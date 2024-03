Fans estallan en contra de Maripily Rivera después de acalorada discusión con Ariadna Gutiérrez

La fractura del Cuarto Tierra en ‘La Casa de los Famosos 4’ es cada vez más evidente y quedó reflejado en la acalorada discusión entre Maripily Rivera y Ariadna Gutiérrez. A los fans, esta situación le causó molestia a los fans y atacaron a la puertorriqueña en redes sociales.

Gutiérrez le preguntó a Maripily si estaba dispuesta a hablar, después de diferentes diferencias que ha tenido la actriz con su equipo, y Rivera le dijo que no era cuando ellos quisieran.

Ante esto, la reina de belleza le expresó que así no se tratan las familias. Maripily, como es de costumbre, no se quedó callada y respondió: “Tú eres la primera que no tratas a uno como debe de ser”.

Después, la colombiana alegó “La familia no se trata como tú humillas a la gente”. Al escuchar esto, Rivera se alteró y aumentó su tono de voz.

“Me humillan ustedes con sus actitudes y sus estrategias. Su manera de quererme a mí es faltar el respeto“, contestó la empresaria puertorriqueña.

Maripily acusó a Ariadna de “haberse pegado a Lupillo”, delante de él. “No te vengas a hacer la santa que santa no eres y no te vengas a hacer la boba porque tampoco boba eres”, aseguró.

Al salir de la habitación, Ariadna Gutiérrez comenzó a llorar y manifestó “A la primera nos humilla horrible”.

¿Qué dijeron los fans sobre Maripily Rivera?

Los fans acusan a Maripily Rivera de ser “prepotente” y de no tratar bien a los miembros de su cuarto.

La Jose, el mejor amigo de La Divaza, acerca del incidente escribió en su cuenta de X: “Como aguantan que les grite una señora que no conocen? Ni mi mama me grita y me voy a dejar gritar por una desconocida. De ahí ya me hubiese agarrado con Maripily un par de veces #LCDLF4”.

A raíz de este suceso, en X los fans la comenzaron a llamar “la manzana podrida” del Cuarto Tierra, como expresó un fanático del reality show: “Lo hacían por mantenerse unidos, pero ya no más, fuera la manzana podrida”.

Otros usuarios mencionaron:

Maripily quedando 🤡 que todos le digan que nadie ha dicho eso y ella sigue con su show de niña chiquita

Es momento de que Maripily salga, las humillaciones no debe seguir #FueraMaripily

Hubiera crecido con traumas si hubiera tenido una mamá como Maripily 🥴

Maripily y el Cuarto Tierra

No es la primera vez que Maripily se enfrenta con algún miembro de su equipo, ha mantenido discusiones con Lupillo Rivera, La Divaza, Rodrigo Romeh y en su momento con Thalí García.

En el reality show, ha declarado que es una persona frontal al decir las cosas. Sin embargo, para sus compañeros no es así. En una fuerte discusión que mantuvo con el cantante de ‘Grandes Ligas’, el mexicano la tildó de “soberbia” y le pidió que “aprendiera a ser persona”.

