Courteney Cox está en conversaciones para participar en Scream VII

Courteney Cox podría regresar a Scream VII. Tras la vuelta de Neve Campbell al elenco, la actriz está en conversaciones para sumarse a la séptima entrega del filme de miedo.

De acuerdo con Entertainment Weekly, una fuente confirmó que Cox podría retomar su papel de la reportera estrella Gale Weathers en la séptima entrega de la película. Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación oficial.

Entertainment Weekly intentó comunicarse con representantes de Cox y Spyglass Media Group para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta.

Courteney Cox participó en la entrega anterior de la película, estrenada en el año pasado. En 2022, la actriz de Friends y Campbell actuaron juntas en Scream V.

En marzo, Neve Campbell anunció que volverá a Scream VII. La actriz no participó en la entrega anterior por una disputa salarial.

Ahora, el regreso de Neve Campbell y la posible incorporación de Courteney Cox a la séptima entrega de Scream ocurren luego de que Melissa Barrera fuera sacada de la película el año pasado.

¿Por qué despidieron a Melissa Barrera de Scream?

El año pasado, Melissa Barrera fue despedida de Scream VII luego de que compartiera en sus redes sociales una publicación sobe el conflicto entre Israel y Hamás.

Tras la publicación de la actriz, Spyglass Media, productora de la película, indicó en un comunicado en ese momento que la postura de Barrera sobre el conflicto era antisemita.

“Tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma, incluidas las falsas referencias al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea en discurso de odio”, señaló la productora en un comunicado.

Al poco tiempo, la actriz respondió al comunicado reafirmando su postura. “Tengo una plataforma que me permite el privilegio de ser escuchada, y por eso he tratado de usarla para generar conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a los necesitados”, aseguró en sus redes sociales.

“Continuaré hablando por aquellos que más lo necesitan y continuaré abogando por la paz y la seguridad, por los derechos humanos y la libertad. El silencio no es una opción para mí”, agregó.

Luego de que Barrera fuera sacada del proyecto, se confirmó que Jenna Ortega no regresará a la franquicia de terror Scream debido al calendario de rodaje de la segunda temporada de la serie Merlina, de Netflix.

