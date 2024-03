Leonard Ellerbe dice que David Benavídez debe ser respetuoso si quiere conseguir la pelea con Canelo

Leonard Ellerbe, presidente de Mayweather Promotions, expresó que David Benavídez debe ser respetuoso con Saúl ‘Canelo’ Álvarez si desea conseguir una oportunidad de enfrentarlo, ya que esta estrategia no le meterá presión al tapatío.

En una entrevista con Fight Hub, Ellerbe explicó que -aunque desconoce lo que pudo haber pasado- el equipo de Benavídez tiene que aprender a ser respetuosos y saber cómo jugar porque de esa forma no lograrán que Canelo Álvarez acepte la pelea.

“Leí algo donde alguien decía que Canelo podía sentir que le estaban faltando el respeto (desde el equipo de Benavídez). Yo no lo sé, porque no conozco la historia que pueda haber detrás. David Benavídez y su promotor son muy buenas personas. Lo digo desde mi perspectiva: cuando faltas el respeto no recibes el cheque. Y no digo que eso es lo que haya sucedido, pero yo sé, y desde mi perspectiva, que si a mí me faltan el respeto, ellos no van a comer en esta mesa. Tienen que aprender a ser respetuosos”, dijo.

David Benavídez ha estado pidiendo una pelea con Canelo Álvarez, pero el tapatío no quiere enfrentarlo. Foto Cortesía: Amanda Westcott/Showtime.

“A un tipo como el Canelo que está en el nivel más alto del boxeo, tienes que encontrar la forma de subirlo al ring contigo. Y faltarle el respeto, en caso de que eso haya pasado, no le va a meter ningún tipo de presión. A él no le importa eso, y no lo culpo. Es un hombre que ganó cientos y cientos y cientos de millones de dólares, que ya peleó con todos. Y en cuanto a Benavídez, Benavídez lo necesita a él, y no al contrario. Hay que saber cómo jugar el juego”, añadió.

Cabe destacar que Canelo Álvarez comentó que se sintió irrespetado y aseguró que la única manera en la que aceptará la pelea con el Monstruo Mexicano es que su promotor le ofrezca una bolsa de $150 o $200 millones de dólares, pero de resto no le interesa enfrentar al mexoamericano. Por ello, David Benavídez le pidió ayuda a Turki Al-Alshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento por Real decreto de Arabia Saudita, para hacer este duelo realidad.

Desde hace tres años Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tampoco ha hecho cumplir el reglamento para ordenar el combate.

El presidente del CMB había declarado que el equipo del tapatío y el de Benavídez estaban en conversaciones, pero que no intervendrían hasta el mes de marzo cuando el mexoamericano será obligatorio y que dejarían que los promotores hicieran su trabajo. Poco después se anunció que el Monstruo Mexicano subirá a las 175 libras para disputar el título interino del organismo contra Oleksandr Gvozdyk y Jaime Munguía ahora será el rival de Canelo Álvarez para el 4 de mayo.

Canelo Álvarez puso una condición difícil de cumplir para poder pelear con David Benavídez. Foto: John Locher/AP.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora subirá a 175 libras. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

