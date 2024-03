Ronda Política: Las lecciones de las primarias en los comicios locales

Una de las elecciones locales que nos deja mucho para reflexionar es la del Distrito 14 del Concejo Municipal de Los Ángeles.

Tal y como lo anticipamos, el concejal Kevin de León no batalló para pasar a la segunda vuelta, pero también dijimos que era posible que la abogada filipina-americana Ysabel Jurado superaría al asambleísta Miguel Santiago en votos; y los últimos resultados electorales daban cuenta de que la también socialista demócrata lo había dejado atrás ligeramente, y los votos siguen contándose.

Al principio de la campaña, creíamos que Santiago saldría en primer lugar con todos los fuertes respaldos sindicales que acumuló y no se diga las cuantiosas sumas donadas, pero le estaba costando mucho colocarse siquiera en el segundo lugar. Y eso que en su propaganda electoral, el asambleísta usó la foto de la alcaldesa Karen Bass para hacerse promoción. Bass no le dio el respaldo, pero permitió que usara su foto repetidamente en sus promocionales. Pero ni así le ayudó.

El otro caso interesante es el de la asambleísta Wendy Carrillo quien quedó muy atrás en el cuarto lugar. Un duro golpe para alguien con siete años como asambleísta. En nada le benefició el respaldo de la senadora estatal María Elena Durazo y el del exalcalde Antonio Villaraigosa, lo cual demuestra que ya no tienen la fuerza del pasado.

El delito que cometió Carrillo al manejar en estado de ebriedad no le afectó como muchos pudieran pensar. Quizá mucha gente ni se acuerde. Más que nada lo que vemos es que no tiene la penetración comunitaria que se pensaba.

La defensora de inquilinos, Ysabel Jurado ha emergido como una cara fresca en la contienda por el distrito 14. En esta segunda etapa, no sabemos si opere en su contra que no habla español, y que precisamente no es latina. No olvidemos que el distrito 14, aún cuando se ha gentrificado mucho, es mayormente latino, y en las últimas dos décadas sus representantes, chuecos o rotos, han sido latinos.

Así que si Kevin quiere sobrevivir en noviembre, tendrá que echar toda la leña al asador y ponerse ahora sí a hacer campaña, porque estos socialistas demócratas van con todo por apoderarse del Cabildo.

Ya tienen tres asientos, Eunisses Hernández, Hugo Soto Martínez y Nithya Roman. Esta última no tiene tan segura su reelección para noviembre, ya que su oponente, el subfiscal de la ciudad, Ethan Weaver está muy fuerte. Pero los socialistas están apostando el todo por el todo por poner a una de ellos en el distrito 14 del Concejo, Ysabel, es su gallo.

Por lo pronto, Santiago tiene todas las veladoras encendidas para, aunque sea por pocos votos, remontar el marcador y quedar en segundo lugar. Esto se pone cardiaco.

Quizá la más importante lección de muchos de los resultados electorales, es que los grandes respaldos de sindicatos y “poderosos” personajes ya no son tan importantes como en el pasado, lo que está importando es el trabajo comunitario y el contacto directo con la gente.

Fuego amigo

Otro socialista demócrata, el contralor Kenneth Mejía le ha empezado a hacer la vida de cuadritos a la alcaldesa Karen Bass. Mejía anunció que llevará a cabo una auditoría del programa estrella de la alcaldesa, el llamado Inside Safe que da un hogar temporal a las personas sin hogar.

Mejía dice que la auditoría es necesaria ante la falta de transparencia y responsabilidad de la Ciudad en los esfuerzos por dar un techo a los desamparados, a pesar de los miles de millones de dólares gastados.

La alcaldesa y el presidente del Concejo, Paul Krekorian unieron fuerzas y dijeron que van a contratar una firma externa para auditar el programa Inside Safe, pero qué no se supone que para eso le pagamos al contralor de la ciudad para que audite los programas municipales. Pues parece que no le tienen confianza a Mejía y que sobra el dinero de los contribuyentes.

Gascón avanza

El progresista fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón pudo finalmente dormir tranquilo la noche del martes, tras conocerse que había asegurado su pase, y en el primer sitio, para la segunda vuelta electoral de noviembre. Aunque pasó de panzazo con 21% de los votos contra 17.7% de quien será su rival a vencer en noviembre, el exsubfiscal federal Nathan Hochman quien por cierto compitió como independiente.

Es probable y ya lo estamos viendo que el fiscal Gascón tenga que balancear sus posturas. El simple hecho de que se le haya montado una fila de 12 retadores en las primarias, por lo menos uno de ellos, un subalterno de su oficina, le ha mandado un mensaje claro.

Al final, en noviembre veremos si los electores quieren un cambio; o que sigan las políticas de reducción de las condenas criminales y se persiga la mala conducta de los policías que abusan de la fuerza.