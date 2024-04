Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de abril de 2024

Piscis

Te llegan nuevas propuestas laborales que podrían dejarte grandes ganancias. Cuídate mucho lo que piensas pues podrías dudar de la fidelidad de la persona amada, no hagas caso a comentarios mal intencionados ni caigas en los juegos de otras personas, recuerda que hay que ver para creer, así que no permitas que te mal influencien otras personas. Días de estrés y de pensamientos negativos, recuerda que solemos atraer lo que pensamos y visualizamos, cambia esa forma de ver la vida. Te has caído muchas veces pero eres bien fuerte para salir a flote y continuar, sin duda alguna tu tontera cada día queda en el pasado. Aprende a darte más valor y no quedarte con ganas de nada que no es tiempo de perder más tú tiempo. Entre más temas a volver a enamorarte menos posibilidades tendrás de conocer a la persona correcta para ti, el amor es bien simple pero tú te lo complicas demasiado, ten presente que cada persona que pase a tu vida te dejará un aprendizaje, algunas se irán y te costará mucho aceptarlo, pero en la medida que el tiempo cure tus heridas sabrás lo bueno que te dejó y lo que aprendiste. Días andarás muy bien y otros te sentirás super mal, recuerda que la vida es corta no vale la pena lamentarse por cosas que ya no tienen solución o simplemente no pueden continuar.

Acuario

Te empezará a gustar mucho una amistad, ten cuidado no te ilusiones tan rápido que puedes salir afectad@ y bien enamorad@. Cuídate de enemigos disfrazados de amigos porque cuando menos te lo esperes te darán una puñalada en la espalda. Cuida más tus apariencias hacia las personas que te interesan pues podrías dejar mucho que desear si sigues tratando de ser algo que no eres. Busca la manera de arreglar problemas que quedaron pendientes en tu pasado para que no te afecten más tu presente, si te quedaste con cosas que no pudiste decir en su momento a esas personas escríbeles y quema esa carta. Ten cuidado con infecciones en la garganta podrían complicarse mucho. En estos días hay muchas posibilidades de reencuentro con amistades que tenías mucho de no ver, recordarán momentos muy perros. No claves tanto en tu trabajo, tienes suficiente tiempo para terminar y hacer las cosas bien hechas, el problema es que siempre dejas todo para el último momento, te gusta trabajar bajo presión. Una situación que sucederá en estos días te hará entender como la regaste y tendrás que asumir las consecuencias. No te dejes caer, porque eres muy de tirarte pa que te levanten y te consuelen, defiende tus opiniones y puntos de vista, no dejes que te mangoneen, que nadie decida por ti, debes de tener bien presente que es mejor quedar como un o una hija de la china a que te vean con cara de mosca muerta o menso.

Capricornio

Recuerda que eres de los signos más envidiados pues sueles conseguir siempre lo que te propones. Si una vez caíste hoy te estás levantando con el doble de fuerza, utiliza esa energía para lograr tus planes y metas, no des pasos sin huaraches. En caso de estar soltero o soltera sentirás la necesidad de buscar ya algo estable. Amores de una noche se podrían presentar en los próximos días. Aprende a no ver la vida de color de rosa o te llevaras grandes sorpresas sin darte cuenta. Recuerda que todo tiene un por qué, los errores del pasado se pagan muy caros, cuida cada golpe y piedra que tires pues tarde o temprano regresará a ti. Aguas con las visitas en casa estarás envuelto en malas energías porque hay envidias de por medio, cuídate del orgullo, puede destruir una amistad de hace mucho tiempo. Te esperan momentos gratos en el terreno familiar, aprende a valorar más lo que tienes en casa pues algunas veces das más importancia a otras personas que a tu propia familia. Debes aprender a no confiar en quien solo te busca cuando te necesita, envíalos a la china por paquetería no vale la pena perder su tiempo con alguien que no te valora. Eres de buenos sentimientos y noble, te enamoras bien fácil pues no buscas la gran cosa en tus parejas, solo necesitas un poco de cariño y atención para sentirte querid@ o amad@. Valórate más y aprende a no dar todo pues puedes quedarte sin nada al punto de sufrir engaños y traiciones a futuro. Ten más cuidado con lo que comes pues infecciones estomacales se harán presentes.

