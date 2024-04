En vigor, salario mínimo de $20 dólares la hora para trabajadores de comida rápida en California

A partir de este lunes 1 de abril, entró en vigor el salario mínimo de $20 dólares la hora para la mayoría de los trabajadores de comida rápida en California.

El incremento salarial se obtuvo gracias a una nueva ley que pretende brindar más seguridad financiera a los trabajadores de un sector que históricamente había sido mal pagada, con el riesgo de recortes de personal e incremento en los precios para que los empleadores puedan cumplir con los pagos.

La ley AB 1228, presentada por el asambleísta Chris Holden, fue aprobada por la legislatura de California y firmada por el gobernador Gavin Newsom en septiembre de 2023.

El aumento salarial se otorga no solo porque las más de 500,000 personas que trabajan en restaurantes de comida rápida no son únicamente adolescentes, sino también hay personas adultas que necesitan laborar para mantener a sus familias.

“El aumento de $20 dólares la hora es fantástico. Ojalá esto hubiera llegado antes, porque no habría buscado tantos otros trabajos en otros lugares”, dijo a la cadena KTLA la inmigrante Ingrid Vilorio, cuyo primer trabajo fue en un restaurante McDonald’s en 2019 poco después de que llegó a los Estados Unidos y que actualmente, labora unas 8 horas diarias en Jack in the Box, que combina con otros trabajos.

El Proyecto de Ley AB 1228 contó con el apoyo de la asociación comercial que representa a los dueños de franquicias de comida rápida. Sin embargo, desde su aprobación, muchos propietarios lamentaron el impacto que la ley estaba teniendo en sus negocios, especialmente durante una desaceleración de la economía de California.

Alex Johnson, quien es dueño de 10 restaurantes Auntie Anne’s Pretzels y Cinnabon en el Área de la Bahía, dijo que las ventas tuvieron una desaceleración en 2024, por lo que tuvo que recortar el número de empleados de su oficina y depender de sus padres para que lo ayudaran con el pago de nómina y los recursos humanos.

El aumento salarial aplica a restaurantes de comida rápida que tengan al menos 60 locales en el país. Crédito: Ashley Landis | AP

El incremento salarial de sus trabajadores le representa a Johnson unos $470,000 dólares cada año, por lo que tendrá que incrementar los precios de sus alimentos entre un 5% y un 15%, además de no considerar más contrataciones ni buscar abrir nuevas ubicaciones en California.

“Intento hacer lo correcto con mis empleados. Les pago todo lo que puedo, pero esta ley realmente está afectando duramente nuestras operaciones”, reconoció Johnson.

Incluso, el empresario está considerando las opciones de vender o cerrar sus negocios debido a que el margen de ganancia se ha reducido considerablemente si se tienen en cuenta todos los demás gastos que implican sus tiendas y que también están aumentando.

Durante la última década, California ha duplicado el salario mínimo para la mayoría de los trabajadores a $16 dólares la hora. Durante este tiempo, una preocupación se tenía ante la posibilidad de que algunos de los trabajadores pudieran perder sus empleos a medida del aumento de los gastos de los empleadores.

Sin embargo, los datos demostraron que aumentaron los salarios sin que se registrara un descenso en el empleo, según investigadores de economía laboral.

“Me sorprendió lo poco o lo difícil que fue encontrar efectos de desempleo. En todo caso, encontramos efectos positivos en el empleo“, dijo Michael Reich, profesor de economía laboral en la Universidad de California en Berkeley.

El profesor dijo que, si bien el salario mínimo en todo el estado es de $16 dólares la hora, en muchas de las ciudades más grandes de California tienen sus propias leyes de salario mínimo que establecen tasas más altas. Para muchos restaurantes de comida rápida, esta situación significa que el ajuste a los $20 dólares por hora sería menor.

La aprobación del Proyecto de Ley AB 1228 también establecía un acuerdo entre la industria de la comida rápida y los sindicatos, que peleaban por mejores salarios, beneficios y responsabilidades legales durante casi dos años.

El salario mínimo de $20 dólares la hora aplica a restaurantes que ofrecen servicio de mesa limitado o nulo y que forman parte de cadenas nacionales con al menos 60 establecimientos en el país.

Los restaurantes que operan dentro de un establecimiento de comestibles están exentos, al igual que los restaurantes que producen y venden pan como elemento independiente de su menú.

