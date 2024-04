A Uriel Antuna, delantero de Cruz Azul, no le gusta que lo llamen “El Brujo”

Para el delantero de Cruz Azul, Uriel Antuna, el hecho de lidiar con el apodo del “Brujo” ha sido algo como dormir con el enemigo, pues recientemente en sus redes sociales aseguró que nunca le ha gustado este apelativo con el cual fue “bautizado” en su época en el equipo LA Galaxy, hace alrededor de cinco años, pero que poco a poco ha aprendido a sobrellevar la forma como los aficionados de Cruz Azul lo identifican.

Lo anterior salió a colación de nueva cuenta en una publicación en la red social TikTok, en donde reveló claramente que: “Ya no me gusta ese apodo, porque a final de cuentas, pues todos sabemos que un Brujo es un hechicero, pero a final de cuentas hay cosas que no puedo cambiar y a fin de cuentas, respeto la forma como quieran llamarme”

Antuna AL RESCATE 🔥



Uriel aparece para marcar su doblete y poner el 2-1 para Cruz Azul 🚂apenas minutos después de que Rayados empatara el partido en el Azul 🏟️



📹@chavacid13#SabadoFutbolero pic.twitter.com/IiNEZGB3CT — TUDN USA (@TUDNUSA) April 7, 2024

En el fútbol mexicano hay apodos que han dejado huella y que la gente se identifica de inmediato con ellos. Han ido desde el “Gato” o “Superman” como se le conoció al argentino Miguel Marín de Cruz Azul, el “Confesor” a Miguel Ángel Cornero, también de América, hasta el “Snoopy” Ricardo Pérez de Chivas, “Astro boy” Ricardo Chavarín del Atlas, el “Harapos” como se le conoció a Alfredo Morales del Zacatepec, el “More” a Juan Carlos Mosqueda del América, el “Brody” a Jorge Campos de Pumas, entre muchos más.

Pero lo cierto es que a diferencia de la década de los 60, 70 y 80 s, en que los comentaristas como Fernando Marcos, Fernando Luengas y Ángel Fernández, este el más prolífico de todos, poco a poco se fue perdiendo esa chispa y ahora, salvo Enrique “Bermúdez” de la Serna, mejor conocido como el “Perro” o Christian Martinolli, el resto ha dejado de lado ese tipo de apelativos para identificar a los jugadores.

Lo cierto es que Antuna más allá de la incomodidad con la cual ha tenido que batallar todos estos cinco años, no ha sido impedimento para ir creciendo en su rendimiento futbolístico, como actualmente en el torneo Clausura 2024, en donde se encuentra ubicado como sub líder de goleo con siete anotaciones, apenas una detrás del venezolano Salomón Rondón que encabeza a los romperredes del actual torneo con ocho anotaciones.

Pero no solo en el goleo se ha significado Uriel Antuna por su peso específico en el terreno de juego dentro del esquema táctico del técnico argentino Martín Anselmi, donde al igual que el colombiano Kevin Mier, los argentinos Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi y Lorenzo Faravelli, así como Carlos Rodríguez, son los jugadores con más partidos disputados en el cuadro cementero con 14 encuentros en donde suma 1193 minutos.

Es decir, que para Antuna el Clausura 2024 ha sido el de su confirmación y ha dejado atrás todas esas versiones de indisciplina que le costaron su salida de las Chivas de Guadalajara.

Identificado con los aficionados











El delantero Uriel Antuna al finalizar el juego vs. Monterrey dedicó momentos de alegría a un pequeño aficionado al obsequiarle su playera. Foto: Etzel Espinosa/Imago7

Pero la labor de Uriel Antuna no solo se suscribe al terreno de juego, sino que en el entorno de la golpeada afición de Cruz Azul, su trato y relación con los seguidores ha ido más allá, tratando de hacer obras sociales o identificarse con seguidores con algunos problemas de salud como el pasado sábado al finalizar el juego vs. Monterrey, en donde regaló su playera a un pequeño seguidor que está batallando con problemas de cáncer.

Así, deteniéndose al salir de las instalaciones para dar autógrafos y tomarse fotos con los aficionados de la Máquina, en las instalaciones de La Noria o en otras plazas, le han permitido irse ganando el reconocimiento de los mismos.

TREMENDO MOMENTO de Uriel Antuna 🤩🚂



No solo le dio el triunfo a Cruz Azul ante Rayados con su doblete ⚽️⚽️: al término del juego se acercó a la tribuna para regalar su playera a un pequeño gran fanático cementero 👏



📹 @chavacid13 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/rGzmTQ3ztD — TUDN USA (@TUDNUSA) April 7, 2024

