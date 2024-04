Ryan García asegura que no se arrepiente de nada de lo que dijo o hizo antes de su pelea con Haney

Ryan García aseguró que no está arrepentido de nada de las cosas que dijo o hizo antes de su esperada pelea con Devin Haney el 20 de abril en Nueva York, donde buscará arrebatarle el título de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En un entrenamiento abierto para los medios realizado en Dallas, Texas, García expresó que las personas solo necesitan ver que todo el trabajo duro que ha estado realizando en el gimnasio para demostrar que está listo para patearle el trasero a Haney y convertirse en campeón.

“Las interpretaciones de otras personas dependen de ellas. Sé que estoy entrenando duro. Me siento genial, me veo bien en el gimnasio, la gente solo necesita mirar los hechos. No me arrepiento de nada de lo que dije o hice antes de esta pelea. Estoy listo para patear traseros el 20 de abril. Sé que puedo decir mucho, pero sé que necesito demostrarlo”, declaró.

Ryan García prometió concentrarse en el gimnasio después de admitir que se drogaba y bebía. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Desde la conferencia de prensa en Nueva York el comportamiento de Ryan García ha sido errático. Días después de ese evento, King Ry admitió que estaba drogado en una transmisión en vivo y que fumaba marihuana y bebía como cualquiera, lo que generó un gran revuelo en sus redes sociales.

En un principio se pensó que era una táctica publicitaria para promocionar la pelea con Devin Haney, pero sus fanáticos, expertos en el deporte y exesposa Drea Celin han mostrado preocupación por la salud mental del californiano, quien admitió que 99% de las cosas que hace es troleo.

Debido a las recientes polémicas del peleador californiano, su pelea con Haney estaba pendiendo de un hilo y muchos creen que no subirá al ring, pero Ryan García prometió en redes sociales que se concentraría plenamente en el gimnasio en estas últimas semanas de entrenamiento porque se toma en serio el duelo con el campeón estadounidense.

Según el propio King Ry, la Comisión de Nueva York quiere someterlo a una evaluación mental por su comportamiento errático en las redes sociales para dejarlo pelear por el título de peso ligero del CMB el 20 de abril. Esto no lo tomó muy bien el californiano porque vulnera su derecho a la libertad de expresión y amenazó con demandarlos.

Devin Haney está seguro de que defenderá con éxito su título del CMB ante Ryan García. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