Sagitario

No permitas que te vean de rodillas, si mendigas cariño te expones a que hagan de ti lo que les de su gana, no tienes necesidad de rogarle a nadie pues puedes tener a quien quieras si te lo propones siempre y cuando no pongas en riesgo tu integridad como persona. Grandes movimientos en el terreno de acuerdos, documentos, etc. Pon en claro lo que quieres y hacia donde te diriges, no pierdas más tu tiempo, es hora de recargar las pilas y lograr tus metas. Descubrirás que tu ex pareja te mintió o engañó muchas veces y tu ni cuenta te distes, no vale la pena seguir lamentándose por algo que ya fue y paso. Cuídate de 2 amistades, andan hablando de ti y quieren perjudicarte. Aprende a desconfiar más de las personas pues a veces confías tanto que por eso te duele demasiado cuando descubres sus mentiras. Tienes mucho miedo de enamorarte pues en el pasado te hicieron la vida de cuadritos, ten presente que las oportunidades no esperan, date tiempo para ti y para ser feliz, si te equivocas al menos te habrá dejado algún aprendizaje. Se avecinan grandes cambios en tu vida, entras en un ciclo muy perro en el cual lograrás grandes metas, confía más en ti y no permitas que las malas vibras de otras personas no te dejen avanzar, recuerda que en la medida que trabajes y te partas el lomo en lograr tus sueños será en la medida que los conseguirás.

Escorpio

No temas a conocer a nuevas personas y al surgimiento de nuevos cambios pues ahí radica la base para que cambien muchas situaciones que se habían quedado inmóviles. Posibilidades de crecimiento personal se aproximan, necesitas estar bien en tu interior para que dichas situaciones se muestren de manera positivas. A veces das más de lo que debes y por esa razón es porque sales bien lastimado o lastimada, no des todo en el primer momento recuerda que en el amor debe de haber reciprocidad y sino recibes en la medida que ofreces algo está mal. Cuídate mucho de lo que le platicas a tus amistades pues andarán de lengua suelta y pueden meterte en camisa de once varas. Tu humor cambiará mucho en estos días y podrías lastimar sin darte cuenta a una persona que es muy importante para ti. Recuerda de dónde vienes, no pierdas el piso por nadie que no vale la pena hacerlo. Amistades se van otras regresan pero solo quien de verdad te valore permanecerá aún después de las tormentas o de la crisis que se pudiera presentar. Cuida mucho tu espalda pues te enterarás que han estado hablando mal de ti en los últimos tiempos. Cuida más a tu familia y no la descuides por quien no importa y no vale la pena.

Libra

Hay días en que no te dan ganas de continuar, te enfrentas con grandes problemas existenciales los cuales te afecta demasiado. Empezarás a madurar muy pronto pues estás en una etapa en que tu bienestar es lo más importante, date tiempo para ti, no trates de resolverles la vida a las demás personas sino has podido resolver la tuya. Recuerda quién eres y de dónde vienes, no te pierdas ya en tu camino y ve taras tus necesidades. Ten cuidado con creer en la primera impresión que te dan las personas, necesitas conocerlas más, a veces te juegan el dedo en la boca pues no te muestran su verdadera cara, es ahí donde aparecen las decepciones. Ten cuidado con accidentes o caídas y golpes porque estarán a la orden del y podrías terminar en el hospital. Te decepcionarás de una persona, todas esas cosas que pensabas de él o ella resultarán ciertas y te dolerá en el alma. No temas a cambios y nuevas oportunidades, amores del pasado regresa con más fuerza posibilidades de revivir la llama del amor, no te entregues por completo nuevamente, mantén siempre la guardia para evitar que te hagan daño y puedas volver a salir lastimado o lastimada.

