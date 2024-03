Ingrid Coronado reacciona a supuesta donación de departamento a la viuda de Fernando del Solar

La novela de Ingrid Coronado y Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar, parece no tener final y es que la primera ya reaccionó a las declaraciones de la segunda, luego de que asegurara que el fallecido actor argentino le había donado el apartamento de Morelos por el que llevan peleando por tanto tiempo.

En una entrevista que tuvo con ‘Venga la Alegría’, Coronado desmintió a Ferro y a su abogada, Mariana Gutiérrez, al asegurar que un fideicomiso no se puede donar.

“Pues un departamento en un fideicomiso. No se puede donar, no se puede donar algo que no es tuyo”, detalló la presentadora de televisión.

En la misma conversación compartió su postura sobre este nuevo escándalo en el que se está viendo involucrada por un inmueble que le pertenece, pero que la viuda de su ex se niega a desocupar.

“Desgraciadamente cuando hay este tipo de situaciones, a la gente le gusta mucho saber y yo, honestamente, tengo mucho trabajo gracias a Dios, entonces a mí no me gusta, ni siquiera, hablar de estos temas porque siento que no es algo que le deje cosas buenas a la gente. A mi me parece que hacer las cosas bien y correctas, es lo que deberíamos de buscar todos los seres humanos”, compartió la también escritora.

A pesar de que dice que a ella no le afecta la situación que se está viviendo con la propiedad, lamentó que sus hijos tuvieran que enterarse de lo sucedido, pues no es algo por lo que deberían estar pasando, ya que ese inmueble debió ser para ellos cuando sus padres faltaran y no para nadie más.

“A mí me cayó el veinte que, aunque trate de protegerlos de todo, pues finalmente no puedo protegerlos de todo”, señaló resignada ante la situación que se está viviendo, pero externó su confianza en que saldrá victoriosos de esta prueba de la vida.

