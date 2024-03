Guerra campal entre el clan Verstappen y Horner en Red Bull: Nuevo ataque del padre de Max a Horner

Tiempos de guerra y una bastante caldeada en la escudería Red Bull Racing equipo que domina la temporada actual de la Fórmula 1, pero los protagonistas de tanta discordia están inmersos en un gran conflicto que parece no tener ningún tipo de salida, al menos hasta ahora y sin dejar a ningún herido.

La investigación interna sobre un supuesto comportamiento indebido por parte de Christian Horner hizo explotar todo tipo de crispaciones que se viven aparentemente hasta el sol de hoy en la escudería. Todo apunta a que la guerra está más que declarada entre Horner y el clan de los Verstappen.

En las últimas horas se ha desatado un ambiente mucho más tenso y lleno de intriga, y es que una de las piezas vitales del equipo de Verstappen, Helmut Marko, está siendo investigado por la escudería, por ser aparentemente la persona que filtró a la prensa una gran cantidad de información del caso entre Horner y la empleada, lo que terminó con el actual jefe de Red Bull Racing absuelto de los cargos. De manera inmediata y sin titubeo alguno Max Verstappen dio un ultimátum en defensa de Marko al conocer la noticia y esto tuvo como efecto que su padre Jos, activara una vez más los ataques sin parar.

Jos Verstappen vs Christian Horner

Jos Verstappen decidió centrarse una vez más en su guerra con Christian Horner y no tuvo miedo alguno en estar del lado de la empleada ante las acusaciones de comportamientos indebidos por parte de Horner. “Me solidarizo con la mujer, con todo lo que pasó, pero vamos a ver qué pasa”, declaró ante el Daily Mail luego de que se diera a conocer la noticia que la mujer fue separada de su cargo porque la empresa considera que su accionar fue deshonesto.

Rumores graves en contra del padre de Max

Desde hace tiempo ha existido un rumor desde España cuando se habló de que fue el propio padre de Max, Jos quien habría tenido una relación sentimental con la empleada en cuestión que denunció un aparente comportamiento indebido por parte de Horner.

A Jos no le tembló el pulso en lo absoluto para ir en contra las palabras de Horner, quien había dicho que era hora de “poner un límite” al tema tras semanas de escándalos: “Creo que ya es demasiado tarde para eso. Si eso es lo que quiere, bien, pero no creo que sea posible. No quiero hablar mucho más porque crearía problemas. Pero lo más importante para mí es que Max sea feliz, eso es lo que cuenta para mí, sólo quiero que sea feliz”.

“Todas estas cosas que están pasando están influyendo en Max. Fue tercero en el primer entrenamiento, y todo lo que oímos hablar es de Horner y lo que pasó con su situación. En la rueda de prensa que Horner dio el otro día se habló de él y de sus problemas, cuando deberíamos estar hablando de Max, del coche, de su rendimiento y de la carrera. Ya he dicho que creo que está causando problemas si se queda”, comentó Jos Verstappen sin tapujos, poniendo el foco sobre la tensa rueda de prensa en la que Christian se vio obligado a responder preguntas sobre todo este tema bastante delicado.

“Creo que es demasiado tarde para que Christian diga ‘déjame en paz’, pero tiene el apoyo del dueño tailandés, así que creo que se quedará el resto de la temporada. Dije que sería malo que se quedara, realmente no es bueno para el equipo, toda esta situación”, afirmó sobre el vínculo con Chalerm Yoovidhya.

¿Real o falso el vídeo donde discutieron Jos y Horner?

El padre de Verstappen se refirió a un vídeo donde se le ve discutiendo con Horner y esto fue lo que comentó al respecto: “Eso fue antes, el viernes, antes de la carrera. Me dijo: ‘¿Confías en mí? Haré todo por tu hijo’ y estábamos hablando con las manos, no tuvimos una pelea. Pero el viernes tuvimos una discusión en la oficina y me fui, pero en el remolque se me acercó y me dijo: ‘Felicitaciones, buena carrera’”.

Mercedes y Toto Wolff a la caza

Con todos estos problemas al rojo vivo, parecería que la buena relación entre Verstappen y Red Bull Racing no estaría del todo bien y es por ello que el jefe de Mercedes estaría buscando pretender a Marko a trabajar para dicha escudería y por ende tentar a Verstappen a tomar el asiento disponible que dejará el inglés Lewis Hamilton en 2025:

“Nos quedaríamos con Helmut. Era –o es– nuestro enemigo favorito. Si pierden a Helmut, será sin duda una pérdida para Red Bull y para el equipo. Tenemos un asiento disponible, pero Max pilotará donde haya el coche más rápido, y hoy por hoy ese es el Red Bull”, fue comentado en una nota con la cadena austriaca ORF. Wolff también aseguró que lleva “diez años” hablando con Max y alardeó del positivo vínculo con su grupo: “Tengo una buena relación con Jos y también con Max”.