Virgo

La vida te compensará de cosas maravillosas y te devolverá lo que antes no te dio. Suelta el pasado que te lastima y hace daño y no permitas que siga estando en tu presente. Pon atención a tus sueños pues te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte y dónde debes de crecer. Ten mucho cuidado con la manera en que te expresas de una amistad pues podrías cometer una indiscreción y lastimar a una persona que es muy importante para ti. Cambios de última hora sobre viaje o salida con amistades. Ten cuidado con ciertas personas que te rodean pues podrían meterte en problemas debido a chismes o envidias, estarás saturado de información que podría dañarte o hacerte sentir de lo peor. Vienen días de gran evolución y maduración, aprende a quedarte con eso que te haga crecer como persona y ser humano. Tu fortaleza se preparará para este mes que está entrando el cual estará cargado de dos amores muy buenos que te enseñarán grandes cosas, uno de ellos llegará por parte de una amistad y el otro mediante una red social. Cada día será una nueva oportunidad de corregir tus errores y mejorar en esos aspectos negativos que te han truncado tu existencia. Un familiar necesitará mucho de tu ayuda y apoyo, date la oportunidad de ayudarlos.

Leo

Cuida tu cuerpo que podrías enfrentar problemas muy fuertes de salud. Pon en claro hacia donde te diriges y qué estás haciendo para cumplir tus metas y sueños. Momento de poner las cosas en claro con una persona, no te hagas ideas absurdas ni piensas tan negativamente. Cuida todo lo que salga y emerja de tu boca pues ahí está la clave para que no la sigas cajetando. Te viene un cambio en el área de los negocios, mejorarás un chorro pero debes no gastar en nada que no necesites. No te detengas en nada, que ya nada te afecte ni te haga daño, tienes el poder en ti y lograrás cuanto te propongas si sabes utilizar tu tiempo y energía en lo que quieres y deseas. Hay mucha suerte en juegos de azar pero ponte las pilas y no inviertas demás. Amistad sale con su domingo siete, ya es ganancia pues pensaban que se quedaría a vestir santos. Podrías enterarte de chisme nada agradable, ni te estreses recuerda que por algo pasan las cosas, te va servir para darte cuenta de unas verdades que ya sabías pero no querías aceptar. Ya no temas a cambios y materializa cada una de tus sueños o metas, estas en la mejor etapa que todo rinda frutos, te viene un dinerito extra que te va caer de lo mejor, aprende a no mal gastarlo y aprovecharlo de la mejor manera.

Cancer

Si tienes pareja es momento de dar el siguiente paso, no dejen que la relación se vuelva costumbre. Oportunidad de mejorar en aspectos del área sentimental pero tienes que ser muy inteligente para no cometer los mismos errores, recuerda que eres muy de encariñarte con la piedra. La vida no es justa para nadie así que trata de no quejarte tanto de ella pues no sabes en qué momento te encontrarás con grandes sorpresas. Días de mucha luz y entrega, no desaproveches las oportunidades que tienes y se te presentan, recuerda que muchas veces no volverán a presentarse. Grandes cambios se avecinan a tu vida, entre ellos un compromiso o formalidad de algo, si tienes pareja podrían dar un paso muy importante, o le aflojas o te comprometes. Siempre sufriendo, siempre en el suelo pero estás hecho de hierro y sabes de qué manera levantarte con más fuerza. Algunas veces eres muy infiel inclusive contigo pues no sabes ni lo que quieres en tu vida y por eso vienen las equivocaciones. Todo lo que deseas y pasa por tu cabeza podría cumplirse cuando menos lo esperas pero para eso necesitas levantarte de tu cabeza e ir por eso que te hace sentir feliz y pleno. Es momento que visualices el escenario que quieres para tu futuro pues si pasa por tu mente las fuerzas del universos y tu empeño podrían lograr que en corto plazo se materialicen.

