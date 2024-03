¡Cameron Diaz y su esposo Benji Madden se convierten en padres por segunda vez!

Cameron Díaz es mamá por segunda vez a los 51 años, junto a su esposo, Benji Madden, de 45, la pareja compartió la noticia a través de Instagram.

“Estamos bendecidos y emocionados de anunciar el nacimiento de nuestro hijo, Cardinal Madden❤️🙏 ¡Es increíble y todos estamos muy felices de que esté aquí! Por la seguridad y privacidad de los niños no publicaremos ninguna foto, pero es muy lindo. Nos sentimos muy bendecidos y agradecidos 🍀 Les enviamos mucho amor de nuestra familia a las suyas🙏❤️ ¡¡Mis mejores deseos y buenas tardes!!”, reza parte del mensaje de la pareja.

Ambos se casaron en el 2015 y son padres de una niña de cuatro años llamada Radixx. La pareja se ha caracterizado porque han sido muy privados con su vida familiar.

¿Cómo se conocieron Cameron Díaz y Benji Madden?

Díaz y Madden se conocieron en el año 2014, se conocieron a través de la cuñada de Madden, Nicole Richie.

La actriz confesó que la primera vez que lo vio expresó “Él está bueno”. Después coincidieron en una cena en casa de Richie y Joel Madden.

“Entonces lo volví a ver. ¿Cómo es que no sabía de él antes? Nunca habíamos estado en el mismo círculo”, confesó Díaz en una entrevista en E!

La química entre ellos fue de inmediato y comenzaron a salir en mayo de 2014. En sus primeras salidas fueron reservados e intentaron esquivar a la prensa en todo momento.

Se casaron en una boda íntima

Después de meses de salir, se comprometieron y en enero de 2015 se casaron en una íntima boda.

La estrella de Hollywood escribió “Sabes, nada importa ahora que tengo a mi esposo. Nadie se compara [a él]. (…). Nos casamos en nuestra sala de estar frente a nuestros amigos. Tuvimos una pequeña fiesta en nuestro patio trasero en la cancha de tenis”.

Sin duda, Madden le cambió la vida a la actriz porque en una oportunidad aseguró que la maternidad no era para ella.

“Es mucho más trabajo tener hijos. Tener vidas, además de la tuya, de las que eres responsable, no asumí eso. Eso me facilitó las cosas. Un bebé es todo el día, todos los días durante 18 años. No tener un bebé realmente podría hacer las cosas más fáciles, pero eso no lo convierte en una decisión fácil. Me gusta proteger a las personas, pero nunca me sentí atraída por ser madre”, afirmó en el año 2014 en un encuentro con la revista Squire.

En el 2020 anunciaron el nacimiento de su primera hija, la cual llegó al mundo por medio de gestación subrogada. Sin embargo, en esta oportunidad la pareja no especificó cómo llegó al mundo su segundo hijo, Cardinal Madden.



Desde su matrimonio y el nacimiento de su primera hija, la actriz pausó su carrera y dejó de hacer películas con tanta frecuencia.

Aseguró que después de filmar ‘Back In Action’, la película de Netflix junto a Jamie Fox, se retirará de Hollywood.

Seguir leyendo: