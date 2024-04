4 nuevos productos de belleza en Dollar Tree que una experta dice son “un 10 de 10”

Para este punto todos y hasta sus tías saben que Dollar Tree tiene un mundo de tesoros escondidos que nos ayudarán a hacer nuestras compras mientras ahorramos el mayor dinero posible. Y mientras algunos no pierden el tiempo y revisan los estantes de artículos de limpieza y decoración, hay algunas expertas en maquillaje no pierden la oportunidad de probar los productos de belleza que ofrece Dollar Tree.

Gracias a ellas podemos saber qué vale la pena y qué no, así en nuestras visitas podemos abastecernos mientras ahorramos unos buenos dólares. Si tu estás pensando en actualizar o renovar tu colección de belleza para la temporada de calor, aquí te compartimos 4 nuevos productos de maquillaje en Dollar Tree que una experta recomienda por su calidad y precio súper bajo.

4 productos nuevos de maquillaje en Dollar Tree

Alexis Simone, experta en belleza y creadora de contenido en TikTok conocida como @itsalexissimone, se dio a la tarea de probar la nueva línea de maquillaje Tropical Bloom de L.A. Colors que está de venta en Dollar Tree y calificó a todos los productos como “un 10 de 10”. Sigue leyendo para conocer qué hay de nuevo en la tienda de descuentos. En total Simone gastó solo $15 dólares por un 12 productos de L.A. Colors en Dollar Tree que le ayudarán a maquillar su rostro, ojos, pestañas y labios.

1. Sombras de ojos de L.A. Colors en Dollar Tree

Si te gustan las sombras con shimmer o glitter, agárrate por que la colección Tropical Bloom de L.A. Colors en Dollar Tree incluye 3 cuartetos de sombras con unos efectos maravillosos que lucirán divinos bajo el sol. Simone hace una demostración de todos los tonos en su video de TikTok y menciona que las sombras de ojos de esta marca son de la mejor calidad, incluso mayor que muchas otras de marcas más de farmacia. “Y esto es una cuarta parte del precio, ni siquiera un cuarto, una vigésima parte”, comenta mientras reitera su calificación de “10 de 10”.

2. Rubores de L.A. Colors en Dollar Tree

En un video en TikTok, Simone prueba los tres nuevos rubores de L.A. Colors que encuentras en Dollar Tree y destaca su alta pigmentación y fácil aplicación. Los rubores vienen en tonos rosados, del melocotón a uno más vibrante, ideales para usar en primavera y verano. “Son lindos. Me encantan… 10 de 10. Y cuestan $1.25; ve a Dollar Tree”, comenta.

3. Máscara de pestañas de de L.A. Colors en Dollar Tree

Las máscaras de pestañas con color son una de las grandes tendencias de primavera, que seguirá hasta el verano y Simone probó las tres nuevas. Las máscaras de pestañas de la nueva colección de L.A. Colors en Dollar Tree vienen en color negro, azul y morado. Simone destaca que a fórmula es ligera y que de hecho está entre “las cinco mejores máscaras de pestañas de Dollar Tree” que ha probado. Aunque resaltó el bonito efecto de la máscara de pestañas negra y azul, sí mencionó que la de color morado casi no se veía y que era la menos pigmentada de las tres.

4. Labiales de L.A. Colors en Dollar Tree

En la misma línea que el resto de la nueva colección de L.A. Colors en Dollar Tree, Simone nos presenta los 3 nuevos labiales que acompañan perfecto al resto de los productos en esta lista. De lo más sorprendente de la reseña de este producto es la cantidad que viene en cada lápiz labial, el cual dejó impactada a la experta. “Obtienes una gran cantidad de producto por $1.25. No hay ningún olor extraño a cera; no huele a nada. Es una fórmula realmente hidratante. No se rompe, lo cual es imprescindible para mí”, explica en su video.

