Las Chivas, Tigres, Monterrey, Inter Miami y el Galaxy encenderán desde el inicio la Leagues Cup

A diferencia de la primera edición de la Leagues Cup entre equipos de la Liga Mx y de la MLS que fue muy criticada por la pésima logística en la programación del calendario de juegos y poco atractivo en los juegos de la primera fase, ahora en el campeonato 2024 los organizadores hicieron cambios que permitirán que desde el inicio del certamen la emoción y rivalidad se vea en varios de los encuentros.

En la primera edición el calendario de la Leagues Cup fue muy criticado por duelos sin mucho atractivo y largos viajes, pero ahora se ha regionalizado la competencia y en laprimera ronda ofrecerá varios duelos atractivos como el Monterrey vs Austin FC, Pumasvs Austin, Chivas vs San José, LA Galaxy vs Chivas, LAFC vs Xolos, Tigres vs Inter Miami y Charlotte vs Cruz Azul.

Desde ahora los aficionados de la costa oeste de Estados Unidos ya se frotan las manos con la presencia de las populares Chivas en casa de LA Galaxy y de San José, sobre todo por la trascendencia que han adquirido los equipos de la MLS, combinada con la gran popularidad que tiene el ‘Rebaño Sagrado’ en el vecino país del Norte.

Otros juegos atractivos serán el de Rayados de Monterrey contra Austin por la cercanía de ambas regiones en el norte de México y sur de Estados Unidos, asi como el de Pumas contra el mismo cuadro texano.

No menos atractivo será el encuentro entre Tigres contra Inter Miami, donde la presencia en la cancha de jugadores como el astro internacional, el argentino Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez y los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba.

Mientras que por los felinos estarán el francés André Pierre Gignac, los argentinos Juan Brunetta, Nicolás Ibáñez y Nahuel Guzmán, así como el colombiano Luis Quiñones entre otros, como los mexicanos Francisco Córdova y Javier Aquino.

El argentino Ariel Nahuelpan en un duelo de la Leagues Cup 2023 contra LA Galaxy: foto Imago7

También el Austin vs Pumas y Rayados de Monterrey y el Charlotte vs Cruz Azul, con lo cual se espera que desde la primera fase el interés atrape a los aficionados y las entradas a los estadios de los equipos norteamericanos mejoren ya que en la edición 2023 el nivel de ingresos de taquilla fue de alrededor de un 65 por ciento, según datos de la propia MLS.

