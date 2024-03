El regreso del “Chicharito” con las Chivas vs LA Galaxy, uno de los grandes platillos en el calendario de la Leagues Cup 2024

El regreso de Javier “Chicharito” Hernández a la Unión Americana para enfrentar al San José Earthquakes y su ex equipo LA Galaxy, sin duda son uno de los platillos principales en el calendario de la edición 2024 de la Leagues Cup que se dio a conocer este jueves y que se jugará a fines de julio y principios de agosto con equipos de la Liga MX y de la Major League Soccer (MLS)

Javier Hernández quien disputó 79 juegos en donde anotó 38 goles en tres temporadas con el cuadro angelino, ahora se verá las caras con sus ex compañeros en el compromiso programado para el próximo 4 de agosto a las 20:30 horas de México (10:30 pm ET Estados Unidos) en el Estadio Dignity Health Sports y en donde sin duda saldrán chispas con el regreso de la ex figura de la escuadra angelina y en donde lo único que le faltó fue coronarse campeón.

El duelo contra el cuadro de la urbe californiana es uno de los dos que tiene programados en la actividad del Grupo 2 del Oeste de la Leagues Cup, ya que antes de enfrentar al Galaxy, el cuadro de la Perla Tapatía debutará el 27 de julio contra el Earthquakes en partido que se jugará en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California (8:00 pm CT de México/10:00 pm ET Estados Unidos).

Obviamente para los aficionados mexicanos de esa zona será un gran atractivo ver de nueva cuenta a una de las máximas figuras de México en los últimos 20 años y que sin duda luchará por demostrar que Chivas puede gravitar en esta competencia que ha generado una gran rivalidad entre equipos mexicanos y norteamericanos.

Lionel Messi y el Inter Miami contra el Puebla

Por otra parte, la máxima figura de la MLS, el argentino Lionel Messi junto con el uruguayo Luis Suárez, así como el español Sergio Busquets abrirán fuego con el Inter Miami contra el Puebla, el próximo 27 de julio en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida (6:00 pm CT de México/8:00 pm ET Estados Unidos)

Obviamente esta clase de juegos sin duda son el atractivo especial en la segunda edición de este certamen que tiene la intención de hacer atractiva la competencia, ya que en la edición inicial, la mayoría de equipos se quejaron de la pésima logística que hizo provocó el hastío y enojo de los equipos mexicanos por las largas distancias en vuelos que tuvieron que recorrer para hacer frente a la competencia.

¿Cómo se juega la Leagues Cup 2024?

Por lo pronto la segunda edición de la Leagues Cup incluye la participación de 18 equipos de la Liga MX y 29 de la MLS, en un evento que iniciará el 26 de julio y que concluirá el 25 de agosto del presente año.

El gran atractivo del certamen es que el ganador irá a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y al mismo tiempo a tres clasificados para la Copa de Campeones de la Concacaf 2025.

El duelo inaugural será entre Pumas contra Austin FC en el grupo donde también participará el Atlanta United que dirige el mexicano y ex universitario Gonzalo Pineda que le tocará abrir fuego contra el DC United.

Cabe señalar que el América y el Columbus Crew, campeones vigentes de la Liga MX y de la MLS, empezarán su participación hasta la fase eliminatoria del evento.

Calendario completo



Zona Este

Grupo 1

28 de julio: New York City FC vs. Querétaro en Yankee Stadium en Nueva York, Nueva York (6:00 pm CT de México/8:00 pm ET Estados Unidos

1 de agosto: Cincinnati FC vs. Querétaro, TQL Stadium en Cincinnati, Ohio (6:00 pm CT de México/8:00 pm ET Estados Unidos)

5 de agosto: Cincinnati FC vs. New York City FC, TQL Stadium en Cincinnati, Ohio (6:00 pm CT de México/8:00 pm ET Estados Unidos)

Grupo 2

26 de julio: Orlando City vs. Montreal, INTER&CO Stadium en Orlando, Florida (6:00 pm CT de México/8:00 pm ET Estados Unidos)

30 de julio: Atlético de San Luis vs. Montreal, Stade Saputo en Montreal, Canadá (5:00 pm CT de México/7:00 pm ET Estados Unidos)

4 de agosto: Orlando City vs. Atlético de San Luis, INTER&CO Stadium en Orlando, Florida (6:00 pm CT de México/8:00 pm ET Estados Unidos)

Grupo 3

27 de julio: Puebla vs. Inter Miami, Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida (6:00 pm CT de México/8:00 pm ET Estados Unidos)

31 de julio: Tigres vs. Puebla, Shell Energy Stadium en Houston, Texas (7:00 pm CT de México/9:00 pm ET Estados Unidos)

3 de agosto: Tigres vs. Inter Miami, NRG Stadium en Houston, Texas (6:00 pm CT de México/8:00 pm ET Estados Unidos)

Lionel Messi y el Inter Miami abrirán fuego en la Leagues Cup 2024 vs. Puebla. Foto: EFE Crédito: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH | EFE

Grupo 4

27 de julio: Philadelphia Union vs. Charlotte, Subaru Park en Chester, Pensilvania (6:00 pm CT de México/8:00 pm ET Estados Unidos)

31 de julio: Charlotte vs. Cruz Azul, Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte (6:00 pm CT de México/8:00 pm ET Estados Unidos)

4 de agosto: Philadelphia Union vs. Cruz Azul, Subaru Park en Chester, Pensilvania (6:00 pm CT de México/8:00 pm ET Estados Unidos)

Grupo 5

27 de julio: New England Revolution vs. Mazatlán, Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts (6:00 pm CT de México/8:00 pm ET Estados Unidos)

