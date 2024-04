Margot Robbie prepara una película basada en el juego de mesa Monopoly

Margot Robbie tiene varios proyectos entre manos. La actriz y productora se encargará de producir con su compañía LuckyChap una película basada en el juego de mesa Monopoly.

De acuerdo con Deadline, Lionsgate y Hasbro llegaron a un acuerdo con LuckyChap para producir una película inspirada en clásico juego de mesa.

La noticia se anunció el miércoles durante la presentación de Lionsgate en la CinemaCon en Las Vegas.

“Monopoly es una propiedad superior, un juego de palabras totalmente intencionado. Como todas las mejores IP, este juego ha resonado en todo el mundo durante generaciones y estamos muy emocionados de darle vida a este juego junto con los maravillosos equipos involucrados en Lionsgate y Hasbro”, indica LuckyChap en un comunicado enviado a Deadline.

Hasta el momento, no se sabe quién dirigirá el proyecto ni quienes actuarán en la cinta.

Monopoly es la marca de juegos de mesa más popular del mundo, con presencia en más de 100 países y con casi 500 millones de copias vendidas desde 1935.

La adaptación de Monopoly se suma a la del videojuego Los Sims, ambas a cargo de LuckyChap, responsable de Barbie, la película más taquillera de 2023.

En marzo, The Hollywood Reporter anunció que LuckyChap, propiedad de Robbie, será la encargada de llevar la historia del videojuego Los Sims a la pantalla grande.

Para la realización de la película de Los Sims, la productora se asociará con Vertigo Entertainment y Electronic Arts, compañía desarrolladora del juego original.

Kate Herron será la encargada de dirigir la película, mientras que Briony Redman coesbribirá el guion del proyecto con ella.

Breve descanso de las pantallas

Las noticias llegan después de que Margot Robbie anunciara que se tomaría un receso indefinido después de su trabajo en Barbie.

En una entrevista con Deadline, Robbie indicó que era momento de dar un paso atrás y permitir que el público respire. “Probablemente todo el mundo esté harto de verme. Quizá debería desaparecer de las pantallas por un tiempo”, dijo.

La pausa a la que se refería Robbie no se traducirá en unas simples vacaciones, sino en un enfoque renovado hacia otras facetas de su vida, especialmente la producción.

En la entrevista, la actriz aseguró que planea dedicarse a proyectos de producción y, eventualmente, explorar el mundo de la dirección.

“Quiero dirigir. He sentido que quería dirigir durante los últimos siete años. Pero siempre lo he visto como un privilegio, no como un derecho. He estado trabajando lentamente hacia el sentimiento de que me he ganado el derecho a dirigir, y siento que me estoy acercando a ese sentimiento ahora”, indicó.

