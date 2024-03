Eiza González revela que su único requisito para salir con un hombre es que asista a terapia

Si hay algo que Eiza González no está dispuesta a ventilar, se trata de su vida privada. Y es que desde sus alto a la fama internacional, la mexicana ha optado por mantener su vida amorosa fuera de los reflectores, no dando cabida a las especulaciones sobre sus romances.

Por esta razón, el hecho de que la actriz de cintas como “Ambulance” y “3 body problem” se sincerara con la revista Instyle sobre lo que busca en un hombre y lo que la ha hecho despedirse de varios amores, dejó a más de uno con la boca abierta.

De acuerdo con Eiza González, para ella no hay medias tintas en cuanto al amor se refiere, por ello cuando decide estar con una persona lo da todo: “Te lo digo: cuando estoy enamorada, me enamoro tan profundamente y me cuesta mucho superarlo. Y cuanto mayor me hago, es más difícil para mí porque no juego. Entro y lo doy todo. No voy a hacer nada a medias”, apuntó.

La también modelo indicó que para ella es muy importante que sus parejas sean conscientes de la importancia de la terapia, pues “el trabajo introspectivo es interminable”.

Incluso, este hecho se volvió uno de sus mayores “requisitos” al momento de elegir a su media naranja: “Pero definitivamente tengo una lista de cosas no negociables. Si no has ido a terapia, no saldré contigo”, detalló.

González explicó que para ella esta práctica se ha vuelto imprescindible en su vida, pues desde que comenzó a tomar terapia su perspectiva de la vida tomó un rumbo diferente.

“¡La terapia es lo más normal! El concepto de esta idea negativa prefijada sobre la terapia me parece una locura. Creo que la terapia es lo más saludable que cualquiera puede hacer”, añadió.

