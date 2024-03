Austin Trout dice que Ryan García tiene toda la capacidad, pero no el corazón ni el juego mental

Austin Trout, excampeón mundial, expresó que Ryan García tiene toda la capacidad que se necesita para conseguir el título mundial, pero cree que le falta el corazón y el juego mental para lograr lo que quiere como boxeador.

En declaraciones recogidas por BoxingScene, Trout aseguró que el enfrentamiento con Devin Haney hubiera si un buen espectáculo si García no fuera actuado de manera errática y duda de que el californiano suba al ring el 20 de abril.

“Sería una buena pelea si Ryan aparece y, digamos, todos estos otros actos circenses no hubieran sucedido. No creo que hubiera sido (una pelea fácil) para Devin. Pero ese es el que siempre pensé que era el problema con Ryan García; tiene toda la capacidad, pero no tiene el corazón ni el juego mental para estar realmente donde debería estar, y simplemente lo está demostrando”, dijo.

Ryan García se enfrentará Devin Haney para intentar ganar su primer título. Foto: John Locher/AP.

“Quiero decir, sería un poco una sorpresa si (sigue adelante). ¿Usted sabe lo que quiero decir? Luego Ryan dice que estará fuera de Instagram hasta la pelea. Son todas esas cosas raras. No sé si va a suceder. Devin (ganará). Devin mejora cada vez más. Como Canelo (Álvarez), trabaja duro. Seguirá trabajando. Tiene hambre ahora mismo”, agregar.

Cabe destacar que, según el propio Ryan García, la Comisión de Nueva York quiere someterlo a una evaluación mental por su comportamiento errático en las redes sociales para dejarlo pelear por el título de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 20 de abril. Esto no lo tomó muy bien el californiano porque vulnera su derecho a la libertad de expresión y amenazó con demandarlos.

Desde la conferencia de prensa en Nueva York el comportamiento de Ryan García ha sido errático. Días después, King Ry admitió que estaba drogado en una transmisión en vivo y que fumaba marihuana y bebía como cualquiera, lo que generó un gran revuelo en sus redes sociales.

En un principio se pensó que era una táctica publicitaria para promocionar la pelea con Devin Haney, pero sus fanáticos, expertos en el deporte y exesposa Drea Celin han mostrado preocupación por la salud mental del californiano, quien admitió que 99% de las cosas que hace y dice es troleo.

La pelea de Ryan García y Devin Haney podría no suceder el 20 de abril como se planeó. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Debido a las recientes polémicas del peleador californiano, su pelea con Haney está pendiendo de un hilo y muchos creen que no subirá al ring, pero Ryan García prometió en redes sociales que se concentrará plenamente en el gimnasio en estas últimas semanas de entrenamiento porque se está tomando en serio el duelo con el campeón estadounidense.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte frente a Gervonta Davis en 2023 y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

