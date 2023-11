Courtney Cox reaparece en público tras la muerte de Matthew Perry

Courtney Cox fue vista en Malibu, California, saliendo de una cena el martes 31 de octubre. Esta aparición marca la primera vez que se la ve en público desde la trágica muerte de su compañero de reparto en “Friends”, Matthew Perry, el sábado 28 de octubre. Las fotos la captaron con una expresión solemne mientras subía a su auto junto a su novio Johnny McDaid.

Courtney Cox vestía una camiseta gris mientras ocupaba el asiento del conductor de su automóvil, mostrando un rostro abatido. Johnny McDaid, su novio, estaba en el asiento del pasajero y parecía estar en una conversación con ella.

Es importante destacar la larga historia de Courtney Cox y Matthew Perry como compañeros de reparto en “Friends”. Cox interpretó el papel de Monica Geller, quien se casó con el personaje de Perry, Chandler Bing. Ambos actores formaron parte de las 10 temporadas de la serie y también participaron en el especial de reunión de HBO Max en 2021.

La trágica muerte de Matthew Perry a los 54 años ocurrió aparentemente debido a un incidente en su jacuzzi. Aunque los resultados de toxicología aún están siendo procesados y hay una investigación en curso, la policía informó que no encontraron drogas ilegales en su casa, solo recetas médicas. Las autoridades descubrieron recetas para tratar la ansiedad, la depresión y la EPOC, y las pruebas de fentanilo y metanfetamina dieron negativo, según informó TMZ.

Después del fallecimiento de Matthew, Courtney Cox y sus compañeros de reparto en “Friends”, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, emitieron un comunicado conjunto expresando su luto por la pérdida. En el comunicado, mencionaron la estrecha relación que compartían como más que simples compañeros de reparto y expresaron su profunda tristeza por la muerte de Matthew Perry. También prometieron decir más en el futuro, cuando estuvieran preparados.

La familia de Matthew Perry también emitió un comunicado en el que rindieron homenaje a su ser querido y agradecieron el amor y el apoyo que recibieron de sus fans.

Matthew Perry y el destino de su fortuna

A lo largo de su extensa carrera en el mundo del entretenimiento, Matthew Perry destacó no solo por su icónico papel en “Friends” como Chandler Bing, sino también por su participación en películas como “Fools Rush In,” junto a Salma Hayek, “The Whole Nine Yards,” y “The Ron Clark Story.”

Hasta octubre, las estimaciones de su patrimonio neto indicaban que Matthew Perry tenía una fortuna acumulada de aproximadamente 120 millones de dólares, según el portal especializado Celebrity Net Worth. Una parte significativa de este patrimonio se derivó de su papel en “Friends“, particularmente en las dos últimas temporadas.

Según lo reportado por Us Weekly, en 2002, Perry y sus cinco coprotagonistas, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer y Matt LeBlanc, comenzaron a ganar un millón de dólares por cada episodio de la exitosa serie.

En su libro autobiográfico, “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, Perry reveló que, en ese momento, esa cifra les parecía excesiva y que deseaban que fuera menor. David Schwimmer, en particular, desempeñó un papel clave en las negociaciones, lo que llevó a Perry a bromear diciendo que le debía unos 30 millones de dólares.

Cuando “Friends” llegó a su fin en 2004, el elenco principal logró negociar regalías por las futuras retransmisiones de la serie, como se informó en The U.S. Sun. En 2015, USA Today reveló que cada uno de ellos ganaba alrededor de 20 millones de dólares al año gracias a las repeticiones del programa.

En cuanto a sus herederos, a pesar de su compromiso con Molly Hurwitz, que duró desde 2018 hasta 2021, Matthew Perry falleció a los 54 años sin descendencia. Aunque no se ha hecho público si dejó un testamento, sobreviven sus padres, John Bennett Perry y Suzanne Langford.

