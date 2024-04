El técnico Gerardo ‘Tata’ Martino del Inter Miami tuvo cruce de palabras con periodista: “No lo vi”

El Inter Miami consiguió una victoria de mucha importancia y valiosísima de cara lo que es su carrera en la Major League Soccer y para continuar en la cima de la Conferencia del Este; el equipo de ‘Las Garzas’ consiguió vencer a su similar del Nashville 3 goles por 1 en duelo donde Lionel Messi una vez más fue la máxima figura del equipo rosa al anotar par de dianas y repartir una asistencia.

El Inter Miami se mantiene en lo más alto de su conferencia con un total de 18 puntos en su haber, dos más que el New York Red Bull que tiene su encuentro pendiente por la décima fecha de la Major League Soccer en su temporada regular del año en curso. El técnico argentino Gerardo ‘El Tata’ Martino decidió hablar delante de los micrófonos sobre la actualidad que vive el equipo de la Florida.

“El rival nos presionaba. En la primera oportunidad que pudimos salir, encontramos el gol. Fue un momento crucial porque empezamos a descubrir que, encontrando la pelota de mitad de cancha hacia adelante, tanto jugando o saltando líneas, nosotros hacíamos daño y podíamos llegar a situación de gol”, analizó el técnico argentino y ex seleccionador del combinado nacional de México sobre el partido que su equipo comenzó abajó en el marcador a los 2 minutos luego del gol en contra de Franco Negri.

Diego Gómez será una dura baja para Miami

El jugador paraguayo de Miami, Diego Gómez, tuvo que abandonar el encuentro con una visible lesión que pudiera llevarlo a perderse varios partidos y esto fue lo que comentó Martino al respecto: “Pudiera ser algo óseo. Él está bastante dolorido, el tobillo se había hinchado, pero no podemos hacer suposiciones. Ya nos ha pasado con Fede Redondo, en su momento con Benja. Ahora, Diego… Esperemos que no sea nada importante”.

Cruce de palabras con un periodista en rueda de prensa

Una situación particular se llevó a cabo en la conferencia de prensa cuando un periodista le cuestionó a Martino sobre la posible llegada del jugador Matías Rojas, quien estuvo presente en las instalaciones del Chase Stadium presenciando el encuentro. El ex jugador de Racing Club y que puso rumbo a Brasil de la mano del Corinthians, pudiera estar en la órbita del Inter Miami a pocas horas para el cierre del mercado de fichajes de la Major League Soccer.

“¿Ya está anunciado por el club? Entonces, cómo te voy a decir… No lo vi. Me haces hablar de un jugador que no tenemos todavía. A lo mejor, podemos hablar en la semana. Vamos a esperar un poco más”, fue la respuesta de Martino. “Por ahí… Nos quedan 72 horas. Por ahí… Esperemos”, concluyó sobre ese tema el ex técnico del Barcelona.

“Hay muchas cosas que debemos corregir, pero me gustaría poder hacerlo con plantel completo. Hoy, tenemos siete u ocho futbolistas afuera. En una liga como la MLS, que es tan estricta con el presupuesto, y sobre todo de poder contar libremente con jugadores de la academia… Tuvimos que hacer un movimiento para contar con Yannick (Bright) y Leo (Afonso), no era fácil. Había que incluirlos en el roster principal, eso involucra a que tengamos menos dinero para hacer alguna contratación”.

“No es una facilidad que la liga te otorga y nosotros tenemos que salir a reemplazar futbolistas importantes con dos chicos que elegimos hace 60 días en un draft. Si todo esto nos pasa y nosotros juntamos 18 puntos, estaremos consiguiendo el objetivo de acumular puntos ahora para que la segunda parte del año no sea tan exigente y dramática”, dijo el técnico argentino.

“Benja (Cremaschi) está bien, estamos buscando la mejor puesta a punto. Jugó pocos minutos hoy, pero está entrenando bien, va encontrando ritmo”, agregó sobre una de las mejores apariciones de la pasada temporada, que está regresando tras una importante lesión.

Sigue Leyendo:

Las nuevas reglas a las que Lionel Messi deberá adaptarse en la MLS a partir de este fin de semana

Lionel Messi, el objetivo de la Kings League

Directivo de Rayados narra agresión tras juego contra Inter Miami: “Senti que me apretaba el cuello, era Jordi Alba”