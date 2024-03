Shannen Doherty envió un mensaje de apoyo a Kate Middleton en medio de su diagnostico de cáncer

Tras el reciente anuncio de Kate Middleton sobre su diagnostico de cáncer, Shannen Doherty expresó su solidaridad y apoyo hacia la princesa de Gales.

El viernes, la actriz, quien también batalla contra el cáncer, envió un mensaje de apoyo a Kate Middleton y expresó su rechazo a cómo las personas trataron el tema de la ausencia de la princesa de Gales antes del anuncio de su diagnostico.

“Ser una figura pública no significa que el público sea dueño de esa persona. TODOS tenemos derecho a pasar por la enfermedad o la vida en privado”, escribió en su cuenta de Instagram.

“La avalancha de teorías de conspiración, propiedad y pura curiosidad morbosa obligaron a esta persona a explicarse antes de aceptarlo y explicarlo a sus hijos”, agregó.

El viernes, Kate Middleton reapareció en un video en redes sociales en el que reveló que fue diagnosticada con cáncer y que había comenzado un tratamiento de “quimioterapia preventiva”.

“En enero me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales”, dijo la princesa de Gales, de 42 años de edad.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Doherty espera que las personas respeten la situación que atraviesa Kate Middleton y que le den su espacio para que pueda recuperarse en paz.

“Rezo para que este sea un momento de aprendizaje para que todos nosotros respetemos la privacidad de los demás, independientemente de que estemos en el ojo público”, dijo Doherty.

Batalla contra el cáncer de Doherty

En 2015, Shannen Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama por primera vez. Después de someterse a una mastectomía y sesiones de quimio y radioterapia, la actriz anunció en 2017 que el cáncer había entrado en estado de remisión.

Tres años más tarde, la enfermedad regresó y se extendió, por lo que los médicos le explicaron que había entrado en etapa 4.

A principio de 2023, la actriz reveló que tuvo que someterse a una terapia de radiación para extirpar un tumor cerebral. “Estoy atravesando un cáncer de mama en etapa 4 que se propagó a mis huesos. Me lo imagino como un Pac-Man”, dijo Doherty en una entrevista publicada por la revista People.

“Descubrí en enero que había células cancerígenas en mi cerebro, así que tuvimos que aplicar una terapia de rayos para poder extirpar uno de los tumores, al que llamé Bob. Finalmente, pudo ser removido y fue diseccionado para establecer su conformación. Luego, tuve que seguir con la terapia de rayos un tiempo más. Así que ha sido un viaje. Definitivamente, fue una de las cosas más aterradoras que me ha tocado vivir”, detalló.

Después de la cirugía, la actriz contó que tuvo problemas con su mano derecha y no pudo sostener un vaso o un tenedor durante tres o cuatro meses.

“Te recetan muchos esteroides. Es para reducir cualquier inflamación cerebral. Y tengo una reacción horrible a los esteroides, así que traté de reducirlos… Luego, el cerebro se hinchaba un poco más y la mano dejaba de funcionar por completo”, explicó.