31 de julio: Nashville vs. Mazatlán, GEODIS Park en Nashville, Tennessee (7:00 pm CT de México/9:00 pm ET Estados Unidos)

6 de agosto: New England Revolution vs. Nashville, Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts (5:30 pm CT de México/7:30 pm ET Estados Unidos)

Grupo 6

27 de julio: New York RB vs. Toronto, Red Bull Arena en Harrison, New Jersey (6:00 pm CT de México/8:00 pm ET Estados Unidos)

30 de julio: Pachuca vs. New York RB, Red Bull Arena en Harrison, New Jersey (6:00 pm CT de México/8:00 pm ET Estados Unidos)

4 de agosto: Pachuca vs. Toronto, BMO Field en Toronto, Canadá (6:00 pm CT de México/8:00 pm ET Estados Unidos)

Grupo 7

26 de julio: Atlanta United vs. D.C. United, Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia (6:00 pm CT de México/8:00 pm ET Estados Unidos)

31 de julio: Santos vs. D.C. United, Audi Field en Washington, D.C. (6:00 pm CT de México/8:00 pm ET Estados Unidos)

4 de agosto: Atlanta United vs. Santos, Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia (2:00 pm CT de México/4:00 pm ET Estados Unidos)

Zona Oeste

Grupo 1

26 de julio: Pumas vs. Austin, Q2 Stadium en Austin, Texas (6:00 pm CT de México/8:00 pm ET Estados Unidos)

30 de julio: Monterrey vs. Austin, Q2 Stadium en Austin, Texas (7:00 pm CT de México/9:00 pm ET Estados Unidos)

3 de agosto: Monterrey vs. Pumas, Q2 Stadium en Austin, Texas (7:00 pm CT de México/9:00 pm ET Estados Unidos)

Grupo 2

27 de julio: Chivas vs. San Jose Earthquakes, Levi’s Stadium en Santa Clara, California (8:00 pm CT de México/10:00 pm ET Estados Unidos)

31 de julio: San Jose Earthquakes vs. LA Galaxy, Paypal Park en San José, California (8:30 pm CT de México/10:30 pm ET Estados Unidos)

4 de agosto: Chivas vs. LA Galaxy, Dignity Health Sports Park en Carson, California (8:30 pm CT de México/10:30 pm ET Estados Unidos)

Grupo 3

27 de julio: St. Louis vs. FC Dallas, CITYPARK en St. Louis, Misuri (7:00 pm CT de México/9:00 pm ET Estados Unidos)

31 de julio: FC Dallas vs. FC Juárez, Toyota Stadium en Frisco, Texas (7:00 pm CT de México/9:00 pm ET Estados Unidos)

4 de agosto: St. Louis vs. FC Juárez, CITYPARK en St. Louis, Misuri (7:00 pm CT de México/9:00 pm ET Estados Unidos)

Grupo Oeste 4

28 de julio: Sporting Kansas City vs. Chicago Fire, Children’s Mercy Park en Kansas City, Kansas (7:00 pm CT de México/9:00 pm ET Estados Unidos)

1 de agosto: Toluca vs. Chicago Fire, SeatGeek Stadium en Chicago, Illinois (7:00 pm CT de México/9:00 pm ET Estados Unidos)

5 de agosto: Toluca vs. Sporting Kansas City, Children’s Mercy Park en Kansas City, Kansas (7:00 pm CT de México/9:00 pm ET Estados Unidos)

Grupo 5

28 de julio: León vs. Portland Timbers, Providence Park en Portland, Oregón (8:30 pm CT de México/10:30 pm ET Estados Unidos)

1 de agosto: Portland Timbers vs. Colorado Rapids, Providence Park en Portland, Oregón (8:30 pm CT de México/10:30 pm ET Estados Unidos)

5 de agosto: León vs. Colorado Rapids, Dick’s Sporting Goods Park en Commerce City, Colorado (7:00 pm CT de México/9:00 pm ET Estados Unidos).

Grupo 6

26 de julio: Seattle Sounders vs. Minnesota United, Lumen Field, en Seattle, Washington (6:00 pm CT de México/8:00 pm ET Estados Unidos)

30 de julio: Minnesota United vs. Necaxa, Allianz Field en Saint Paul, Minnesota (7:00 pm CT de México/9:00 pm ET Estados Unidos)

4 de agosto: Seattle Sounders vs. Necaxa, Lumen Field, en Seattle, Washington (8:30 pm CT de México/10:30 pm ET Estados Unidos)

Grupo 7

26 de julio: LAFC vs. Tijuana, BMO en Los Ángeles, Caifornia (7:00 pm CT de México/9:00 pm ET Estados Unidos)

30 de julio: LAFC vs. Vancouver Whitecaps, BMO en Los Ángeles, Caifornia (8:30 pm CT de México/10:30 pm ET Estados Unidos)

3 de agosto: Vancouver Whitecaps vs. Tijuana, BC Place en Vancouver, Canadá (8:00 pm CT de México/10:00 pm ET Estados Unidos

Javier Hernández es por mucho uno de los grandes atractivos de la edición 2024 de la Leagues Cup. Foto: Eloisa Sánchez/Imago7

27 de julio: Houston Dynamo vs. Atlas, Shell Energy Stadium en Houston, Texas (6:00 pm CT de México/8:00 pm ET Estados Unidos)

1 de agosto: Real Salt Lake vs. Atlas, American First Field en Sandy, Utah (7:00 pm CT de México/9:00 pm ET Estados Unidos)

5 de agosto: Houston Dynamo vs. Real Salt Lake, Shell Energy Stadium en Houston, Texas (7:00 pm CT de México/9:00 pm ET Estados Unidos)

