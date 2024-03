Roster de los Yankees de Nueva York que verá acción en partidos contra los Diablos Rojos en México

Los Yankees de Nueva York hicieron oficial y de conocimiento pública los jugadores que viajarán con el equipo hasta México para disputar una serie de encuentros, 2 en total, como parte de lo que es la pre temporada de cara al día inaugural de la temporada 2024 de la Major League Baseball.

Los denominados ‘Mulos del Broxn’ se estarán enfrentando a los Diablos Rojos de México, quienes cuentan con sus filas a dos grandes refuerzos como el ex lanzador de los Dodgers de Los Angeles, Trevon Bauer y el dominicano y ex jugador de los Yankees, Robinson Canó, por lo que estos enfrentamientos son mucho más especiales y tienen un plus que generará mucho más interés en los aficionados.

Roster oficial de los Yankees de New York previo al viaje a México.

Lanzadores: Clayton Andrews, Víctor González, Matt Keating, Jonathan Loaisiga, Josh Maciejeweski, Alex Mauricio, Anthony Misiewicz, Jack Neely, Dennis Santana, Luis Serna, Tanner Tully, Danny Watson, Luis Velásquez, Duane Underwood Jr.

Receptores: J.C Escarra, José Trevino, Jesús Rodríguez y Carlos Narvaez.

Infielders: Max Burt, Jordan Groshan, Jared Serna, Kevin Smith, Anthony Volpe

Jardineros: Greg Allen, Oscar González, Cole Gabrieldson, Nelson Medina, Grant Richardson y Giancarlo Stanton.

Utilitys: Oswaldo Cabrera, José Rojas.

Ausencias notables:

El dominicano y uno de los líderes ofensivos del equipo de Nueva York, Juan Soto, no será de la serie de partidos ya que se encuentra en Tampa Bay trabajando en su ofensiva, haciendo ajustes en su mecánica de bateo para llegar listo y preparado al 100% al día inaugural de los neoyorquinos.

Aaron Judge: El capitán tampoco hará el viaje al presentar molestias físicas en el abdomen, por lo que lo mejor para él fue guardar reposo de acuerdo con las indicaciones de los médicos de los Yankees.

D.J Lemahieu: Pese a que era uno de los más emocionantes en hacer el viaje a México, de acuerdo con lo indicado por el manager Aaron Boone, este ha presentado problemas en el costado izquierdo de su cuerpo y el equipo tomó la decisión de darle descanso.

Otros jugadores como el mexicano Alex Verdugo, uno de los más esperados en la nación azteca para verle jugar, pero por razones desconocidas no está en el roster. Así como también el venezolano Gleyber Torres, Anthony Rizzo, Trent Grismah, etc.

Exigencias de los Yankees para jugar en México

Los partidos entre los Yankees de Nueva York y los Diablos Rojos de México se disputarán en las instalaciones del Estadio Alfredo Harp Helú y de acuerdo con información suministrada por parte de la organización mexicana, los Yankees tuvieron varias solicitudes para poder finiquitar dichos encuentros.

Los requerimientos de ‘Los Mulos del Bronx’ van desde tecnología hasta toallas para el fin de semana en el que estarán haciendo vida en Ciudad de México. Se solicitó una bañera de hidromasaje, un hydrocollator, una máquina de ultrasonido y una mesa de examinaciones.

Detalles de los pedidos

El grosor del colchón que deben poseer las mesas de masajes para los jugadores en los camerinos de los Yankees, la temperatura del agua, 600 toallas, así como también hubo solicitudes de modificaciones en el Club House y un plan de fibra óptica para el Estadio Alfredo Harp Helú.

“Un juego de Liga Nacional se cubre de 10 a 15 cámaras, un juego internacional, debido a la participación de cadenas y diversos proyectos, convenios comerciales, tenemos hasta 30 cámaras, eso conlleva nuevas instalaciones eléctricas, nuevos tiros de fibra óptica, temas de ancho de banda, van a ver cabinas auxiliares para radio y TV”, revela Francisco Ramos, director del Estadio Alfredo Harp Helú a ESPN.

Modificaciones para el Estadio Alfredo Harp Helú

“Vinieron gente de Yankees, ya tuvimos visitas de protocolo, de viaje, de seguridad, seguirán viniendo, esperamos visitas todo el tiempo, es parte de su trabajo, tanto en lo deportivo como en el alojamiento”, agrega el directivo.

“El hecho de tener la experiencia de Grandes Ligas, te da mucha experiencia, porque lo que te pide un juego de esos es lo que te pide Yankees, ya lo dije una vez, es muy difícil la primera vez y menos difícil la segunda. En los juegos de hace un año, estábamos nerviosos, no sabíamos ni para dónde correr. Hoy la experiencia, el equipo, nos da tranquilidad”, comentó Othón Díaz, presidente de los Diablos Rojos de México a ESPN.

