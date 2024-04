Hannah Gutiérrez Reed, armera de Rust, fue sentenciada a 18 meses de prisión

Hannah Gutiérrez Reed, armera de Rust, fue sentenciada la pena máxima de 18 meses de prisión por el cargo de homicidio involuntario por el tiroteo accidental que provocó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

De acuerdo con Variety, al momento de la sentencia, la jueza Mary Marlowe Sommer dijo que Gutiérrez Reed no había mostrado ningún remordimiento durante su proceso.

“Usted fue la único que convirtió un arma segura en un arma letal”, dijo la jueza. “Si no fuera por usted, la señora Hutchins estaría viva, un marido tendría su pareja y un niño tendría su madre”, agregó.

Antes de dictar la sentencia, Marlowe Sommer escucho las declaraciones de amigos y familiares de Hutchins, las de su agente y las del director de la película, Joel Souza, quien también fue impactado en el hombro por la bala que mató a la directora de fotografía.

La madre de Hutchins, Olga Solovey, y su hermana, Svetlana Zemko, se dirigieron al tribunal a través de un video que enviaron desde Ucrania, donde residen.

“El día de su muerte arruinó toda mi vida”, dijo Solovey en ucraniano. “Es desgarrador ver crecer a su hijo sin su madre”, aseguró.

Souza, director de Rust, habló sobre el profundo dolor que generó la muerte de Halyna Hutchins. “Lo que quiero simplemente no es posible. Quiero que nada de esto pase nunca, que todos estén bien, que no se destruyan vidas”, afirmó. “En un momento el mundo tuvo sentido. Al momento siguiente no fue así, y todavía no es así, y no sé si volverá a ser así”, lamentó.

Gutiérrez Reed, quien estaba detenida desde el 6 de marzo en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Santa Fe, aseguró en su declaración que sentió mucho dolor por la familia de Hutchins y señaló que estaba triste por la manera en la que los medios han tratado la situación.

“Estoy triste por la forma en que los medios sensacionalizaron nuestra traumática tragedia y me retrataron como un completo monstruo”, dijo la armera antes de solicitar libertad condicional.

“Cuando asumí Rust, era joven e ingenua, pero me tomé mi trabajo tan en serio como sabía”, dijo. “A pesar de no tener el tiempo, los recursos y el personal adecuados, cuando las cosas se pusieron difíciles simplemente hice lo mejor que pude para manejarlas… Les ruego que no me den más tiempo. El jurado me encontró en parte culpable de esta espantosa tragedia. Pero eso no me convierte en un monstruo. Eso me hace humano”, pidió.

En marzo, Hannah Gutiérrez Reed fue declarada culpable de homicidio involuntario por el tiroteo accidental durante el rodaje de Rust.

Halyna Hutchins falleció el 20 de octubre de 2021 durante unas filmaciones de”Rust” en Santa Fe, Nuevo México, tras recibir el impacto de una bala que salió de un revólver empuñado por el actor Alec Baldwin y que fue cargado por Gutierrez-Reed.

Alec Baldwin continuará su proceso judicial derivado del mismo incidente

Tras el veredicto de culpabilidad de Hannah Gutiérrez-Reed, el siguiente paso en el caso penal es el juicio de Alec Baldwin por homicidio involuntario programado para el próximo 9 de julio.

Recientemente, un juez de de Santa Fe, Nuevo México, dictaminó que el juicio de Alec Baldwin por homicidio involuntario comenzará el 9 de julio, día en que se seleccionará al jurado, de acuerdo con Variety.

El testimonio de Baldwin comenzará el 10 de julio. Se espera que el juicio dure ocho días, por lo que terminará el 19 de julio.

La confirmación de la fecha de juicio del actor estadounidense, de 65 años de edad, ocurre poco después de que la revista People informó que Baldwin debía comparecer ante el tribunal de Nuevo México el 6 de agosto.

De ser declarado culpable, Baldwin también podría enfrentar 18 meses de prisión.

En enero, cuando se cumplió un año de la primera acusación de homicidio involuntario por el tiroteo accidental durante el rodaje de Rust, Alec Baldwin volvió a ser acusado de homicidio involuntario.

En abril de 2023, Baldwin había sido absuelto de los cargos de homicidio involuntario y se había anunciado que se retomaría el rodaje de Rust; sin embargo, en octubre, los fiscales especiales del caso anunciaron que iban a pedir a un Gran Jurado que considerara si el intérprete debía volver a ser imputado penalmente por lo sucedido.

