Mariah Carey inició su nueva residencia en Las Vegas

Mariah Carey volvió a Las Vegas. Esta semana, la cantante estadounidense inició su tercera residencia en con su espectáculo The Celebration of Mimi Live en el Dolby Live en el hotel casino Park MGM.

Este jueves, la intérprete de “All I Want for Christmas Is You” ofreció el primer show de su residencia en Las Vegas con la que celebra el aniversario 19 de su álbum The Emancipation of Mimi.

De acuerdo con People, en hora y media, Carey recorrió temas clásicos de su carrera como “Vision of Love”, “Emotion”, “Hero” y “Always Be My Baby”.

Tras el primer show, la cantante compartió varias fotos en su cuenta de Insagram, en la que se puede ver varios de los trajes que lució en su primer show. Según People, la diva se hizo siete cambios de vestuario y lució tres peinados diferentes.

En febrero, Mariah Carey anunció su residencia en La Vegas para celebrar sus 30 años de carrera artística. En ese momento, la cantante había anunciado shows del 12 al 27 de abril; sin embargo, recientemente agregó nuevas fechas.

La cantante agregó shows del 26 al 31 de julio y del 2 al 10 de agosto.

Esta no es la primera residencia de la cantante en Las Vegas. En 2015, Mariah se presentó en Las Vegas para promocionar su recopilación de éxitos #1 To Infinity y en 2018 para celebrar el aniversario de Butterfly.

Nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll

En febrero, se anunciaron los artistas nominados para ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll, entre ellos figuraba el nombre de Mariah Carey.

Mariah Carey está nominada junto a figuras como Cher, Sinead O’Connor, Oasis, Lenny Kravitz, entre muchos otros.

El anuncio de los artistas escogidos para ser inmortalizados en el Salón de la Fama del Rock se conocerá este mes.

En ese momento, la cantante compartió la noticia en sus redes sociales y aseguró que lo que realmente la entusiasmaba era estar postulada junto a artistas que admira.

“Más que emocionada y entusiasmada de estar entre estos legendarios nominados para la incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll de este año. ¡Felicitaciones a todos!”, escribió.

Lenny Kravitz comentó la publicación de Carey con un bonito mensaje de felicitación. “¡Felicidades! Hemos llegado muy lejos. Es un honor compartir otra experiencia contigo”, escribió el cantante.

La nominación de Carey también generó críticas.

En ese momento, Liam Gallagher indicó que las nominaciones de artistas de otros géneros opacan los logros de los músicos de rock. Sin embargo, el músico se refirió a la presencia de una artista en particular: Mariah Carey.

“Por mucho que me guste Mariah Carey y todo eso, sólo quiero decir: hazme un favor y jodete”, dijo Liam Gallagher.

El fundador de Oasis indicó que la nominación de Carey al Salón de la Fama del Rock & Roll no tiene sentido y la comparó con el caso hipotético de que a él los postularan en premios de rap.

“Es como meterme en el salón de la fama del rap, y no quiero formar parte de algo tan mentalmente perturbado. Además, he hecho más por el rock’n’roll que la mitad de los payasos de ese foro, así que todo esto es una estupidez”, aseguró a The Times.

