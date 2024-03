Alan Pulido arremete contra los jugadores históricos de la selección mexicana

La selección mexicana atraviesa un presente oscuro en Concacaf. El Tri ha sufrido el dominio de Estados Unidos en competencias continentales. Las críticas salen a flote, pero muchas de ellas van dirigidas a los jugadores. Alan Pulido arremetió contra los veteranos de México.

Mucho se ha hablado de la falta de recambio generacional. Las críticas van dirigidas a los mismos protagonistas de siempre, jugadores a los que no se les ha buscado un reemplazo. Alan Pulido explicó que esto es lo que marca la diferencia con Estados Unidos.

“Estados Unidos tuvo que sacrificar un Mundial, en el pasado fueron con puros jóvenes e hicieron mejor desempeño y creo que en este que viene van a venir todavía mejor preparados y en México estamos siempre pensando que algún jugador logre el quinto mundial porque va a ser histórico y nos fijamos en cosas que no son tan importantes en el tema de los futbolístico”, dijo el exjugador de las Chivas en unas declaraciones difundidas por EFE.

Además de este factor, Alan Pulido puntualizó en la falta de exportación de la Liga MX. El conjunto de Estados Unidos a duras penas llevó en su convocatoria a dos jugadores que militan en la MLS. México, por su parte, convocó a muchos jugadores de la Liga MX, pero que se debaten titularidades en sus equipos con jugadores extranjeros.

El roce competitivo de Europa le dio un ingrediente extra a Estados Unidos que su seleccionador supo capitalizar. El delantero azteca explicó que la mentalidad que te da jugar en el Viejo Continente es un factor a tomar en cuenta.

“Los jugadores que tienen ellos en Europa están en equipos importantes, en equipos muy conocidos a nivel mundial, ahora súmale también que la mentalidad es muy diferente, cómo enfrentan cada partido, la preparación física, acá realmente le dan mucho énfasis a eso y creo que de repente se ve en el campo como van a cada pelota, con tal agresividad, cada vez los jugadores son más fuertes, y eso por ahí te termina de superar en los partidos“, agregó.

La MLS es un ejemplo a seguir

A pesar de que los equipos del fútbol mexicano responden muy bien en los torneos continentales, Alan Pulido considera que los errores están en la organización de la Liga MX y el armado de las plantillas.

A pesar de que la MLS cuenta con un gran porcentaje de extranjeros, los jóvenes talentos estadounidenses salen muy fácilmente de su torneo local. Esto no es viable en el fútbol mexicano, pues los jugadores están blindados con grandes contratos.

“Estados Unidos lo que ha hecho es no perder la identidad que ellos tienen, siguen acumulando más equipos a la liga, siempre traen más competencia a la liga, la infraestructuras son espectaculares, la MLS ha evolucionado demasiado y creo que México no, la liga queda a deber, son tres o cuatro equipos y los demás no compiten de la misma manera, quitaron el ascenso y el descenso, a los jugadores les quitan oportunidades porque hay muchos extranjeros“, concluyó.

