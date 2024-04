Eiza González reveló por qué le gustó no grabar una escena de romance con Henry Cavill en su nueva película

Eiza González y Henry Cavill protagonizan el filme Ministry of Ungentlemanly Warfare, de Guy Ritchie, sobre un grupo de espías británicos durante la Segunda Guerra Mundial basada en el libro de Damien Lewis.

En la historia los personajes principales, los que interpretan González y Cavill, tienen un romance y se casan; sin embargo, la película no retrata ese aspecto. Al final, antes de los créditos, hay una breve explicación en la que se anuncia que la agente de inteligencia Marjorie Stewart y el líder del equipo Gus March-Phillipps contraerían nupcias.

Esta omisión lejos de molestar a Eiza González le encantó. En una entrevista con Entertainment Weekly, la actriz compartió su opinión sobre este ángulo de la historia.

“Eso me encanta. Creo que es una visión única. Vemos estas películas y el romance es una parte muy importante de ellas, y no me malinterpreten, me encanta el romance y me encanta verlo. No hay nada más mágico que ver ese momento de James Bond donde es tan sexy. Pero realmente me gusta que cada personaje se centrara únicamente en sus capacidades, sus talentos, su trabajo y su ingenio. Nada lo distrajo de la misión”, dijo González.

Ministry of Ungentlemanly Warfare, basada en una historia real, se centra en una organización secreta formada por Winston que recluta agentes con habilidades especiales para acabar con las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Sobre su personaje, la agente de inteligencia Marjorie Stewart, González considera que es raro ver a personajes femeninos en un elenco mayoritariamente masculino sin tener un vinculo emocional con alguno.

“Pensé que era fascinante. Fue realmente genial y único, y creo que es bastante contemporáneo que (Ritchie) diga: ‘No es necesario’”, dijo.

“Eso es solo una consecuencia que no tuvo nada que ver con quién es ella o quién es él. No tiene relación con la misión, y es genial que se enamoraran, pero eso no hace ninguna diferencia en la historia ni hace que la historia avance de una manera importante, así que dije: ‘Genial, no lo abordemos’”, agregó.

Aunque no es algo relevante para la historia, a Eiza González le alegra que el público pueda conocer conexión de Stewart y March-Phillips. “Me encanta porque es un pequeño guiño bastante romántico al final, cuando ves que realmente se enamoraron”, dijo la actriz.

Sobre si le gustaría hacer una secuela de la historia en el que se aborde la relación y el trágico final de Stewart y March-Phillips. “Me encantaría una secuela”, dice González. “Me encantaría que la gente fuera a verla al cine y la apoyara. Es una de mis películas favoritas en las que he participado y creo que es una de las mejores películas de Guy”, aseguró.

Lucha en Hollywood

En marzo, Eiza González contó en una entrevista con la revista InStyle los problemas a los que se enfrentó al comenzar su carrera en Hollywood.

“Recuerdo que me dijeron en tantos proyectos: ‘Ella es demasiado bonita para el papel’. ‘Es demasiado hot para el papel’. Entonces yo les diría: ‘¿Qué es Margot Robbie?’ ¡Es la mujer más bella y sexy que he visto en mi vida!”, dijo.

Las declaraciones de la actriz generaron crítica en redes sociales, por lo que tuvo que aclarar a través de su cuenta de X lo que dijo.

“Es triste. Nunca dije que fuera demasiado sexy y que no consiguiera papeles. Estaba haciendo una observación sobre lo que ha sido un estereotipo latino durante años en nuestra industria, y que lentamente éste se ha ido desmantelando, y que palabras como ‘hot’ se le adjudican a una mujer para definirla como si esa fuera la única característica que la define. Como en una correlación con los estereotipos. Es triste que se saquen palabras de una entrevista y se pongan en un contexto completamente diferente”, escribió.

