar estas labores. Contrario a lo que podría pensarse, a veces son los propios jugadores los que no dan su brazo a torcer en medio de una renovación o contratación. Alan Pulido fue uno de esos casos.

“El primer jugador al que le di la mano y le dije ‘contigo vamos a hacer esto y esto’ fue a él… y dijo ‘no, yo me voy a ir, y me voy a ir y no me voy a quedar’… te lo juro por Dios, por mis hijos”, reveló Peláez para Fútbol Picante.

Ricardo Peláez y “su verdad” en algunos temas de #Chivas.

–@alanpulido eres un cobarde y mentiroso.🤥

-El tema de la no llegada de Brandon Vázquez al rebaño.💵💸

¿Le creemos chivahermanos?🤔👀

📹 @futpicante pic.twitter.com/CnN7ioawrA — Los Líderes (@_los_lideres) March 8, 2024

El exdirigente criticó las actitudes de Alan Pulido luego de su fichaje. El delantero mexicano argumentó su salida de las Chivas de Guadalajara en la baja propuesta económica del club. Peláez acusó a Pulido de ser un mentiroso.

“$8 millones de dólares y luego sale, cobardemente, a declarar que no le ofrecieron más… es una mentira absoluta de Pulido, y lo encaro el día que sea… mentiroso”, agregó.

El dinero fue un problema para las Chivas de Guadalajara

Ricardo Peláez también reconoció que durante su gestión intentó traer dos grandes nombres para la delantera del Rebaño Sagrado. Uno de ellos fue Henry Martín y el otro fue Brandon Vázquez. En ambos casos el resultado no fue el esperado.

En el caso de Martín, el atacante no estuvo satisfecho por la propuesta de contrato del equipo y se terminó quedando con las Águilas del América. En el caso de Vázquez, el club pedía cantidades exorbitantes de dinero que Rayados de Monterrey si pudo pagar.

Sigue leyendo:

· Alan Pulido le responde a Ricardo Ferretti después de que lo llamara “tronco”

· Ricardo Ferretti recordó lo “malo” que era Alan Pulido

· Alan Pulido reveló las razones por las que le dio la espalda a las Chivas de Guadalajara

· ¿Qué dijo Chicharito tras la goleada propiciada por el Club América?