Géminis

La vida premiará tu gran valor y te devolverá a manos llenas lo que te ha debido todo este tiempo. No te compliques los días con una persona que ni está, solo aparece cuando requiere algo de ti y mientras ni sus luces, dale la importancia a las personas que en realidad merecen y no te desvivas por quien no vale la pena. Deja de hacer caso a chismes y cree en lo que tu corazón te dicte sino puedes con eso que caso tiene seguir ahí con esa persona? Familiar hablará mal de ti y podría poner en duda tu reputación y honorabilidad. No permitas que nuevos cambios en tu trabajo o en tu círculo de amistades te afecte tus días, date la oportunidad de enfrentar lo que venga. Si tu pareja se torna exigente con una manera de actuar tuya o de comportarte ponle un alto, recuerda que cuando te conoció ya traías esa esencia que no te cambie, bastante te costo aceptarte. Tu carácter de la fregada que te cargas podría hacerte cometer grandes errores, llévate las cosas tranquilamente y no tomes decisiones a la ligera. Un viaje se comenzará a planear antes de lo que te imaginas. Viene un viaje o sabrás de familia lejana, te sentirás muy feliz. A veces eres muy noble y eso ocasiona que muchas personas abusen de eso llegando al punto de jugar con tus sentimientos.

Tauro

Deja de pensar en quien ni te piensa, ni te valora ni te menciona, ponte las pilas y centra tus energías en valorarte, quererte y amarte más. Problemas con una persona de tu pasado que regresa nomas a joders. Hay una persona que está interesada en ti pero tú ni en cuenta, prefieres quedarte con la miércoles que con quien de verdad vale la pena. Es posible que la vida te ponga en una situación compleja la cual te haga ver la verdadera cara de muchas de las personas que te rodean, ya deja de mendigar atención y cariño de gente tonta que solo busca sacarte de tu circulo de armonía y llenarte de conflictos la existencia. Vienen días de mucha confusión pero tu mente se comenzará aclarar con los hechos que sucederán a tu alrededor. En el amor mejorarás muchísimo pero debes aprender a confiar más en las personas que tienes contigo. Si tienes pareja es posible que sientas celos por parte de una de tus amistades, date la oportunidad de explicar lo que pasa antes de cometer graves errores. Momentos importantes se aproximan a tu vida, grandes cambios y posibilidades de crecimiento en el área de los trabajos, una noticia que esperas ansioso o ansiosa llegará en cualquier momento pero no te desesperes, si no es lo que esperas ten paciencia que lo mejor llegará en el tiempo indicado.

Aries

Ya no te permitas caer por nadie ni des pie a equivocaciones, perdonar una y otra vez a quien se la vive engañando crea solo un vicio del cual jamás lograrás salir. Te viene una visita inesperada y te enteras de chisme de una amistad que te dejará sacado o sacada de onda. Perdidas de objetos o dineros, ten más cuidado ahí. Andarás estresado en el área laboral hay una noticia que esperas y que nomas no se ha concretado de la manera que quisieras, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no comas ansias que tendrás lo que quieren en el mejor momento y más si te ha costado luchar por eso. No dejes de luchar por tus metas, algunas veces te desesperas que las cosas no te salgan bien a la primera pero ten presente que la constancia es la base para lograr lo que te propongas. Recuerda quien eres y hacia dónde vas, no te pierdas en el camino al conseguir lo que quieres y deseas, grandes amores se presentarán pero sabrás elegir con base en tu corazón y no en tu cabeza. Si una persona no quiso apostar y dar todo por ti no te agüites, quien tiene que estar en tu vida estará por las buenas y sin necesidad de mendigar y quien no que siga su camino y no estorbe en la entrada.