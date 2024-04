IRS: personas que califiquen recibirán hasta $3,080 dólares en los próximos días

¡Buenas noticias contribuyentes! Los depósitos directos del IRS de este año son más altos que los de 2023 y muchas personas recibirán un pago de hasta $3,088 dólares, si son elegibles, luego de presentar su declaración de este año. Como sabemos el 15 de abril fue el último día para reclamar el pago directo de reembolso de impuestos y dado que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) mandará su dinero a los destinatarios elegibles en menos de 21 días, faltan aproximadamente 17 días para cobrar los pagos de reembolso de impuestos.

Si necesitas saber dónde se encuentra tu reembolso de impuestos, puedes revisar la herramienta sin costo ‘Where’s My Refund’ del IRS la cual te mostrará en qué etapa o estatus se encuentra. Sigue leyendo para conocer quiénes califican depósito directo del IRS de más de $3000 dólares y que recibirán en los próximos días.

¿Quién podría recibir un depósito directo del IRS por $3,088 dólares en 17 días o menos?

Si presentaste tu declaración de impuestos antes del 15 de abril, eres de las personas que podría obtener su reembolso de impuestos en menos de 17 días. Los pagos promedio tienen un monto de alrededor de $3,088 dólares, pero cada contribuyente tiene derecho a una cantidad diferente.

Algunos destinatarios pueden recibir pagos promedio tan grandes por parte del IRS ya que obtienen deducciones, mientras que otros podrían esperar más de 17 días porque cometieron errores al completar sus declaración y la revisión de estas puede retrasar los pagos.

¿Cuál es el monto promedio de reembolso de impuestos?

Los depósitos directos suelen ser pagos más altos que los montos promedios de reembolso. De hecho, el monto promedio de reembolso de impuestos es de $3,011 dólares, de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos (IRS) con los datos acumulados hasta el 5 de abril.

Y aunque los montos promedio de los reembolsos son más altos que en 2023, los depósitos directos continúan estando ligeramente más arriba que los reembolsos promedio. De acuerdo al IRS, el reembolso promedio es aproximadamente 4.6% más alto. El Servicio de Impuestos Internos afirma que han gastado $195.901 millones de dólares en pagos de depósito directo y el importe total reembolsado asciende a $201.117 millones de dólares.

Si no has presentado tu declaración de impuestos del año fiscal 2023, es posible que ya tengas que enfrentar sanciones con el IRS. No lo pospongas, paga tus impuestos y presenta tu declaración lo antes posible.

Sigue leyendo:

– Crédito Tributario por Hijo: estas son las personas que pueden solicitarlo

– Evita estos errores: Declaraciones de impuestos que pueden costarte caro

– ¿Los jubilados del Seguro Social también deberían presentar su declaración?