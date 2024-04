Leyenda del fútbol italiano y a nivel mundial y ahora budista: La nueva vida de Roberto Baggio

Hablar de Roberto Baggio es hablar de una leyenda y referencia histórica del balón pie italiano y también a nivel mundial. Baggio es un ex jugador que hizo vida en clubes de la Serie A italiana tales como el Brescia, AC Milán, Fiorentina y la Juventus de Turín, además de haber sido subcampeón del mundo con la escuadra Azzurra y ganador del Balón de Oro en el año de 1993.

Hoy en día Baggio se encuentra completamente alejando del mundo de los deportes y disfruta de su tiempo libre con su familia, en el campo, en las afueras de la ciudad de Vicenza, sitio donde eligió hacer vida y trabajar de manera agrícola y poder estar más cerca de la naturaleza.

Ídolo y figura entre los italianos

El ex jugador volvió a estar en los titulares de los medios deportivos en días recientes, luego de haber realizado una publicación en su cuenta oficial de Instagram en el que dejó completamente sorprendidos a sus seguidores con una imagen suya con el cabello largo y algunos kilogramos extras. “Próximamente… Narcos 4″, escribió en tono de broma el italiano por su parecido con los personajes de la serie y posteriormente mostró su verdadera figura, como luce a día de hoy, confirmando que todo era una simple broma para Baggio.

Algunos de los fanáticos de Baggio tomaron esta publicación como un simple chiste, una gracia, mientras que otros le pidieron al legendario ex jugador que volviera al fútbol italiano en el rol que más le guste, pero que regresara, ya que es considerado como uno de los ídolos de todo un país. Pero la realidad es que a sus 57 años de edad Roberto no quiere saber nada del mundo de los deportes y pareciera que especialmente del fútbol.

Actualidad de Baggio muy lejos del fútbol

Se retiró como profesional en el año 2004 y en declaraciones al medio Il Foglio, Baggio reveló que el punto y final de su carrera se desencadenó en el partido por la paz en la ciudad de Roma, el cual fue protagonizado por el Papa Francisco y en el que también tuvo participación el ídolo argentino Diego Armando Maradona.

“Se tenía que jugar el 1 de septiembre, un lunes. Estuve entrenándome tres meses. Iba a Bologna tres veces a la semana para estar en forma para ese día. Era viernes por la noche, y debía ser el último entrenamiento antes del partido. Me lesioné cuando intenté patear tiros libres. Al tercer remate me lesioné el músculo. A Roma fui, aunque no podía ni caminar. No podía faltar ese día. Jugué sólo la primera parte, pero fue un sufrimiento enorme. Dije basta, sin concesiones”, confesó Roberto.

“Hoy mi felicidad es levantarme por la mañana en medio de la madre tierra. Estoy satisfecho y lleno por dentro. Apreciar las pequeñas cosas me hacen estar bien. Durante lustros ignoré el sufrimiento interior, pero ahora lo afronto gracias al budismo. Así lo supero todo, ya basta de quejas y excusas. Perdí demasiado tiempo ahí”, fueron las palabras del italiano, quien es la figura más recordada hasta la actualidad de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 luego de fallar el penal decisivo en la serie contra Brasil.

El budismo llegó a su vida

El acercamiento al mundo del budismo para Roberto Baggio tuvo lugar en su etapa defendiendo los colores de la Fiorentina, justo cuando su amigo Fabrizio Boldrini, quien era practicante de dicha religión, lo vio perdido en medio de sus problemas físicos y constantes lesiones, y tomó la decisión de ayudarlo. A Roberto el budismo le cambió la vida por completo, y en una de sus publicaciones lo dejó por sentado al fotografiarse en la inauguración de una plaza en la ciudad de Florencia que recibió como bautizo, el nombre de un maestro de dicha religión.

Baggio jugó un total de 643 partidos en donde pudo anotar 291 goles, siendo además el 4to máximo anotador de toda la historia de la selección nacional de Italia; actualmente vive su vida de la manera más tranquila, alejado del ruido, rodeado de la naturaleza y es muy común verle haciendo paseos en su automóvil 4×4 y en la cacería. Su familia pasó a ser lo más importante y número uno de su vida, por lo que su comentario sobre su felicidad, la cual está basada en lo sencillo y lo interno, se convirtió en realidad día a día.

