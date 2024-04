¿Quién fue el eliminado este lunes 1 de abril de La Casa de los Famosos 4?

Este lunes, Silvia del Valle “La Bronca” se convirtió en la decima eliminada de La Casa de los Famosos 4, reality show que transmite todas las semanas Telemundo.

Esta semana, los nominados eran Ariadna Gutiérrez, Silvia del Valle “La Bronca”, Clovis Nienow, Cristina Porta y Aleska Génesis, quien fue salvada el domingo por Maripily Rivera, quien era la líder de la semana tras haber ganado el pasado martes.

El primer nominado en ser salvado fue el actor mexicano Clovis Nienow. Le siguieron Ariadna Gutiérrez y Cristina Porta, quienes por el momento continuarán en el reality de Telemundo.

Tras la eliminación de “La Bronca”, las quejas en redes sociales no tardaron en parecer. En la publicación en la cuenta de Instagram de Telemundo con la noticia recibió muchas quejas de fanáticos del programa, quienes calificaron la decisión como un “fraude”.

“Hasta cuando la productora protege a Cristina! Sean serios y muestren los datos de la “compañía que registra los votos”, “Otra semana más salvando a Cristina, el público está harto de ella”, “Bueno Telemundo te irá mejor cancelado por fraude”, “Entre Cristina y Maripily me tienen aburrida”, eran algunos de los comentarios en la publicación.

Durante su estancia en el programa, “La Bronca” formó parte del equipo de Fuego e hizo alianzas con varios de los habitantes de la casa.

El eliminado de la semana pasada fue Alfredo Adame, quien tras su salida del reality reveló quería donar los 200 mil dólares del premio si ganaba La Casa de los Famosos 4.

Decepcionado, el actor recordó en una entrevista que pudo hacer algo similar cuando ganó el concurso Soy Famoso, Sácame de Aquí.

“El sueldo completo y el premio lo doné a 250 pelucas para niñas de 7 a 17 años con cáncer”, dijo el actor, quien aseguró que lo única que le dolía de su eliminación de La Casa de los Famosos era no poder repetir el gesto.

“Es algo que me llena de felicidad, les voy a decir una cosa, lo único que me duele de haber sido eliminados de La Casa de los Famosos 4 es no haber podido ganar los 200 mil dólares para regalárselos a ellos y la fundación”, aseguró.

¿Quiénes son los eliminados de La Casa de los Famosos 4 hasta el momento?

En las diez semanas que tiene el reality show han salido 13 de participantes, tres descalificados y diez eliminados. Hasta el momento, los eliminados son:

Christian Estrada

Leslie Gallardo

Fernando Lozada

Thalí García

Mariana González

Gregorio Pernía

Carlos Gómez

Sophie Durand

Daniela Alexis “La Bebeshita”

Robbie Mora

“Guty” García

Alfredo Adame

Silvia del Valle “La Bronca”

