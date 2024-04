Reportan que el periodista Paco Villa se encuentra delicado de salud en medio de su lucha contra el cáncer

El periodista de TUDN Paco Villa, una de las voces deportivas más conocidas en los medios mexicanos, se encuentra delicado de salud, según destapó su colega Raúl Orvañanos la noche del miércoles durante la transmisión de la semifinal de la Concachampions donde Columbus Crew derrotó 2-1 en casa a Rayados de Monterrey en el duelo de ida.

Durante un momento sin acciones de peligro, Orvañanos, comentarista de Fox Sports, aprovechó los micrófonos para enviarle un mensaje de aliento a su excompañero cuando ambos formaban parte de Televisa.

“Vamos a darle un saludo a un buen colega que está delicadito de salud, Paco Villa. Un fuerte abrazo de todo el equipo de Fox Sports y ojalá te recuperes pronto para escucharte nuevamente en esto que te encanta, que es tu trabajo”, dijo Orvañanos en pleno partido.

¿Qué le sucedió a Paco Villa?

Paco Villa fue diagnosticado con cáncer durante la cobertura del Mundial de Qatar 2022, lo cual reveló el propio periodista meses después a través de un video en su cuenta de Instagram, en el cual dijo que estaba afrontando con mucha entereza el reto más difícil de su vida.

“Les platico que estoy en tratamiento por un Cáncer que me detectaron en Qatar durante la Copa del Mundo. Voy en la décima ronda de quimioterapia y sintiéndome cada vez más fuerte. Estoy muy agradecido por tanto que he recibido en mi vida y esto también me ha traído muchos momentos muy bonitos”. Claro que ha sido difícil, pero todos tenemos cosas complejas que enfrentar en nuestras vidas. A mí me tocó esto, como a otras personas les ha tocado lidiar con otras complicaciones”, dijo en un video que publicó en la red social.

Allí mismo agradeció el apoyo a todos sus seres queridos, a sus seguidores y a sus jefes y compañeros de trabajo, quienes nunca lo dejaron solo.

“El apoyo de mis hermanos, mi familia, mis amigos, mis jefes, mis compañeros y de mi trabajo, ha sido fundamental para sentirme mejor. Me reincorporé a las narraciones para TUDN desde enero y eso me ha hecho muy feliz. Solo quería platicarles para que si me ven por ahí, ya sea en el trabajo o en la calle, sepan que estoy bien, que estoy sanando con mucha fe y luchando con todo mi ser”, concluyó.

Javier Alarcón y Esteban Arce también le dedicaron mensajes

Otro de sus excompañeros en Televisa, Javier Alarcón, también envió palabras de aliento a Pco Villa en la edición más reciente de “El podcast de la Máquina”.

“Un abrazo al monumental Paco Villa, que está dando la batalla de su vida“, comentó el ahora analista de ESPN.

Otro de los comunicadores con los que compartió televisora fue Esteban Arce, quien alzó una oración para su pronta recuperación

“Todo la fuerza de la oración por nuestro compañero Paco Villa, fuerza y mucha fe querido Paco”, escribió en la red social “X”.

