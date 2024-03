José Altuve apunta a tener una mega temporada 2024 en las Grandes Ligas con los Astros de Houston

El pelotero venezolano José Altuve tiene bien clara su máxima meta para la venidera temporada 2024 de las Grandes Ligas, y es que el estelar segunda base de los Astros de Houston no gozó de buena salud física en la temporada 2023 y por ello no pudo rendir al máximo de sus expectativas.

Altuve tampoco corrió con mucha suerte en el Clásico Mundial de Béisbol representando a Venezuela, ya que recibiría un pelotazo en el dedo pulgar derecho y esto le costaría poco más de dos meses fuera de los terrenos de juego.

Altuve pieza clave para los Astros

El venezolano es un jugador vital para los planes y ambiciones de Houston de cara a la temporada 2024 de la Major League Baseball, y es que su gran aporte ofensivo y defensivo siempre ha sido clave y es por ello que el que esté totalmente saludable es necesario para que el segunda base vuelva a tener una temporada como en sus 12 años como jugador profesional.

Altuve se decanta listo y preparado

José ha mencionado que está muy motivado y enfocado en poder hacer lo necesario para afrontar de la mejor manera posible esta nueva zafra en las Grandes Ligas y mantenerse saludable: “Me siento al cien por ciento, me siento muy bien… Estoy deseando salir al terreno de juego. Creo que tenemos un equipo muy talentoso. Me gustan nuestras posibilidades este año”, comentó Altuve.

Las lesiones nunca son sencillas para ningún atleta y Altuve tuvo que pasar un proceso complicado, especialmente desde el punto de vista emocional ya que en sus 12 años en la Major League Baseball nunca había estado tanto tiempo apartado del terreno de juego: “Nunca había estado en esa situación antes”, comentó. “Tuve un pulgar roto y me preocupaba no estar listo físicamente, el cuerpo entero. Creo que eso ya pasó. Fue un año difícil, pero me siento bien acerca de este año”.

El jugador de la selección venezolana extendió su pacto con Houston

Altuve es un ídolo y una figura importante en los Astros de Houston, ganador de dos Series Mundiales y esto le valió para estampar su firma en una extensión de contrato por un total de cinco años y $125 millones de dólares que comenzará a entrar en rigor a partir de la temporada del año 2025.

Esto es sinónimo de tranquilidad y calma para Altuve en cuanto a su estabilidad laboral y deportiva, por lo que puede darse el lujo de estar enfocado al 100% en cuanto al béisbol y poder estar sano la mayor parte de la temporada, aportando a los Astros de Houston con un buen rendimiento, con la firme meta de poder ganar una tercera Serie Mundial más temprano que tarde.

El mánager del equipo, Joe Espada, solo tuvo palabras de elogio para el segunda base venezolano, “Cuando él arranca, nosotros arrancamos. En general, tenerlo en la alineación saludable todos los días es importante para nosotros. Él está deseando eso. Entrenó muy duro esta temporada muerta, para tener otro año al estilo de José Altuve”, dejó bastante claro el piloto de los Astros.

Jugador franquicia sin duda alguna

Altuve ha sido el jugador número uno de los Astros de Houston aproximadamente por los últimos 8 años donde ha podido cosechar y sumar a su legado un total de dos Series Mundiales, un premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, seleccionado a ocho partidos de Todos Estrellas, ganador de seis Bates de Plata, campeón en títulos de bateo en tres ocasiones, un guante de oro y la lista continúa.

Para la temporada 2024 se proyecta que el pelotero criollo sea uno de los mejores segundas bases de la zafra.

Ranking the top 10 second basemen for 2024 📈 pic.twitter.com/JZ8vBEfIQN — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 9, 2024

